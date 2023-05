María Guardiola: "Voy a ser la presidenta de las realidades y las últimas piedras"

En breve:

María Guardiola fue elegida Presidenta del PP Extremeño en julio de 2022, desde entonces, ha recorrido todos los rincones de Extremadura, con dos objetivos: uno, conocer y darse a conocer y, dos, recoger las inquietudes de los extremeños en cada una de sus necesidades y realidades.

En una conversación con Regiondigital.com, María Guardiola subraya cuáles son sus objetivos en la carrera hacia la Presidencia de la Junta, convencida de que será la nueva Jefa del Ejecutivo Regional, con el respaldo de los extremeños que reclaman un cambio.

Habrán pasado apenas 10 meses de su elección al frente de los populares extremeños, cuando el 28 de mayo, se enfrente a su primera noche electoral como candidata a la Presidencia de la Junta....¿le da vértigo pensar en ese momento?

Vértigo… sí, pero es un vértigo de responsabilidad mezclado con mucha ilusión. Es la sensación de saber que el domingo hablará Extremadura en las urnas.

El trabajo ya está hecho y no puedo estar más satisfecha. He luchado por darle voz a la Extremadura que Vara había silenciado con su rodillo.

Ahora queda que los extremeños decidan. Estoy preparada para ser la primera presidenta de la Junta de Extremadura.

¿Cree que ser nueva en este camino hacia la Presidencia es una ventaja o un inconveniente?

Una ventaja sin duda. Yo traigo recetas nuevas para los problemas de siempre. Esos problemas que un presidente agotado y acomodado no ha sido capaz de resolver.

Extremadura necesita un cambio, lo pide la calle, y ese cambio pasa por modificar las inercias y las dinámicas de un gobierno que le ha perdido el pulso a la realidad.

Ha llegado el momento de que Extremadura tenga el gobierno que merece. Y va a ser un gobierno del PP liderado por una mujer. Un gobierno que aporte soluciones, que ayude a las familias y a las empresas, que no les meta la mano en el bolsillo constantemente. Ha llegado el momento de que miremos al futuro.

Extremadura no hay que inventarla, lo que hay que hacer es transformarla con propuestas útiles y reales. Y, sobre todo, tener una cosa muy clara: esta región no es un pasaporte hacia ningún sitio. Extremadura para mí, es el principio y el fin, mi única prioridad.

Hablemos de objetivos, de sus retos a llevar a cabo los próximos cuatro años, si es elegida Presidenta de la Junta. En Sanidad,....¿qué plantea el PP de Extremadura para sanar a la sanidad extremeña de las secuelas que, sin duda, ha dejado la pandemia?

La Sanidad en Extremadura necesita un profundo arreglo por dentro y por fuera. La pandemia hizo mucha mella, pero ya no sirve como excusa para decir “estamos en ello” porque han venido muchos fondos extra que se deberían haber gestionado mejor.

Desde la oposición he ofrecido un pacto por la sanidad. Lo hice por pura responsabilidad. Desde el gobierno, lo impulsaré desde el primer día. No será algo fácil ni rápido, pero vamos a afrontar los problemas sanitarios con realismo.

El diagnóstico lo tenemos, ahora toca invertir de verdad en medios humanos y materiales, y que esa inversión dé sus frutos. Esa intención no quedará en palabras, estará reflejada en los primeros Presupuestos que apruebe como presidenta. La reforma sanitaria no puede esperar, con la salud de los extremeños, no se juega ni se escatima.

No podemos volver a ver imágenes como la de los últimos meses, de techos caídos y de quirófanos inundados que han sufrido los pacientes del Hospital Materno Infantil o el Hospital Universitario de Badajoz, entre otros centros hospitalarios.

Ya he anunciado que voy a impulsar un plan de actuación urgente para reformar todos aquellos centros hospitalarios que no estén en condiciones dignas.

Asimismo, vamos a aprobar un Plan de retención y atracción de los profesionales sanitarios. Necesitamos médicos, especialmente en el mundo rural, y vamos a implementar un nuevo sistema retributivo que dé satisfacción a las necesidades personales, familiares y profesionales de los sanitarios.

Paralelamente, vamos a aprobar una Lista de Espera Única para todo el Sistema Extremeño de Salud.

Educación, uno de los pilares de toda sociedad....¿qué debe hacerse para mejorarla en Extremadura que no se ha hecho hasta ahora?

Con la educación pasa igual que con la sanidad, no se ha cuidado ni a los docentes ni a las infraestructuras. Y esto no es una cuestión ideológica, sino de sensibilidad y de gestión.

La educación es otro de los grandes pactos que le ofrecí al Señor Vara y por el que jamás obtuve respuesta. A partir del Habla Educación, que celebramos a finales de verano, tuve claro que hacía falta una reforma profunda.

En materia educativa, tenemos una hoja de ruta muy clara. Ratios más bajas de alumnos por aula y profesor, ya que, con ello, se generarán más puestos de trabajos e iremos hacia una educación más especializada e individualizada.

Y también vamos a poner en marcha un nuevo Plan de Infraestructuras educativas 2023-2027 y finalizaremos el que estaba proyectado para el 2016-2020.

No podemos permitirnos imágenes como las del instituto Gabriel Galán de Plasencia al que en menos de un mes se le derrumbó un muro y se le cayó el techo de la cafetería o como el colegio de Perales del Puerto que también visité y que me produjo verdadera indignación.

En materia de personal docente, vamos a frenar los recortes de plantillas y poner en valor la figura de los profesores, que son la cara, la voz y las manos de nuestra educación.

Infraestructuras, carreteras y, el famoso tren extremeño… al final la ciudadanía es la gran perjudicada en todos estos años de tantas promesas incumplidas.... ¿no cree que todos los partidos que han gobernado España y Extremadura no lo han hecho bien en este aspecto?

Sí, sin duda, y negarlo sería mentir. Esto es una deuda histórica del gobierno de España con Extremadura y con los extremeños. Independientemente del color que haya gobernado.

Por eso, yo lo que critico es el silencio cómplice de Vara, durante estos años, con los agravios constantes a nuestra tierra y la arrogancia y la mentira con la que el gobierno de Sánchez ha tratado este asunto.

Por cierto, esta semana Pedro Sánchez vino a Extremadura y dijo sin sonrojarse la cara a Vara que “en los próximos años” va a cumplir la demanda de la conexión ferroviaria que “los gobiernos de la derecha le han negado a Extremadura”.

Él, que fue quien inauguró ese tren que cuando no llega tarde sale ardiendo, le dijo a Vara, que ahora sí, que ahora cumplirá. Nos toman el pelo, y mientras, el presidente de la Junta calla y aplaude.

Yo no tengo ninguna varita mágica, no voy a tomar posesión y de la noche a la mañana a traer un AVE decente, a hacer todas las autovías que se nos deben, pero lo que sí que voy a hacer es no callarme nada. Y en eso ha estado Vara muy concentrado: en no dar quejas a Sánchez.

Yo voy a exigir las veces que sean necesarias las inversiones que necesita nuestra tierra. Esté quien esté en La Moncloa.

Con respecto a este mismo asunto,....¿tiene la sensación de que se ha perdido mucho tiempo en echarse la culpa unos políticos a otros y que eso trae consigo el hartazgo de la gente?

El hartazgo de la ciudadanía viene por la incapacidad de la gestión de los políticos y por el olvido constante al que se nos ha sometido.

Yo no vengo a echarle la culpa a nadie, he venido para solucionar y canalizar esas demandas hacia un bien común.

La política de las chinchetas de colores, de la crispación, de las primeras piedras y las medallas no es la que quieren los extremeños. Ese cortoplacismo no me representa y creo que a mis paisanos tampoco.

Ahora bien, para solucionar los problemas de los extremeños, en especial los relativos a las infraestructuras y a la financiación de servicios básicos, hay que ser incómoda e insistente. Y yo lo seré.

Poner alfombra roja a quien está agraviando a tu pueblo no es una buena política porque el mensaje que lanzas es el del “qué más da”, y yo estoy en el “claro que nos importa”.

De hecho el presidente Feijóo se ha comprometido a que si gobierno su ministro de Fomento vendrá cada tres meses a Extremadura a rendir cuentas.

A partir del domingo, se acabó conformarse con inauguraciones fantasma o visitas de ministros que vienen a decir que otras regiones sí merecen compensaciones por los agravios al tren y nosotros no.

Empleo, desde hace años, se ha dicho que el modelo productivo de Extremadura debe cambiar, el PSOE ha apostado por los macroproyectos…¿qué propuestas tiene el PP para lograr más empleo y de calidad en Extremadura?

Bueno, más que macroproyectos…maquetas de macroproyectos, primeras piedras y promesas que quedaron en el aire. Yo seré la presidenta de las últimas piedras.

En estos momento,s lideramos los ránquines de paro general, femenino y juvenil. No se puede decir que la región lidera una revolución industrial con estos datos innegables.

Los extremeños merecen un gobierno que no les venda sólo humo, sino medidas reales que cambien la situación socioeconómica.

Necesitamos un gobierno que sirva a la gente, que sirva para mejorar los servicios públicos, la competitividad de los sectores y la conectividad de nuestro territorio, y, ante todo, que dé una respuesta a los miles de jóvenes que se tienen que ir de nuestra tierra cada año.

Y eso es lo que vamos a hacer con medidas concretas. Me obsesiona la Formación Profesional, esa es la llave para que nuestros jóvenes se queden.

Tenemos que conseguir una ley de consenso para que la FP Dual genere las garantías y los recursos para evitar que sigamos perdiendo miles de jóvenes.

Además, vamos a aprobar un Plan Director de las Políticas de Empleo 2023-2027 con medidas de impulso en sectores estratégicos, y va a pivotar en la formación permanente como clave para la empleabilidad.

Nuestro enfoque en materia de políticas activas empleo tiene otro eje importante: la atracción de empresas para que estas generen oportunidades y puestos de trabajo.

Vamos apostar por una fiscalidad que atraiga la inversión y a priorizar el uso intensivo de fondos europeos en el fomento del desarrollo industrial de nuestra tierra.

Además, eliminaremos todas las actuaciones administrativas previas y facilitaremos el desarrollo de proyectos empresariales que promuevan el crecimiento económico.

Con estas prioridades, elaboraremos el Plan Industrial de Extremadura 2023-2027. Será un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial.

Nuestro objetivo es crear un entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial.

Juventud, el motor de desarrollo de cualquier sociedad….la realidad es que muchos jóvenes extremeños se van de Extremadura,--- ¿qué ofrece el PP para que no se vayan o los que se hayan ido decidan retornar para trabajar y residir en nuestra región?

Cuando tienes la tasa de paro juvenil y femenino más alta, tienes que aplicar medidas concretas. Pero es que además se han perdido más de 1.000 autónomos en el último año: no puede ser que las microempresas se destruyan a este ritmo sin que nadie haga nada.

Y por ello vamos a impulsar una ‘Cuota Cero’ para jóvenes y mujeres que quieran emprender. La Administración tiene que impulsarlos, porque si ellos despegan, nuestra economía también lo hará.

Vamos a aprobar un Plan de medidas urgentes para frenar la despoblación y el éxodo de jóvenes, y también un Plan estratégico de atracción de talento.

En los 100 primeros días de gobierno, daremos luz verde a medidas destinadas a incentivar la residencia en el territorio extremeño y la instalación de empresas en las zonas rurales mediante el establecimiento de beneficios fiscales.



Por ejemplo, en el IRPF aprobaremos una deducción por residencia habitual en Extremadura para nuevos residentes de un 50% de la cuota íntegra autonómica durante los 3 primeros años, que se elevará a un 75% cuando se trate de menores de 36 años.

También vamos a bajar dos puntos el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y lo dejaremos en un 3% para zonas despobladas o en riesgo de despoblación, y reduciremos el Impuesto de Matriculación.

En referencia a los jóvenes, hay cientos en Extremadura, que el próximo 28 mayo podrán votar por primera vez pero, que se están planteando hacerlo...¿qué les diría?

Lo primero que les diría es que participen, que ejerzan su derecho al voto, que es la herramienta para cambiar las cosas. Les diría también que piensen en su futuro. Yo confío mucho en la juventud extremeña, en su inconformismo, en su rebeldía.

Les diría que quiero ser su presidenta, la presidenta de los jóvenes, la de la retención y el regreso del talento. Les diría que junto a ellos quiero construir una Extremadura moderna y puntera, valiente y emprendedora.

Les pediría su confianza para cambiar las cosas, porque vamos a trabajar para que puedan quedarse y hacer su proyecto de vida en Extremadura.

En la sociedad, en general, hay cierto hartazgo y cansancio de la política y de los políticos... ¿cree que esa sensación afectará a la hora de ir a votar el próximo domingo, sobre todo, en Extremadura, donde siempre se han registrado niveles muy altos de participación?

Soy una persona optimista, pero es que además estoy viendo mucha ilusión por el cambio en las calles, y le puedo asegurar que me he recorrido de punta a punta nuestra tierra desde que fui elegida presidenta del PP.

Los extremeños quieren un nuevo tiempo y una nueva forma de hacer política. Esa sensación va a llenar las urnas. El cambio en Extremadura es necesario y estamos a un paso de lograrlo. La Extremadura real va a hablar con sus votos.

Tras la cita electoral, pueden darse tres escenarios: uno, el PP gane las elecciones y pueda gobernar en solitario; dos, el PP gana las elecciones pero no tiene mayoría y debe plantear pactar; y, tres, el PP no gana las elecciones… ¿qué se plantearía hacer ante cada una de estas posibilidades?

Tengo un pacto con los extremeños y tenemos un proyecto de gobierno propio para nuestra tierra, y lo voy a ejecutar en solitario.

Extremadura no necesita políticos tutelados ni que se reedite la fórmula de Sánchez y Pablo Iglesias, que es la que Vara ya firmó con la señora De Miguel antes de iniciarse la campaña.

En el PP, somos extremeños haciendo política y nuestro proyecto es Extremadura. Aquellos que quieran una región con mejores infraestructuras, con mejores servicios públicos, con un gobierno que alce la voz fuera de nuestras fronteras, que defienda la caza, el mundo rural y nuestras costumbres, que nos apoyen.

Y, si es elegida presidenta de la Junta por los extremeños, ¿qué le gustaría que, en mayo de 2027, Extremadura tuviera sí o sí?

Me gustaría que en mis cuatro primeros años como presidenta esta tierra avanzase y se pueda equiparar con las demás Comunidades Autónomas.

Como le he dicho, voy a ser la presidenta de las realidades y las últimas piedras. Por eso, en 2027, quiero una región con proyectos finalizados, con empleo, y con una sanidad y una educación a la altura de lo que merecen los extremeños.

Me gustaría que me examinaran los extremeños, me gustaría presentarme a un debate sin necesidad de esconderme –eso es lo que ha hecho Vara- .

Me gustaría sentirme orgullosa de haber defendido la dignidad de los extremeños, de que se nos haya dejado de tratar como españoles de segunda.