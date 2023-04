Sordo ve ciclo electoral de este año como "el más importante y más decisivo" desde el 82

Ep.

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que el ciclo electoral que comienza en España el 28 de mayo con los comicios autonómicos y locales y que concluirá con las elecciones generales es el "más importante y más decisivo" que ha habido en el país desde el año 1982, porque la velocidad de las transiciones de los cambios que se van a producir en el país y en el mundo en los próximos años no tiene "parangón", como se ha atrevido a decir, en las últimas décadas.

Así lo ha señalado a los medios junto a la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, antes de intervenir en un acto sobre la posición del sindicato ante las elecciones autonómicas y municipales en Badajoz, sobre lo cual Sordo ha matizado que dichas jornadas están relacionadas con el papel que, históricamente, Comisiones Obreras "siempre ha querido jugar en los procesos electorales"; una organización sindical, independiente y sociopolítica que defiende los derechos democráticos y la importancia del voto de la clase trabajadora en las elecciones, ha dicho.

Sobre estas últimas, ha avanzado que el hecho de que en este ciclo electoral que comienza el 28 de mayo y que concluirá con las generales CCOO vaya a a ser "particularmente activa" en el intento de movilizar el voto de los trabajadores parte de una primera idea, como que, en su opinión, es el ciclo electoral "más importante y más decisivo que ha habido en España desde el año 82".

"Lo que nos jugamos en la próxima década en España es de la misma trascendencia que lo que nos jugábamos a la salida de la dictadura", ha incidido, de manera tal que en cómo se enfoquen estas políticas de transformación del país, y desde una perspectiva progresista, conservadora o reaccionaria, va a depender del modelo de sociedad que España tenga en los próximos 30 o 40 años.

Al respecto, Unai Sordo ha incidido en que es "muy importante activar el voto consciente de las mayorías sociales en España" y en que las autonómicas o municipales son elecciones "de muchísima importancia en España", dado que en el ámbito autonómico se dilucidan cómo gestionan los servicios públicos que construyen la base del modelo social, como son la sanidad, la educación y los cuidados, porque todo esto tiene que ver con competencias, también la vivienda, que se residencian en el ámbito de las regiones y "a veces" también de los ayuntamientos.

Por ello, ha reiterado que el voto de los trabajadores es fundamental en ese terreno, mientras que, por otro lado y en el ámbito estatal, las elecciones generales también tienen que ver indirectamente con los resultados que se den el 28M, ante lo que sostiene que está "muy justificado" que CCOO "desde su independencia" no vaya a pedir el voto para ningún partido, pero sí vaya a trasladar a su activo sindical cuáles son las propuestas del sindicato y hasta qué punto son "más o menos compatibles" con cada uno de los partidos políticos que concurren.

ENCARNA CHACÓN CONSIDERA QUE EL 28M SERÁ UNA FECHA "DECISIVA"

Por su parte, Encarna Chacón ha apuntillado que la fecha del 28 de mayo va a ser "decisiva" respeto a cuáles vayan a ser las opciones que vayan a gestionar lo público y lo político, tanto en la comunidad extremeña como en otras regiones, además de en los ayuntamientos, a la par que ha agregado que se vive un momento "bastante peculiar", tras la pandemia, la guerra y la subida "desmesurada" de precios, que "no tiene ningún sentido que continúen elevándose".

A juicio de Chacón, "hay una cultura especulativa por parte del empresariado" y se necesitan gobiernos "que en cierto modo sean capaces de mantener lo público, la gestión pública, los servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia, fortalecer las pensiones... en definitiva dar calidad a la ciudadanía y a la clase trabajadora".

Por eso, desde CCOO tienen dos objetivos "fundamentales" en estas jornadas, por un lado reivindicar la importancia del voto como esa herramienta para mejorar y la necesidad de que se utilice el derecho que se tiene a votar "porque nadie nos ha regalado ningún derecho, ni el del voto".

Así, desde el sindicato van a insistir en la necesidad de ese voto mayoritario, para fortalecer la democracia en el país, la región y los pueblos, ha indicado, para reafirmar también la importancia de elegir las opciones que defiendan a la clase trabajadora, que mantengan los derechos y que se pueda seguir avanzando.

"No aquellas opciones que gobiernan para una minoría, y lo estamos viendo claramente cuando se postulan en contra de esa reforma laboral que está dando estabilidad en el empleo, o en contra de esa subida del salario mínimo interprofesional, que está dando dignidad a muchos trabajadores", ha continuado Chacón, que ha pedido a la gente trabajadora que ejerza el derecho al voto y, por otro lado, que la elección "vaya en consonancia" con los legítimos intereses como clase trabajadora" y aquellas opciones que defiendan lo público.

En este punto y preguntada por qué repercusión tendría la entrada de VOX en la comunidad extremeña, Encarna Chacón ha explicado que en la jornada les acompaña el secretario general de CCOO de Castilla y León que va a trasladar su experiencia sobre las restricciones de derechos y de libertades que está sufriendo "ya" esa comunidad.

También les acompaña la secretaria general de Andalucía para ver cómo trabaja "esa nueva derecha" de Juan Manuel Moreno Bonilla, que al final son "las mismas políticas" que pueda llevar Isabel Díaz Ayuso, "que tampoco necesita tener a Vox al lado porque el 'trumpismo' también está triunfando" en España, a la vez que ha indicado sobre Extremadura que creen que hay una dirección política que espera pueda consolidarse desde las izquierdas para seguir gobernando la región, porque los trabajadores no perderán con gobiernos progresistas, como quiere CCOO.

DIÁLOGO SOCIAL

Por último, Unai Sordo se ha referido a que, en el marco del diálogo social, han obtenido "triunfos muy importantes" en los últimos años, y ha resaltado que después de 16 meses "prácticamente con unos niveles altísimos de inflación" se puede decir que, gracias a acuerdos suscritos por CCOO, del orden de 16 o 17 millones de españoles "tienen protegidos sus ingresos".

Así, ha detallado 10,5 millones pensionistas, 2,3 millones de perceptores del salario mínimo interprofesional, unos 3 millones de empleados públicos y una parte de los trabajadores que negocian los convenios colectivos, y ha calificado como "una historia de éxito" que con inflaciones medias del 8,5 por ciento se haya "protegido" las rentas de 16 millones de personas, aunque, no obstante, la situación de "millones" de hogares y familias es "muy delicada" porque el incremento general de los salarios "dista mucho de ser el incremento general de la inflación".

"Por tanto hay que dar una batalla por los convenios colectivos, y queremos denunciar la actitud irresponsable de las organizaciones empresariales, que se están incrementado sus beneficios a través de la inflación, a través de imputar los costes de la energía y de las materias primas a los precios al consumo, y a la vez están intentando que los salarios no suban", ha recalcado Sordo, para quien "no es de recibo" la actitud de CEOE y, si no hay un acuerdo salarial, el proceso de movilización laboral en España va a ir "in crescendo".