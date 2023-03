Junta asegura que "no peligra ni una sola línea de transporte por autobuses" en la región

Ep.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha replicado a la presidenta del PP en la región, María Guardiola, que "no peligra ni una sola línea de transporte por autobús" en la comunidad.

De este modo responde a críticas vertidas por Guardiola este pasado martes sobre el mapa de autobuses en Extremadura, y respecto a lo cual González ha incidido en que "no hay nuevo mapa" ni hay "polémica ninguna" al respecto porque "no hay un nuevo documento" ni peligra --ha dicho-- "ni una sola línea de transporte por autobuses" en la comunidad.

"Es que no hay nuevo mapa, no hay nuevo mapa. Esto es un documento que se hizo en julio de 2022 que de la noche a la mañana aparece ahora, que no es nuevo, y que la Junta de Extremadura se opuso a ello y se va a oponer" y por tanto "no hay polémica ni hay nuevo mapa", ha respondido a la líder del PP en la comunidad.

Además, Juan Antonio González ha recordado que, mientras que el PP "votó en contra" de la gratuidad del transporte por carretera, el PSOE lo hizo "a favor", por lo que ha reconocido que no sabe "cómo de la noche a la mañana le ha entrado la preocupación tan de repente al PP sobre la gratuidad y sobre el transporte por carretera".

"No sé cómo de la noche a la mañana le ha entrado la preocupación tan de repente al PP sobre la gratuidad y sobre el transporte por carretera, en este caso de líneas de autobuses en Extremadura cuando votó en contra de la gratuidad", ha espetado a preguntas de los medios este miércoles en Mérida en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta.

De este modo, ha insistido en que en este asunto "no hay polémica ninguna porque no hay documento ninguno".

"No hay un nuevo documento, no hay nada nuevo, no peligra ni una sola línea de transporte por autobuses. Es más, nosotros (el PSOE) hemos ido a la gratuidad del transporte por autobús en Extremadura, mientras que otros (en alusión al PP) votaron en contra precisamente de esa gratuidad", ha reiterado.