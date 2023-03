Guardiola critica que el nuevo mapa concesional "deja sin autobús" a 215.000 extremeños

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabaja en un nuevo mapa concesional que "deja sin autobús" a 215.000 extremeños residentes en los pueblos.



Así pues, la líder de los 'populares' extremeños ha afirmado, desde Casas de Don Pedro (Badajoz), que 131 municipios extremeños se verán afectados por el "recorte" en los servicios de autobús que prepara el Ejecutivo central.



Entre ellos, se encuentran el propio Casas de Don Pedro, Castuera, Olivenza, Jaraíz de la Vera, Montijo, Losar de la Vera, Alcuéscar, Campanario, Cabeza del Buey, Talavera la Real y otros más, que se quedarán "sin parada de bus", según ha informado el PP de Extremadura en una nota de prensa.



"No me resigno a que los pueblos sufran un hachazo en servicios esenciales. Si no alzamos la voz, Extremadura quedará aún más aislada", ha señalado.



En este sentido, la líder del PP extremeño ha calificado esta decisión como un "flaco favor" del socialismo a la lucha contra la despoblación y ha preguntado a Fernández Vara si va a esperar a que pasen las elecciones y entre en vigor "otro castigo a Extremadura" y si los extremeños "se van a tener que enterar por el BOE".



De este modo, Guardiola ha considerado que Extremadura "vuelve a ser agraviada" y que el presidente de la Junta, que "debería alzar la voz, prefiere negar la evidencia".

"No quiere pedir explicaciones ante lo que queda claro en este documento, con sello del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana", ha señalado.



Finalmente, Guardiola ha lamentado que "no sea suficiente con el tren de la vergüenza " y se tenga un Gobierno que prepara un mapa concesional que supone "dejar sin autobús a muchos extremeños, para los que es su único medio de transporte", ha sentenciado.