El SES logra un acuerdo con sindicatos para contratar 400 profesionales desde este jueves

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y los sindicatos del sector han cerrado un acuerdo que contempla un incremento de las plantillas, cifrado en 400 profesionales, que comenzarán a incorporarse de forma inminente, así como mejoras salariales que afectan a los trabajadores que realizan turnos, así como para retener a los MIR que se forman en la región o para incentivar las denominadas plazas de difícil cobertura.



Al término de la reunión de la Mesa Sectorial celebrada este miércoles, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, ha avanzado los puntos acordados con los sindicatos en un pacto que se llevaba "mucho tiempo persiguiendo", ha reconocido.



Un acuerdo con el que espera transmitir "sensación de unidad", pero también que "ayude a mejorar las condiciones de trabajo de un colectivo muy castigado en últimos años", ha señalado Franco, y que tiene una presión social "importante", y que desarrolla uno "componentes de penosidad" que son conocidos.



El acuerdo contempla medidas en el corto y el largo plazo. Entre las más inminentes, con orden a las gerencias de área para que inicien las contrataciones "desde mañana", en alusión a este jueves, se encuentra la revisión de las plantillas del personal sanitario que hace turnos de mañana, tarde y noche, así como sábados y festivos.



De este modo, se van a contratar en torno a 200 enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y técnicos de laboratorio. A ellos se suman contratos en otras categorías, que ha cifrado en algo más de un centenar, para reforzar diferentes unidades de los hospitales, incluido personal de gestión y servicios.



Por otro lado se realizarán contrataciones en torno al Plan de Atención Primaria, por el cual se 16 plazas de médicos y otras tantas de enfermeras para las denominadas unidades básicas asistenciales (UBA) en aquellos centros de salud con más población adscrita, que son además los que acumulan más demora.



En este caso los contratos se retrasaran algo más, debido a que hay pendiente un concurso de traslados en febrero y se va a optar por esperar a que esté resuelto. A ellos se suma la contratación de 15 auxiliares administrativos, 10 fisioterapeutas, 10 trabajadores sociales y tres veterinarios.



MEJORAS SALARIALES



Por otro lado, se ha acordado un incremento del 5 por ciento este año, y otro 5% el que viene, en el complemento de atención continuada, que premia la disponibilidad para hacer turnos rotatorios.



Asimismo, se adapta la remuneración de la hora de guardia en Atención Primaria y Especializada a la media de las tres comunidades autónomas limítrofes con Extremadura, que será progresiva a lo largo de los tres próximos años, y con el compromiso de revisión cada año.



Por otro lado, se "normaliza" el concepto de solape, que ya se venía haciendo, no obstante, de forma interiorizada, y que se refiere a un periodo de 10-15 minutos en los que el profesional que sale de turno pone al día al que entra sobre la situación de los pacientes.



Además, se incluye la identificación del trabajo de administrativos, para que sean sustituidos en menor tiempo, evitando que el exceso de trabajo recaiga en el resto del personal.



NECESIDADES "REALES" DE PLANTILLA



En cuanto a las medidas a medio y largo plazo, que son "las más importantes" para la administración, según Franco, se encuentra la creación de una comisión, en la que participe la propia administración y los trabajadores, que recoja las necesidades "reales" de las plantillas en todo el SES, y que tenga en consideración las cargas de trabajo, así como la modificación de los puestos de trabajo con el paso del tiempo.



Asimismo, se plantea la incorporación de nuevas especialidades a profesionales con formación clínica procedentes de FP y universidades que no están incluidos en las categorías, como los enfermeros de pediatría, técnicos de farmacia u optometristas.



Con ello, Franco espera que se llegue a un día en el que haya consenso entre la administración y los sindicatos sobre que "la plantilla es la que es" y así no estar "pendientes de sensaciones" sobre sobrecarga de trabajo o de que "falta uno u otro".



Otras de los acuerdos alcanzados, en línea con lo que se ha venido planteando en las últimas semanas, es la incentivación para cubrir las plazas de difícil cobertura. Así en Atención Primaria se aumentará el complemento especifico en un 20 por ciento este año y otro tanto el que viene.



Asimismo, se incluyen medidas para fidelizar a los residentes, ya sean médicos, enfermeros, psicólogos y farmacéuticos, ofertando contratos que incluyan itinerarios de sustituciones para las distintas especialidades. A su vez, la hora de guardia de los MIR se equiparará a la media nacional, en todos los conceptos.



Con este acuerdo, el responsable del SES quiere asimismo transmitir al colectivo sanitario que la Mesa Sectorial es el lugar en el que se negocia, y donde además "se negocia bien", analizando las propuestas y estudiando las posibilidades de su cumplimiento.