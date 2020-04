En primeras tres semanas, se han presentado 5 millones declaraciones IRPF un 40% más

Ep

La Agencia Tributaria sigue trabajando con el calendario vigente de la Campaña de la Renta 2019, que establece su finalización el 30 de junio, con un refuerzo importante de la atención personalizada por teléfono, a solicitar desde el 5 de mayo para confeccionar declaraciones desde el 7 de mayo, y no descarta retrasar la atención presencial en función de la evolución sanitaria y las medidas que se implementen por el Covid-19.



Así lo ha señalado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en un encuentro telemático organizado por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), en el que ha explicado que el organismo tributario sigue trabajando con el calendario recogido en la orden ministerial, que fijaba el plazo de la Campaña de la Renta de 2019 entre el 1 de abril y el 30 de junio.

El director general de la AEAT ha anunciado que se han superado los cinco millones de declaraciones de la Renta, lo que supone 1,5 millones más respecto al mismo periodo del año pasado, con un aumento del 40 por ciento en las tres primeras semanas de la campaña.

Gascón ha indicado que la campaña "excepcional" de este año ha empezado con una "fuerza" que ha "sorprendido" a la administración tributaria, batiendo récords desde el primer día en un contexto de crisis sanitaria por el Covid-19.

De esta forma, ha valorado el trabajo de la plantilla de la AEAT, que trabaja "prácticamente al 100 por cien de su capacidad operativa pese a que buena parte de sus empleados están teletrabajando.

Por último, respecto a la Campaña de la Sociedades ha afirmado que se desarrollará con "total normalidad".

REFUERZO



No obstante, ha indicado que se está "chequeando" la información disponible y que "la prioridad absoluta nacional es atender al problema sanitario", por lo que "si hay restricciones y no se pueden abrir oficinas, no se puede".



Por el momento, ha indicado que la AEAT está hablando con los agentes que intervienen en la campaña (CCAA, gestoras y ayuntamientos) para testar la disponibilidad de personal para la prestación del servicio y ha avanzado que se dará "prioridad absoluta" a la opción de atención telefónica personalizada, dada la experiencia con el plan 'Le Llamamos'.



En este sentido, ha avanzado que la idea de la AEAT es arrancar "muy fuerte" con un servicio telefónico "muy reforzado", mediante el Plan 'Le Llamamos', que se podrá solicitar desde el 5 de mayo para empezar a confeccionar las declaraciones vía teléfono desde el 7 de mayo, de forma que más contribuyentes opten y puedan ir realizando sus declaraciones vía telefónica y no esperar al 13 de mayo, la fecha inicialmente prevista para la atención presencial.



En este sentido, ha indicado que los funcionarios de la AEAT encargados del servicio telefónico no utilizan el teléfono, sino un ordenador con cascos y el programa con el perfil del contribuyente y sus datos fiscales, por lo que "esto se puede hacer de manera presencial en oficinas o sentado en su casa". La idea es que se puedan solicitar citas para franjas horarias determinadas en días concretos, ha apuntado.



"Tenemos una capacidad operativa enorme, sin descartar absolutamente ninguna opción, que dependerá de la evolución sanitaria en el país", ha añadido.



Fuentes de la AEAT han explicado a Europa Press que por ahora no se sustituye la atención presencial por la telefónica, sino que se arranca con la atención telefónica personalizada reforzada y más adelante se decidirá sobre los plazos y el mantenimiento de la atención en oficinas.



En cualquier caso, Gascón ha subrayado como principal novedad la "utilización sistemática de la confección telefónica" porque "el avance tecnológico lo permite".



De hecho, ha detallado que de las más de 5 millones de declaraciones presentadas hasta la fecha, unos 550.000 contribuyentes que el año pasado acudieron a las oficinas para confeccionar su declaración de forma presencial este año la han presentado por Internet, debido en parte a las facilidades de la 'app' y Renta Web.



Por su parte, CSIF ha valorado la puesta en marcha del servicio telefónico reforzado "Plan Le Llamamos Plus" porque "permitirá atender a los contribuyentes con todas las garantías", en línea las actuaciones preventivas que venía reclamando ante el inicio en mayo de los servicios de atención en las oficinas.