Vara prevé un marzo "complicado" y coronavirus inicie remisión "en un mes o mes y medio"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anticipado "un mes de marzo complicado" por el coronavirus, aunque ha confiado en que empiece "a remitir cuando transcurra un mes o mes y medio".



Según Fernández Vara, una situación que "hay que afrontar con decisión, y si hay que tomar las decisiones que hay que tomar, habrá que tomarlas".



Y es que, "está empezando a ocurrir aquí lo que empezó a ocurrir en China después de las vacaciones de Navidad, y un mes y medio después allí está empezando a remitir", por lo que ha confiado en que lo que ocurra en el resto de los sitios "empezará a remitir cuando transcurra un mes o mes y medio".



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma respecto al coronavirus "que tanto ocupa y preocupa en estos momentos", y ante la que ha recordado que "periódicamente las crisis sanitarias poner a prueba los sistemas de salud, como ocurrió con las vacas locas, la gripe A o la gripe aviar.



En este caso, el coronavirus también "lo hará", ante lo que el presidente extremeño ha apuntado que "los sistemas de salud no son iguales en todas partes, por eso las consecuencias no van a ser iguales en todas partes".



CONFIANZA EN EL SISTEMA



Así, y aunque la globalización "está haciendo que el virus se extienda por todo el mundo", por lo que "los problemas de salud son universales, no de una determinada localidad", ha señalado el presidente extremeño, quien ha considerado que de esta forma "se demostrará el sistema que tenemos", del que "podemos sentirnos orgullosos".



En ese sentido, Vara ha señalado que en este caso "el problema está en lo desconocido" del virus, ya que en el caso de la gripe "aunque contagia a 500.000 personas al año en España y mata a 200, ya no le tenemos miedo porque es conocida", por lo que ha abogado por afrontarlo "con decisión".



Ante esta situación, el presidente de la Junta ha mostrado su confianza "en las personas que están gestionando todo esto", tras lo que ha señalado que aunque todavía no se conoce "todo sobre el nuevo virus", pero sí se "conoce lo suficiente para saber que es algo que como pasa con la gripe", en el futuro contará con "una vacuna con la que podamos combatir".



Para Fernández Vara, "no se trata de quitarle importancia, sino que se trata simplemente de intentar normalizar una respuesta para evitar que el pánico no nos turbe y nos anule la capacidad de reacción".