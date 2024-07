Terracota Mérida presenta la exposición 'Arts Fatum' y la nueva máscara del 70º Festival

El estudio de cerámica Terracota Mérida ha inaugurado este lunes, en la sede del Festival Internacional de Teatro Clásico, la exposición 'Arts Fatum. Diez años caminando por el destino del arte', al tiempo que ha presentado la séptima máscara, exclusiva para el certamen teatral, inspirada en el lema de este año 'Un viaje al corazón del teatro'.

Así pues, a la rueda de prensa de presentación han asistido el director del Festival, Jesús Cimarro; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; la delegada municipal, Silvia Fernández; el fundador y director creativo de Terracota Mérida, Juan Manuel Pérez Vinagre; y el diseñador Samuel López Lago.

A su vez, el máximo responsable de la cita teatral emeritense ha indicado que esta muestra "constituye una oportunidad única para adentrarse en la colección 'Ars Fatum', con documentos inéditos hasta ahora, incluyendo conversaciones y bocetos originales".

Además, se podrá admirar la colección completa de las quince venus originales con sus correspondientes láminas, así como la siete venus de edición especial del evento teatral, tal y como informa el Festival de Mérida en una nota de prensa.

Entre las que se incluye, según ha explicado el director, la nueva máscara, "que nos lleva en un emocionante recorrido a través del arte escénico, personificado por una Venus cuyo rostro se convierte en un electrocardiograma, simbolizando la energía y la pasión que caracterizan al teatro".

Por su parte, Francisco Palomino ha precisado que esta colección "apuesta por artesanía y el talento dentro de la marca Festival de Mérida, donde se da cabida a otro tipo de actividades además de lo que son las representaciones del teatro".

En esta línea, la delegada municipal, Silvia Fernández, ha precisado que hablar de "Terracota es hablar de artesanía y de cultura emeritense". Patrimonio “material” de la ciudad y diseñadores de “una parte de la identidad gráfica de Mérida y de nuestros corazones” ya que hablar de Terracota es “hablar de maestría: de maestros artesanos, de maestros creativos y diseñadores”.

Para la edil, “es todo un acierto y en la que se muestran las máscaras de Terracota; es un orgullo que se integre la artesanía y el diseño con el Festival de Teatro de tal forma que pueda llegar a todos los lugares de la ciudad”, según detalla el Consistorio emeritense.

Juan Manuel Pérez Vinagre ha aprovechado su intervención para agradecer al Festival la confianza depositada, año tras año, en ellos y Samuel López Lago ha aclarado que "las venus las ideamos como espejos dado que cuando el público las miran es cuando tienen significado".

EXPOSICIÓN HASTA EL 25 DE AGOSTO

Cabe destacar que 'Ars Fatum' es una colección que se podrá visitar hasta el 25 de agosto en la sede del Festival de Mérida y que ha cosechado numerosos éxitos, entre ellos, la venta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ser finalista en los Premios Nacionales de Artesanía o su presencia en la Expo Internacional de Dubai 2020.

Pero, sin duda, el logro más destacado es su vinculación durante siete años al Festival de Teatro Clásico de Mérida, creando una máscara personalizada que refleja, en cada edición, el espíritu del festival.

La de este año "Un Viaje al Corazón del Teatro" nos desafía a explorar la conexión entre las emociones humanas y la experiencia teatral, al ilustrar la transformación del latido del corazón en el amor por el arte escénico.

TERRACOTA MÉRIDA

Terracota Mérida nació como la marca que es hoy, hace más de 30 años bajo la dirección de dos hermanos, Juanma y Lorenzo Pérez Vinagre, la tercera generación de artesanos de una familia de Salvatierra de los Barros en Extremadura. Desde el comienzo, se constituye como un centro especial de empleo que hoy sigue manteniendo un equipo estable. Diseña y produce, además de contar con 8 talleres asociados para hacer frente a todo tipo de proyectos.

En estas tres décadas ha sido finalista de los Premios Nacionales de Artesanía en 3 ocasiones. Actualmente trabaja con algunos de los museos más importantes del país, como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, entre otros.

Por su parte, Samuel López-Lago es artista, diseñador y escritor emeritense. Historiador del Arte. Master Certificate in Systems Design (University of Cornell), Master Executive for Craft Designers (Escuela de Organización Industrial) y Máster en Diseño en Ingeniería (Universidad de Córdoba). Diseñador jefe de equipo en la Comisión Europea. Consejero en UNESCO Body and Mind Wellness. Miembro de la World Academy of Art and Science. Miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review.

Entre sus reconocimientos, ha recibido el premio a la excelencia por su labor como jefe de proyectos en la Comisión Europea, su obra ha sido seleccionada para la Expo de Dubai 2020 y ha sido finalista en los Premios Nacionales de Artesanía junto con Terracota Mérida.