Tom Jones cierra con sus grandes clásicos la primera parte del 'Stone & Music Festival'

Conocido como 'El tigre de Gales', el octogenario artista que pone voz a grandes temas como 'It's not unusual' o 'Sexbomb', Tom Jones, se subió, primera vez, a la arena del escenario del Teatro Romano de Mérida la noche del pasado viernes para, con su enérgico 'rugido', cerrar la primera parte del 'Stone & Music Festival'.



Así pues, tiñendo el ambiente de buen humor, perfecto ritmo y su icónica voz que cosecha ya más de 50 años de carrera musical, Sir Tom Jones arrancó su show con una declaración de intenciones al interpretar 'I'm growing old' para, posteriormente, demostrar que el paso del tiempo no es sinónimo de perder la capacidad de dar su propia visión de temas de artistas míticos como Bob Dylan, Michel Legrand, Leonard Cohen, Prince o Chuck Berry.



El concierto continuó con temas como 'Not dark yet', su mítico 'It's not unusual', acompañado de su inconfundible rugido, 'Delilah', 'Kiss' y, como final esperado, su versión de 'Johnny B. Gode', dejando como regalo sorpresa su mítico 'Greats balls of fire' de Jerry Lee Lewis.



De este modo, el artista de 84 años puso el broche de oro a la primera parte de la novena edición de este certamen que, este 2024, se divide entre junio y septiembre, según informa el certamen emeritense en una nota de prensa.



El mismo se reanudará el próximo 30 de agosto para la celebración de seis conciertos más: el de Víctor Manuel acompañado de la Orquesta de Extremadura, Mikel Izal, Los Chichos, la actuación de Ara Malikian, los de Álvaro de Luna y Marlon, y el de Manuel Turizo para cerrar el festival.



VIA MUSICORUM



Poco antes del concierto, el cantante galés descubrió su vinilo en la 'Via Musicorum' de Mérida, donde su firma ya figura junto a la de grandes nombres de la escena internacional como Europe, The Black Crowes, Andrea Bocelli, Status Quo, Deep Purple, Ludovico Eunadi y Europe, entre otros.



Tom Jones agradeció este reconocimiento en un acto en el que estuvo acompañado por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera; el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, y el director del festival, Carlos Lobo.



Con el de Jones ya son 16 los vinilos que integran este particular 'Camino de la Música'. Además, se da la circunstancia de que es el segundo -junto a Bocelli- que reúne estos reconocimientos tanto en la 'Via Musicorum' de Mérida como en el Paseo de la Fama de Hollywood.