Centro de Salud Zona Norte Mérida, primero en España con señalización cognitiva "amable"

Ep.

El Centro de Salud Mérida Norte se ha convertido en el primero de España en contar con un sistema de información comprensible que facilita la orientación y uso de espacios para todas las personas, en el que se utilizan herramientas de accesibilidad cognitiva como el wyfindng, la lectura fácil o el uso de pictogramas.

En este proyecto han colaborado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, y la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (Oacex), sustentada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

El director del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín, y la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, han visitado este viernes este centro pionero en España por la utilización de gamas cromáticas para identificar espacios generales y especialidades, pictogramas asociados a los servicios y dependencias.

También se ha implementado un sistema de señalización homogéneo y coherente para que las personas dispongan de información en todo momento para orientarse, desplazarse y encontrar los servicios, y se aplica la herramienta de lectura fácil en el sistema de la señalización en la información escrita relevante.

Por último, se incorporan códigos QR en los directorios principales que informan de manera sencilla sobre la composición y distribución de los espacios que conforman el edficio, y se ha reforzado la señalética en todos los puntos donde sea necesario tomar una decisión.

CAPITAL DE SALUD INCLUSIVA

"Hoy Mérida es la capital del derecho a la salud inclusiva", ha señalado el director del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín, en tanto que se ha aplicado en este espacio "el derecho a entender, a comprender un derecho básico como es el derecho a la salud".

Martín, que ha destacado la "cooperación territorial" entre la Junta y el Gobierno para llevar a cabo esta actuación, ha remarcado que una vez más la discapacidad actúa de "pegamento entre administraciones", impulsando así el avance del país.

Gracias a esta actuación, personas con discapacidad, migrantes o mayores "podrán transitar por este centro de salud con toda la autonomía, con toda la seguridad", y también podrán "comprender qué pasa" en estas dependencias.

En este sentido, ha confiado en que haya "muchas" comunidades autónomas que copien esta actuación. "No damos copyright porque queremos que más y más ciudadanos tengan un servicio como el que van a disponer en este centro de salud", ha señalado.

Martín ha avanzado que tras el de Mérida el siguiente centro de salud en el que se va a actuar se encuentra en una pequeña localidad de Galicia, con el objetivo de mirar también la "dimensión de la ruralidad", y asimismo se intervendrá en otros espacios como los centros educativos, en este caso en un pueblo de la Comunidad Valenciana.

Al respecto, ha remarcado que esta es una "prueba vital" de las leyes que se aprueban tanto en el ámbito nacional como el autonómico destinadas al colectivo de la discapacidad.

Así, se ha actuado en procesos como la declaración de la renta accesible, como el ingreso mínimo vital accesible, procedimientos que son "complejos" en líneas generales para toda la ciudadanía, al tiempo que ha avanzado que se aprobará un real decreto de las condiciones de accesibilidad cognitiva que deben tener espacios de como este centro de salud.

En este punto, ha señalado que el de Mérida es "vanguardia" y que permitirá extraer "muchísimo aprendizaje" de cara a esa normativa, a la vez que ha expresado que Extremadura lleva "una ventaja" al resto de comunidades autónomas en este ámbito.

La dimensión legal de este derecho a entender el entorno y a comunicarte con él relativamente reciente, ha señalado Martín, en referencia a la ley aprobada hace dos años. "Cuando alguien piensa en accesibilidad pensamos en rampas, en subtitulado o en ascensores", ha explicado, para añadir que no se piensa en que "hay gente que no entiende a su médico, que no entiende una notificación del banco o que no entiende el Museo de Arte Romano de Mérida".

Pero en Extremadura se lleva "mucho tiempo", gracias a la OACEx trabajando en este sentido y el Gobierno ha creado ahora el CEACOG como "centro de referencia nacional".

También ha apuntado que en ocasiones se necesitan centros como este de Mérida que actúen como "punta de lanza" para que otros "pierdan ese miedo, pierdan esa resistencia y empiecen a poner también estos carteles, estas indicaciones en lectura fácil, estos códigos QR para que vaya más gente a esos centros de salud y se sienta más segura y mejor señalizada".

UN ENTORNO MÁS AMABLE PARA TODOS

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha apuntado que uno de cada tres usuarios precisa de medidas de accesibilidad cognitiva para convertirlo en un "entorno más amable", de modo que las actuaciones implementadas permiten que aquellas personas "con una dificultad para entender la información puedan usarlo de forma autónoma".

La consejera ha agradecido al patronato el trabajo realizado para convertir al Centro de Salud Mérida Norte en "referencia nacional para conseguir un sistema de salud público más accesible, más equitativo y poder utilizarlo de forma autónoma a aquellas personas que a día de hoy presentan cierta dificultad".