Comienza instalación de 34 cámaras de videovigilancia en espacios monumentales de Mérida

Los espacios monumentales de Mérida mejorarán su seguridad con 34 cámaras de videovigilancia que han comenzado a instalarse este martes incluidas en el proyecto Destino Turístico Inteligente.



En concreto, este nuevo recurso tiene como objetivo evitar "actos vandálicos o cualquier agresión" en estos espacios monumentales, tal y como señala el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.



Las cámaras se distribuyen por los accesos y entornos de los monumentos y sus equipos, programas y pantallas de visualización estarán en dependencias de la Policía Local.



En este sentido, el delegado de Turismo, Felipe González, ha señalado que "el potencial turístico en Mérida es clave en el desarrollo económico, social y medioambiental" de la ciudad, de modo que el objetivo, como Ciudad Turística Inteligente desde 2021, es mejorar sus "atractivos naturales y culturales, crear recursos innovadores, mejorar en la eficiencia de los procesos de producción y distribución que impulsen el desarrollo sostenible y facilite la interacción del visitante" en la ciudad, "revalorizando el potencial turístico" de Mérida mejorando su competitividad.



Además, este sistema, según ha remarcado el edil, pretende preservar el patrimonio y ofrecer una ciudad "más segura" a los visitantes, ha señalado el concejal.



Además, el proyecto de Destino Turístico Inteligente se implementa con "múltiples herramientas" que se están instalando en la ciudad y que ofrecerán información que contribuirá a mejorar la competitividad al permitir conocer los flujos de visitantes, los lugares a los que se dirigen, la duración de su estancia, su edad, el gasto efectuado, su nivel sociocultural, etc., todo ello a través de patrones de comportamiento y no de datos individualizados.



Cabe recordar que, dentro de este proyecto ya se ha implantado la APP "Visit Mérida" plataforma tecnológica para dispositivos móviles que integra los recursos y servicios turísticos de Mérida que permite tener toda la información a tiempo real.



También se han puesto en marcha nuevas audioguías de 10 monumentos que se han implementado tanto en la APP como en la web de la ciudad y que "permite avanzar en la accesibilidad turística de Mérida", remarca el delegado de Turismo.



De hecho, entre las intervenciones se encuentra la instalación de la red de 40 puntos de WIFI gratuita en entornos monumentales, naturales y de interés turístico de la ciudad, o un Sistema de conteo de personas en Oficinas de Turismo del Teatro Romano, una red de 100 beacons que permitirán enviar información específica de distintos ámbitos municipales ligada a los intereses del usuario (información municipal, transporte, cultura, turismo, deportes, etc.) y cinco unidades de Tótem, que permita a los usuarios tener acceso a la información 24 horas al día los 365 días del año.



PANTALLAS DIGITALES LED

Al mismo tiempo, ya se ha concluido la instalación de Pantallas digitales LED, como puntos de información turística de la ciudad en Puentes Lusitania y Fernández Casado, C/ El Puente y Teatro María Luisa, quedando pendientes las del Teatro Romano, Puerta de la Villa y la conexión de la del Circo Romano.



En esta misma línea, se pondrá en marcha, en la delegación de Urbanismo y en la Universidad, el Mobile Mapping recorrido en 3D con "millones" de puntos geo- referenciados que permiten recorrer las zonas "más interesantes" de la ciudad de Mérida.

Cabe destacar que todas estas actuaciones se enmarcan en el desarrollo de la iniciativa del Proyecto europeo "Provincia de Badajoz, Destino Turístico Inteligente" financiado por Red.es y Diputación de Badajoz.