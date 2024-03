La lluvia desluce el Jueves Santo emeritense: solo procesiona La Paz por su barrio

La procesión del Silencio ya venía desarrollándose desde el año 1978 en la madrugada del Jueves Santo, pero no fue hasta el año 1989 cuando dicho acto fue presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la O tras su restauración en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Esta decisión se ha adoptado debido a las condiciones que, por las lluvias caídas en los últimos días y las que se producirán en las próximas horas, hacen "impracticable" este recinto monumental, por lo que "no se puede garantizar la seguridad del público asistente".

La lluvia ha vuelto a deslucir otro día de la Semana Santa de Mérida 2024. En esta ocasión, ha sido el Jueves Santo el que ha padecido el perjuicio que trae consigo este bien tan preciado, pero que en estos días no ha sido tan bien recibido en la ciudad.

Y es que de las cuatro cofradías que hacían en esta jornada sus estaciones de penitencia, sólo la del Prendimiento de Jesús y Nuestra Señora de la Paz pudo salir a la calle. Lo hizo a las 17:00 horas y con la decisión tomada de llegar únicamente hasta el Hornito, donde se daría la vuelta y regresaría a su parroquia de San Francisco de Sales. Sin embargo, la lluvia hizo acto de presencia poco más de media hora después, por lo que sus hermanos decidieron dar una vuelta por su barrio y regresar a su iglesia. La Virgen pudo recibir el cálido abrazo de sus vecinos y lucir su nuevo llamador del palio.

Pasadas las 18:00 horas, la Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de Nazaret anunciaba que suspendía su estación de penitencia por la lluvia. Así pues, en la parroquia del Perpetuo Socorro se vivían momentos de emoción y lágrimas entre sus hermanos y ante sus tallas titulares. Eso sí, todos en la iglesia tuvieron la oportunidad y el gusto de escuchar la marcha que ha compuesto y dedicado a la Virgen la Banda de Música de Bonares (Huelva) titulada 'María Nazaret.

Media hora más tarde era la Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza la que anunciaba que no iba a realizar su estación de penitencia. En la carpa instalada por el Ayuntamiento en la nave de Maderas Moreno se repetía la imagen de la desolación entre los cofrades al no poder procesionar. No obstante, en su retina quedarán para el recuerdo algunas 'levantás' de ambos pasos a cargo de sus costaleros. Pudieron contemplar las tallas de Nuestro Señor del Descendimiento, Nuestra Señora del Amor Hermoso y San Juan Evangelista, recientemente restauradas. A las que se unió la belleza de la Esperanza al danzar al son de la Asociación Músico-Cultural de Bienvenida (Badajoz).

Finalmente, a las 19:00 horas era la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor la que anunciaba que tampoco realizaría su estación de penitencia por la "mala previsión meteorológica". Resignación, emoción y lágrimas entre los costaleros, nazarenos, damas de honor... que vieron -por segundo día consecutivo- cómo el trabajo de todo un año, los ensayos, sus penitencias o promesas... se esfumaban de un plumazo por culpa, nuevamente de la lluvia.

VIERNES MATINAL DE ANGUSTIAS Y ESPERANZA

El Viernes Santo en la Semana de Pasión emeritense se presenta también con la lluvia como protagonista principal. Y es que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las probabilidades de precipitaciones son del 100%, con lo cual, se espera una nueva jornada gris para las cofradías que dan forma al Viernes Santo emeritense.

Eso sí, si no se cumplen las mismas, el Santo Entierro centrará la jornada por la tarde. No obstante, hasta ese instante, por las calles de la ciudad ya habrá procesionado la Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza.

La segunda estación de penitencia de esta hermandad, que estará acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida en las Angustias y la Agrupación Músico-cultural Santa María Egipciaca de Corte de Peleas (Badajoz) en la Esperanza, tiene previsto su salida a las 11:00 horas de este viernes, y pasará por el Arco de Trajano (12:15 horas, aprox.), Concatedral-Carrera Oficial (13:00 horas aprox.), entrando en la calle Cardero a las 15:00 horas, aproximadamente.

La Virgen de las Angustias -portada por 28 costaleros- y Nuestra Señora de la Esperanza -por 35- protagonizarán un año más la mañana del Viernes Santo emeritense. Los momentos más emotivos de esta procesión se pueden ver a su salida en la mañana luminosa, de los dos pasos. Muy recomendable es verla pasar bajo el Arco de Trajano o ante la Concatedral de Santa María en la Plaza de España. La entrada suele ser espectacular, donde además habrá un acto de la Cofradía, tratándose de uno de los recorridos más hermosos de la Semana Santa para seguirlo al completo.

Cabe destacar que el itinerario completo de esta hermandad partirá de la calle Cardero, Avda. Extremadura, Almendralejo, Travesía de Almendralejo, Plaza de la Constitución, Alvarado, Trajano, Arco de Trajano (12:15 horas aprox.), Félix Valverde Lillo (tramo en silencio), Plaza de España, Concatedral-Carrera Oficial (13:00 horas aprox.), Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla (izquierda), Hornito, Avenida de Extremadura y llegada a la calle Cardero (15:00 horas, aprox.).

Entre los estrenos de este año está la restauración de la talla del Cristo del paso de la Santísima Virgen de las Angustias. Fundada el 17 de abril de 1947 a iniciativa del personal ferroviario y el apoyo del párroco de Santa Eulalia, Don César Lozano, en la sacristía donde se aprobaron los estatutos y se formó la primera junta directiva, es la única hermandad que tiene distinto hábito para el tramo de Cristo y el de Palio. Raúl Calvo Gijón es su Hermano Mayor.

SANTO ENTIERRO

Tras velarlo durante toda una larga noche a los pies de María Santísima de la Amargura vestida de riguroso luto y después de descenderlo a la vista de cientos de emeritenses y turistas que aguardaban en silencio de madrugada en la Ermita del Calvario para poder contemplar el momento, el Santísimo Cristo del Calvario, acompañado por la Virgen de los Dolores, iniciará su recorrido por las calles de Mérida en lo que será uno de los momentos más solemnes de la Semana Santa: el Santo Entierro.

Acompañada por una representación de todas las cofradías y hermandades de la ciudad, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura, saldrá de su Ermita en la que será su tercera estación de penitencia a las 18:30 horas. Estará acompañada por la Banda Municipal de Música de Mérida tras el Palio, ya que el Cristo Yacente procesiona en silencio.

El Santísimo Cristo del Calvario -portado por 44 costaleros- y la Virgen de los Dolores -portada por 35- protagonizarán la jornada más solemne de la Semana de Pasión emeritense. El itinerario partirá de la Ermita hacia la calle Calvario, Almendralejo, Travesía de Almendralejo, Plaza de la Constitución, Alvarado, Trajano, Arco de Trajano (19:30 horas aprox.), Félix Valverde Lillo, Plaza de España, Concatedral (Carrera Oficial) a las 20:00 horas), San Salvador, Almendralejo, Adriano (callejón de la Amargura, Muza y Calvario, hasta llegar de nuevo a su Ermita (a las 21:45 horas, aprox.).

Uno de los momentos más característicos de esta procesión se producirá en la bajada por la calle Calvario, el colorido de todas las hermandades emeritenses. Ver la Cofradía enmarcarse bajo el Arco de Trajano es otro de los momentos únicos. Su llegada a la Plaza de España será imborrable, así como su llegada a su Ermita y la entrada.

LA SOLEDAD DE LA VIRGEN

Ya por la noche, a las 00:00 horas, Nuestra Señora de la Soledad (la Virgen de los Dolores sin palio) saldrá desde la Ermita del Calvario, en su particular procesión de la soledad y el silencio por la pérdida de su Hijo. Iniciará su recorrido en dirección a Calvario, Augusto, Capitán Francisco Almaraz, Parroquia de Cristo Rey, Plaza de Luis Chamizo, Adriano, Muza, Calvario y de nueva a su Ermita (a las 01:00 horas, aprox.).

Esta procesión no lleva música. En medio de un impresionante silencio será hermoso verla en su salida, su paso por cualquier calle arropada por las velas de las mujeres y hombres que la acompañan. Especialmente, íntimo su paso por la Plaza de Luis Chamizo y su entrada en la Ermita. La Virgen es portada por 35 costaleros.

Ésta es la cuarta y última estación de penitencia de la Hermandad del Calvario, la cofradía más antigua de la Semana Santa de Mérida, que surgió de la fusión, en el año 1900, de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y la Virgen de los Dolores.