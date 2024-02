Unas treinta personas guardan en Mérida minuto de silencio por víctimas incendio Valencia

Ep.

Una treintena de personas han guardado un minuto de silencio este lunes en el Ayuntamiento de Mérida, en homenaje a las víctimas del incendio ocurrido la semana pasada en un complejo de viviendas de Valencia, en el que han fallecido diez personas.



De esta forma, el Ayuntamiento de Mérida secunda la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en todas las localidades.



Este acto de homenaje ha estado presidido por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación Municipal, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, diputados de diversos partidos de la Asamblea de Extremadura y representantes de los Cuerpos de la Policía Nacional y Local.



En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha trasladado su solidaridad "a todo el pueblo valenciano y en especial a los familiares de las víctimas de este trágico suceso".



Con este acto, ha añadido Rodríguez Osuna, se pretende "honrar la memoria" de los diez fallecidos y de los 15 heridos, entre los que se encuentran siete bomberos.



"Es un desgraciado accidente", ha continuado el primer edil, por lo que "no hay que salirse más de eso", ya que en "más de cien años de arquitectura moderna contemporánea no ha habido accidentes como este tan graves", ha asegurado.



Al mismo tiempo, el alcalde ha recomendado que se tenga "mucho cuidado en épocas de invierno" con las estufas de carbón y con los aparatos eléctricos y no dejarlos encendidos durante toda la noche para evitar incendios en las viviendas.



Finalmente, y respecto a si Ayuntamiento de Mérida realizará inspecciones en los edificios de la ciudad para que no ocurra este tipo de incendios, el edil ha explicado, que Mérida no tiene edificaciones de esa altura ni que cuenten con los mismos materiales y revestimientos, por lo que "no da lugar a ningún tipo de revisión".