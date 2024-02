Rodríguez Osuna cifra en 20.000 euros los "destrozos" provocados por los manifestantes

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado que los manifestantes han causado "numerosos desperfectos" al mobiliario urbano valorados en más de 20.000 euros en Mérida.

Según el primer edil, unos daños que se han producido desde la tarde de este pasado domingo en el Polígono Industrial El Prado, donde han tirado "casi todas las señales" con los tractores y maquinarias, así como en el Puente Fernández Casado don han arrojado al río Guadiana los conos de señalización del tráfico.



En ese sentido, Rodríguez Osuba ha ironizado que es "muy ecológico tirar conos y plásticos al río Guadiana" y ha añadido que también han destrozado "gran parte" de las vallas que marcaban la señalización vial de los carriles para poder ayudar a la circulación a la ciudad.



Al mismo tiempo, ha explicado que un camión que no podía avanzar por un piquete ha impactado con un coche de la Policía Local al dar marcha atrás, según ha detallado el consistorio emeritense en una nota de prensa.



De esta manera, el primer edil también ha añadido que la Policía ha recogido las huellas y ha indicado que los técnicos del Ayuntamiento de Mérida todavía continuan valorando los desperfectos que han ocasionado los manifestantes.



Asimismo, el alcalde de Mérida ha señalado que respeta "todas las concentraciones y manifestaciones", aunque ha pedido "que se hagan todas conforme a la ley, el derecho de manifestación permite que con una comunicación previa sencilla y simple indicando la hora y los lugares se les autoricen".



Rodríguez Osuna ha señalado que, "para defender una causa justa no hace falta destrozar el patrimonio de la ciudad de Mérida", calificando como una "indecencia" impedir a los emeritenses "que ejerzan su libre derecho a la circulación, que es un derecho que también recoge la Constitución española".



Por ello, el alcalde ha afirmado que "va a seguir defendiendo" a los vecinos de la capital extremeña, "defendiendo a la seguridad su patrimonio" y defendiendo a aquellos que tienen también sus derechos y "que está siendo vulnerado en estos días".



Ante estos destrozos, ha pedido a la ciudadanía precuación en los cruces del polígono El Prado, debido a que las "señales que han arrancado están en el suelo no es materialmente imposible que las podamos arreglar hoy y mañana", porque los servicios operativos de la Policía Local "están atendiendo otros incidentes".



Por ello, ha subrayado que "es probable que se pueda producir algún accidente", además ha asegurado que en caso de accidente mortal o grave, "los responsables serán aquellos convocantes que están actuando así dañando el patrimonio de la ciudad de Mérida".



Respecto a las declaraciones que hizo Rodríguez Osuna en las que afirmaba que los tractores que había entrado en la ciudad iban a ser propuestos para sanción, ha indicado que "el alcalde no multa nadie, lo multa la Policía Local" con sanciones administrativas de tráfico y que por ello no están vulnerando ningún derecho de manifestación.



Además, ha resaltado que aunque exista el derecho a manifestarse, "no tiene derecho a infringir la ley y las normas" y que continuarán sancionando a "aquellas personas que infringen la ley, sean manifestantes o sean vecinos".



En relación a los autores de estos destrozos, Rodríguez Osuna ha indicado que la Policía Local ha recogido las huellas de "numerosos tractores" en todas las isletas y rotondas donde se han derribado las señales de tráfico en los cruces del Polígono El Prado, aunque no se han identificado a los responsables.