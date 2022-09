Un Teatro Romano de Mérida abarrotado se rinde ante un entregado Joan Manuel Serrat

Una auténtica fiesta. Eso es lo que se ha vivido en la noche de este pasado domingo, 11 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida con la presencia sobre el escenario de Joan Manuel Serrat (Barcelona, 27 de diciembre de 1943) que ha gozado del abrazo y del cariño de un público entregado desde el primer acorde de la primera canción con la que ha abierto el concierto.

'Dale que dale' ha dado paso a sus primeras palabras de afecto y empatía, en las que no han faltado chistes y anécdotas relacionadas con el paso del tiempo y la edad. Y es que tras 57 años de años en activo, el cantante catalán está inmerso en su gira de despedida 'El vicio de cantar 1965-2022', con la que de la mano de la edición 2022 del 'Stone & Music Festival' se va a despedir de sus fans emeritenses y extremeños, ya que sus dos conciertos en la capital autonómica van a ser los únicos que realice en la región.

Así pues, durante dos horas y cuarto de concierto, acompañado por siete músicos e interpretando una veintena de una selección de sus mejores canciones, 'El Noi del Poble-Sec' se metió al público en el bolsillo con su cercanía y sensibilidad, al tiempo que le invitó a "apartar de su pensamiento cualquier tentación de nostalgia que tengan" y a pensar en que "de ahora en adelante todo lo que tenemos es futuro y no nos lo queremos perder".

“¡Qué gusto da verlos aquí de nuevo! He venido a despedirme de esta tierra, pero aclaro que este no va a ser mi último concierto. Gracias por acompañarme una vez más como lo han hecho en tantas y tantas ocasiones. Esta noche me voy a despedir de todos y cada uno de vosotros”, dijo dirigiéndose a sus seguidores.

Tras estas palabras siguió con ‘Mi niñez’ y ‘El carrusel de Furo’, canción que escribió en homenaje a uno de sus abuelos que fue secretario del Ayuntamiento de su pueblo. Después llegó ‘El tablao del Lacio’ y ‘Señora’.

“Los personajes de las canciones no son ni de verdad, ni de mentira, son fantasías a veces, salpicadas con gotas de realidad y otras veces son realidades con gotas de fantasía”, advirtió. No podía faltar de sus títulos el inolvidable y tantas veces versionado ‘Lucía’, que se llevó las ovaciones del ‘respetable’, a la que siguieron ‘No hago otra cosa que pensar en ti’, ‘Algo personal’ y ‘Nanas de la cebolla’.

Precisamente, la interpretación de ésta última emocionó al graderío del Teatro Romano emeritense al tratarse de un poema escrito por Miguel Hernández (1910, Orihuela-1942, cárcel de Alicante) en 1939, durante la Guerra Civil Española. Según recordó Serrat, estaba dedicado a su segundo hijo y lo escribió mientras estaba preso en la cárcel de Torrijos y después de recibir una carta de su mujer en la que le explicaba que solo tenían pan y cebolla para comer.

"Miguel Hernández creció pastoreando cabras y entre ellas aprendió a leer y a convertirse en un poeta comprometido con su gente y con su tiempo, fue un hombre sencillo y sensible que amaba la libertad y la vida por encima de cualquier cosa y ambas cosas se la quitaron", lamentó.

TÍTULOS INOLVIDABLES

A continuación llegaron ‘Para la libertad’, ‘Cançó de Bresol’ en homenaje a su madre, ‘Hoy por ti, mañana por mí’, ‘Hoy puede ser un gran día’, ‘Los recuerdos’, ‘Es caprichoso el azar’, ‘Tu nombre me sabe a hierba’ y ‘Pare’, un título que escribió hace 50 años y que hoy sigue de rabiosa actualidad al estar relacionada con el cambio climático. “Es urgente tomar decisiones severas, pero los que deberían hacerlo parece que no tienen mucha prisa”, lamentó.

A las 00:00 horas llegó uno de los momentos cumbres de la noche con la interpretación del mítico ‘Mediterráneo’, tras el que se puso en pie el público ovacionándole durante varios minutos. A este ‘himno’ siguieron ‘Aquellas pequeñas cosas’ y el inolvidable ‘Caminante no hay camino’, del también inolvidable poeta Antonio Machado, temas con los que invitó al público a que lo acompañaran cantándolos.

Finalmente, ‘De vez en cuando la vida’ dio paso a ‘Fiesta’ con la que el Teatro Romano de la capital extremeña vivió su clímax de unión entre el cantante catalán y el público que levantado de sus asientos lo ovacionaba pidiéndole ‘otra, otra’. Sus deseos fueron órdenes y 'El Noi del Poble-Sec' le concedió un último regalo antes de despedirse…y ¡qué regalo!, el eterno ‘Penélope’.

“Yo siempre digo que la fiesta hasta que el cuerpo aguante, pero ya no me da para más. Con ésta nos despedimos porque no quiero desparramarme en el escenario. Cuando oigo decir a algún compañero que quieren morir encima de un escenario, yo no tengo ningún interés en hacerlo, porque además es que no tengo ningún interés en morirme, lo contrario”, bromeó.

SEGUNDO CONCIERTO ESTE LUNES

Cabe recordar que este lunes, 12 de septiembre, sus fans emeritenses y extremeños tienen una segunda y última oportunidad de disfrutar de Joan Manuel Serrat en Mérida (donde están también todas las entradas agotadas, como en el primero de los conciertos). Eso sí, las miradas están puestas en el cielo, porque las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con respecto a la jornada no son nada halagüeñas. Y es que entre las 18:00 y las 24:00 horas hay un 70% de probabilidades de lluvia. El artista catalán y sus fieles seguidores cruzan los dedos para que por esta vez no se cumplan.