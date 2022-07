Una mujer de entre 30 y 39 años fallece en Mérida tras sufrir un golpe de calor el día 16

Una mujer, de entre 30 y 39 años, que permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Mérida desde que sufrió un golpe de calor el pasado 16 de julio, tras una exposición prolongada al calor, finalmente falleció este pasado lunes.



Además, un varón de entre 60 y 69 años que se encontraba trabajando al sol, fue atendido el pasado jueves por la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y el Servicio de Urgencias del hospital en el Área de Salud Llerena-Zafra, donde recibió el alta en el mismo día.



Así se recoge en el informe elaborado por la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) sobre las personas atendidas por golpes de calor durante las últimas semanas en los centros sanitarios extremeños.



Cabe destacar que con el fallecimiento de esta mujer este pasado lunes, el número de muertes por golpe de calor en lo que va de verano en Extremadura asciende a cuatro, que son una mujer y un hombre que fallecieron los días 19 y 20 de julio, y otro hombre fallecido el 28 de junio, los tres en el Hospital de Don Benito-Villanueva.



ONCE PERSONAS AFECTADAS POR GOLPES DE CALOR



En total, y con los dos nuevos casos son ya once las personas afectadas por golpe de calor que han sido atendidas en los centros sanitarios extremeños, y se eleva a tres el número de fallecidos por esta patología desde principios del mes de junio, según el informe de la Subdirección de Epidemiología.



De los once afectados, ocho han precisado ingreso hospitalario -tres de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI)-, mientras que los tres restantes han sido atendidos en los servicios de Urgencias de los hospitales, donde recibieron el alta en el mismo día.



Entre los once pacientes atendidos por golpe de calor, siete hombres y cuatro mujeres, hay personas de prácticamente todos los grupos de edad. Se ha registrado un caso en el grupo de menos de 20 años, uno en el de 20 a 29, uno en el de 30 a 39 años, uno en el de 40 a 49 uno en el de 50 a 59, dos en el de 60 a 69, tres en el de 70 a 79, y uno en el de mayores de 80 años.



Al menos cinco de ellos sufrieron el golpe de calor mientras trabajaban en el exterior expuestos al sol, uno tras una exposición prolongada al sol por motivos no laborales, uno cuando se encontraba en el domicilio y en los otros cuatro casos no consta.



Cuatro de los casos registrados se han producido en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, dos en la de Badajoz, dos en la de Plasencia, uno en la de Mérida, uno en la de Llerena-Zafra y uno en la de Navalmoral de la Mata, según informa la Junta en una nota de prensa.



Para evitar sufrir un "síncope por calor", la Dirección General de Salud Pública del SES recuerda la importancia de seguir unas pautas básicas de conducta como evitar la exposición al sol y actividades que supongan esfuerzo físico durante las horas centrales del día, al menos entre las 12 y las 18 horas, e hidratarse bebiendo como mínimo un vaso de agua cada dos horas aunque no se tenga sed, algo especialmente importante en el caso de personas mayores y niños pequeños.



También aconseja tomar comidas ligeras, evitar bebidas alcohólicas o excitantes y ventilar las viviendas abriendo las ventanas por la noche y cerrándolas durante el día.



En caso de sufrir síntomas como mareo, calambres, agotamiento, dolor de cabeza o confusión, el Servicio Extremeño de Salud recomienda dejar la actividad que se esté haciendo, beber agua, descansar a la sombra o en un sitio fresco, y a ser posible refrescarse con un baño o una ducha.



Finalmente, si los síntomas se agravan con fiebre, dolor de cabeza fuerte, náuseas, pulso acelerado pero débil o pérdida de consciencia, es necesario buscar asistencia médica de inmediato, bien a través del teléfono 112 o acudiendo al centro sanitario más cercano.