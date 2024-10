Freampa-CP pide a Educación que esté "vigilante" con las rutas de transporte escolar

Ep

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa-CP) ha pedido a los responsables de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que, una vez que se adjudiquen las rutas de transporte escolar, estén "expectantes" y "vigilantes".

"Que no descansen solo por el hecho de que se ha adjudicado la ruta, porque tienen que ver luego que estas rutas estén funcionando, no solo que estén adjudicadas", ha señalado la presidenta regional de Freampa-CP, María Isabel Rengel, que ha insistido a las Ampas que les hagan partícipes de estas "carencias cuanto antes mejor", para que, como federación, puedan mediar con la administración y el Ente Público de Servicios Educativos Complementarios (Epesec), "porque al fin y al cabo de lo que se trata es que todos los alumnos tengan a disposición este servicio".

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa en Badajoz para valorar el inicio del curso escolar en la región en la que ha aseverado que, a diferencia de otros cursos, se han producido "menos incidentes" respecto a las rutas de transporte, si bien ello no quiere decir que no haya habido.

No obstante y gracias al trabajo "incesante" de la federación o las Ampas que se ponen en contacto con ellos "se solventa esta problemática", como también ha citado la "disposición" del Ente Público de Servicios Educativos Complementarios, de modo que con este "compendio" se han ido solventando los incidentes que se han ido produciendo en estas tres semanas de curso.

En este punto, ha remarcado que "aún" están "muy vigilantes" porque, por ejemplo, los problemas con el IES Jaranda de Jarandilla de la Vera "siguen en vigor", y ha esperado que se resuelva "en breve" la situación de este instituto, en el que ha habido un "mal cálculo" y más alumnos demandantes que plazas previstas, por lo que "el transporte no ha llegado a todos" y la ruta, que está adjudicada, se va ampliar, de ahí su petición de que la Junta esté "pendiente", una vez se adjudiquen, de que están "funcionando" las rutas porque en este caso "está dejando a niños atrás".

COMEDORES

Sobre el arranque del curso escolar 2024-2025, una vez que tienen datos del mismo y se han puesto en contacto "muchísimas" Ampas para hacerles partícipes de sus quejas o reivindicaciones en esta vuelta al colegio, Rengel se ha referido también a los comedores escolares y ha destacado que la federación se alegró "mucho" cuando se les hizo saber que todo el alumnado que solicitara este servicio lo obtendría.

"Tanto es así que dejamos en un segundo plano la gratuidad de la que estábamos disfrutando", ha subrayado, junto con que "se sacrificó, por el bien común, un derecho con el objeto de que ningún niño que necesitara comedor escolar se quedara sin él", y, tras estas tres semanas de curso, han atendido decenas de llamadas con una "queja en común", como que hay distinciones en cuanto a los precios.

Así, ha explicado que, actualmente, están los alumnos que están becados están exentos de pago, los que pagan precios públicos a través del Modelo 50 que tienen su plaza, y los que son "el exceso de cupo" que están pagando un precio diferente de entorno a 1 euro al día respecto a los anteriores y al hilo de lo cual ha señalado que la Junta "ha mediado" para que todos tengan este servicio, pero "ahora mismo", los alumnos en "exceso de cupo" están pagando una cuantía diferente y su contacto es directo con el catering, al que pagan "directamente" el precio de licitación y no el público que paga el resto.

De este modo, todos los alumnos disponen del comedor pero no todos tienen el mismo precio, ante lo que Freampa-CP solicita a la Consejería que asuma, "en aras de esa buena voluntad", que todos los escolares extremeños gocen de este servicio y al "mismo precio" y no "deje" a las familias "cargar con estas diferencias, porque, aunque puedan parecer mínimas, si es mínima para las familias mínima será también para la Consejería de Educación". También ha exigido que se inspeccione "más a menudo" la calidad de los alimentos que se ofrecen a los niños.

CHEQUE GUARDERÍA

Por otro lado, ha insistido en que Freampa-CP "no está ni ha estado de acuerdo en ningún momento" con el denominado 'cheque guardería', entre otras cuestiones porque no considera que sea una medida educativa, como sí sería ampliar las plazas públicas que ha descartado la Junta porque costaría 8 millones de euros de recursos propios, según palabras de la secretaria de Educación.

Sin embargo, se mantienen este tipo de ayudas directas, el llamado 'cheque guardería', e "incluso" hablan de ampliarlas sin límite de renta, al hilo de lo cual Freampa está "totalmente en contra de este atropello" porque considera que, "además de condenar al mundo rural" porque "en realidad se está favoreciendo a las grandes ciudades" en las que suelen ubicar los centros privados autorizados y se da una mayor demanda, se favorece al ámbito privado.

"Por qué no hay límite de renta en esta mal llamada medida, pero sí la hay para los becados del comedor, sí la hay para los becados de los libros. ¿No debería seguirse una misma premisa? ¿No debería tenerse el mismo criterio?", se ha preguntado, para interpelar también por qué la Junta no asume la diferencia de los precios del uso de comedor para que no haya "agravios comparativos" en este tipo de medidas.

Por último, María Isabel Rengel ha suspendido, aunque puede pasar a ser un aprobado, en lo referido a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en la que "vamos tarde y vamos mal" y todavía se desconocen las puntuaciones, ni el reparto de las notas para estas pruebas o no hay modelo ni "nada concreto", al tiempo que ha matizado, en lo que a competencias se refiere, que el Ministerio se han dado unas líneas pero son competencias transferidas y las comunidades tienen que "perfilar" o "pulir" este tema en el que están trabajando y deben delimitarlo "cuanto antes mejor".