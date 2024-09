La Junta afianza las ayudas al comedor escolar en función de la renta familiar

Ep./Rd.

La gratuidad de los comedores escolares ha protagonizado el primer debate sobre la educación extremeña en el parlamento autonómico en el nuevo curso político a cuenta de la vuelta a las aulas, donde se han vuelto a contraponer el modelo de la Junta, que mantiene e incluso eleva su apuesta por el sistema de concesión de ayudas en función de la renta familiar, y el de PSOE y Unidas por Extremadura, que reclaman la gratuidad universal.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, se ha detenido en esta cuestión al responder a los grupos de la oposición tras la exposición inicial ofrecida durante su comparecencia ante el Pleno sobre el inicio del curso escolar de este pasado miércoles, donde ha reiterado todas las cifras y novedades con las que arranca el curso escolar ya ofrecidas días atrás.

"Cuando se ponen a hablar de los comedores es que me alegra, por eso me he parado, porque pone de manifiesto cuáles son sus políticas y cuáles son las nuestras", ha señalado la consejera, quien ha recriminado a los partidos de izquierdas que "su preocupación es invitar a comer a todos los extremeños todos los días con los impuestos que pagamos nosotros", mientras que la política del gobierno del PP es que los alumnos y los docentes "reciban la mejor atención que se merecen".

En este sentido, se ha reafirmado en su decisión de apostar por el criterio de renta en la adjudicación de las becas de comedor escolar, que este año llegarán a aproximadamente el 80 por ciento de los 18.980 alumnos que lo habían solicitado hasta este pasado lunes, y que por tanto no tendrán que pagar el menú diario.

El resto, unos 3.800 alumnos deberán abonar el servicio, con un coste mensual aproximado de 90 euros, según ha calculado la portavoz socialista, Ana María Fernández, que junto a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han pedido que no queden fuera de las ayudas, en lo que consideran una política "sectaria" del Gobierno de María Guardiola para no dar continuidad a una medida del anterior ejecutivo socialista.

En este punto, la consejera ha puntualizado que no se va a quedar ningún alumno que lo solicite sin el servicio, así como que tampoco ninguna familia vulnerable tendrá que pagar por el mismo.

"El comedor escolar será gratuito para familias que lo necesiten", ha remarcado Vaquera, quien ha subrayado que no se arrepiente de establecer el criterio de renta y que volvería a tomar esta decisión.

Para ilustrar su apuesta, ha expuesto que "pocos extremeños entenderían" que recibieran la ayuda para la gratuidad del comedor escolar los hijos de los diputados de la Asamblea, que pueden "pagarlo con solvencia" dados sus ingresos.

Por ello, ha recriminado a los socialistas que "cuando proponen que se invite a comer con el dinero de todos, el sentido común aquí no está", porque mientras que el modelo del PP beneficia al 80% de los solicitantes, que no llegan a 19.000, quienes reclaman la gratuidad universal lo están haciendo para los 180.000 alumnos de la enseñanza no universitaria.

"¡Qué rápido se les ha olvidado el efecto llamada que provocó el año anterior la universalidad que anunciaron que después no tenían con qué pagar ni dónde meter!", ha espetado Vaquera a la bancada socialista, al tiempo que ha abogado por destinar el presupuesto de los extremeños en "las cosas que realmente se necesitan, y que son muchas".

En este punto, ha hecho alusión al estado en el que se encuentran los centros educativos, mostrando imágenes de instalaciones, patios o tejados deteriorados de algunos de ellos. "Esto sí que me preocupa", ha subrayado, para añadir que incluso le "quita el sueño", y no "darle de comer" a hijos de familias con dinero.

INICIO DE CURSO "CAÓTICO"

Por su parte, la diputada socialista Ana María Fernández Rodríguez ha asegurado que ha sido un inicio de curso "caótico" en aspectos como la asignación de vacantes a interinos, las rutas de transporte escolar, la situación de las ATE cuidadoras, y también por los comedores escolares.

En este punto, ha preguntado a la consejera por los alumnos que "tienen derecho al comedor pero no tienen plaza", cuyas familias "están buscando soluciones en tiempo récord".

Además, ha señalado que con sus políticas el gobierno del PP ha hecho "doblete", en tanto que hay alumnado que por nivel de renta debería tener plaza y no la tiene, al mismo tiempo que hay otros que "sus familias no pueden conciliar, deberían tener plaza y no la tienen".

En este sentido, ha señalado que si la Junta no asume el 20% restante es porque "no tiene voluntad política", puesto que "cuesta creer que no hay dinero" cuando la Junta ha aprobado, según sus propias palabras, el presupuesto "más social y cuantioso" de la historia, por lo que se pregunta si el motivo de eliminar la gratuidad de los comedores no se debe a que era una medida del anterior gobierno socialista.

Por este y otros asuntos, ha avanzado que solicitará una comparecencia sobre el inicio escolar para desgranar y debatir sobre lo que "realmente está sucediendo".

VOX ALABA LA GESTIÓN DEL ÚLTIMO AÑO

Mientras, el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña ha alabado la gestión de la consejera durante el último año pero cree que se debe ahondar en "problemas estructurales que se arrastran hace décadas".

En este punto, ha hecho hincapié en la "libertad de elección sobre los hijos", ya que si bien se puede elegir el centro, esta libertad "no es plena" en cuanto a la "doctrina y el currículo" debido a las leyes educativas de ámbito estatal.

Unas leyes en las que "el mérito y la capacidad" se ven desplazadas por el "todo vale", y que además relega a los docentes a ejercer de "meros burócratas".

Por último, le ha pedido a la consejera que sea "valiente" y defienda en el Consejo de Gobierno un incremento del presupuesto para educación.

"VUELTA AL COLE MÁS CAÓTICA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS"

En cambio, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado contra la consejera de Educación por la carta que ha enviado a las familias extremeñas con motivo de la vuelta al cole, asegurando que ésta es “una desfachatez”, porque “está llena de medias verdades”.

“No es necesario su propaganda política para dar la bienvenida al curso escolar, debería haber sido más humilde y haber reconocido que esta vuelta al cole está siendo la más caótica de los últimos tiempos”, le ha dicho.

De Miguel ha ido desmontando una por una las afirmaciones recogidas en la carta. Así, por ejemplo, la bajada de ratios que está vendiendo el Partido Popular, “cuando lo que han hecho es lo contrario, están masificando las aulas”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que no solo no se han bajado esas ratios si no que hay centros de secundaria en los que se han eliminado líneas de 3º de ESO, “pasando de 20 alumnos a 27 alumnos porque en vez de mantener las líneas, las han recortado, aumentando así el número de alumnos por aula”.

“¿Cómo se puede decir que han bajado las ratios?”, le ha preguntado De Miguel, quien también ha cuestionado otra de las afirmaciones de la consejera relativa al aumento de las plantillas docentes, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

“Dicen que han aumentado las plantillas, pero ¿cuántas de ellas han sido a media jornada?”, le ha preguntado la portavoz, que también le ha reprochado que a mitad del pasado curso escolar se hubieran cargado a las ATE cuidadoras.

“Dicen ustedes que son sensibles con la diversidad del alumnado, pero ser sensible con la diversidad también es ser empático con sus cuidadoras, y ustedes las están maltratando”, le ha dicho para recordarle que se niega a contratar al 100 por cien a estas trabajadoras, “que no llegan al SMI, no tienen asuntos propios ni vacaciones pagadas”.

De Miguel también ha cuestionado la forma en la que se ha realizado las adjudicaciones de interinos y sustitutos, ya que el llamamiento se publicó 24 horas antes de que comenzara el curso escolar con múltiples errores.

A su entender, esto se hubiera solventado si se hubiera realizado el llamamiento 10 días antes, como reclamaba el PP cuando estaba en la oposición. “Hoy me gustaría recuperar la diputada popular Pilar Pérez cuando pedía al PSOE que contratara a los interinos el 1 de septiembre, en ese momento decía que no se hacía por pura miseria, por ahorrarse 10 días”, ha dicho.

En lo relativo al transporte escolar, la portavoz de Unidas por Extremadura le ha dicho que, a diferencia de lo que está vendiendo el gobierno de María Guardiola, “hay niños y niñas que ayer mismo no tenían transporte escolar y otros que se prevé que no lo tengan en todo el curso”.

Además, le ha recordado que hay familias extremeñas que han tenido que pelear, junto con sus alcaldes, “para que se mantuviera el transporte escolar en municipios con un alto grado de despoblación”.

Igualmente, la líder de Unidas por Extremadura ha hecho alusión a otra de las “supuestas” innovaciones en este curso escolar, como es la voluntariedad del periodo de adaptación. “Un periodo de adaptación que está siendo voluntario para los centros porque están obligando a las familias a hacer ese periodo de adaptación”. “Obligándolas”, le ha repetido.

La portavoz, además, le ha recordado que ésta está siendo la vuelta al cole más cara de la historia, por eso, no puede entender cómo el gobierno de María Guardiola presume de que el 80 por ciento del alumnado tiene becado el comedor escolar.

“¿Cómo pueden darse golpes en el pecho cuando por muy poco más, con un 20 por ciento más, podrían lograr el 100 por cien?”. “Están actuando con sectarismo político”, les ha dicho.

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha acusado en el Pleno de este jueves a la consejera de Educación de “atentar contra el medio rural” con sus políticas educativas.

Irene de Miguel ha asegurado que el gobierno de María Guardiola “está discriminando a los estudiantes por el código postal”. “Una política que hará que mañana no haya niños en las aulas y tengamos que cerrar colegios”, ha añadido.

También ha apoyado sus afirmaciones en algunas de las políticas educativas desarrolladas por el Ejecutivo popular, como las ayudas para las academias de idiomas o las de las guarderías privadas, “que solo beneficia a las grandes urbes, que es donde están”.

Además, la portavoz también ha recordado que Extremadura ha sido una de las pocas comunidades autónomas “que ha rechazado los fondos del Ministerio para ampliar las aulas de 0 a 3 años, tan necesarias en el medio rural para garantizar la conciliación”.

La líder de la formación también ha tildado de “barbaridad” que se vayan a eliminar ciclos de FP en el medio rural y se vayan a sustituir por certificados de profesionalidad.

“¿Cómo puede decir que han mantenido FP con 3 alumnos? ¿Qué ha pasado entonces con el IES Turgalium de Trujillo, que han cerrado un grado de FP que a 10 de septiembre tenía 7 solicitudes?”. “No hurte a los jóvenes del medio rural la posibilidad de formarse de igual manera que los jóvenes de las grandes ciudades”, ha aseverado.

Por todo ello, De Miguel ha instado a la consejera de Educación a que rectifique y que mande una nueva misiva a las familias extremeñas “para pedir perdón” por la vuelta al cole “más caótica de los últimos tiempos”.

REAJUSTES

Finalmente, la diputada del PP Sandra Valencia Ramos ha subrayado el inicio del curso escolar "de manera satisfactoria, con total normalidad y sin incidencias", salvo "algún reajuste en el transporte y comedor que ya se está solucionando".

Sobre los llamamientos a interinos, ha señalado que "no es algo nuevo" que se incorporen el mismo día que comienzan las clases", y en este sentido ha señalado que las bajas y las jubilaciones se producen en los primeros días de septiembre, de modo que la consejería ha preferido acumular el mayor número de vacantes para que los docentes puedan optar a más destinos y por tanto estar "más cerca de los suyos".