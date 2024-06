La Junta retira el nombre de García Verdejo de un premio educativo

Ep.

La Junta de Extremadura ha aprobado unas nuevas bases para actualizar los premios a la excelencia educativa en la región que contemplan la retirada del nombre de los mismos de Tomás García Verdejo, maestro de profesión y quien fuera director general de Calidad y Equidad Educativa durante el mandato del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Tras conocerse el malestar que ha generado la decisión entre la familia de García Verdejo, fallecido en accidente de tráfico en 2007, y entre las filas socialistas, la Junta ha justificado el cambio señalando que ningún premio de estas características a nivel nacional "tiene nombre".

"Lamentamos que la familia se haya ofendido o se haya sentido mal", ha señalado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al tiempo que ha explicado que lo que se ha tratado de hacer es "actualizar todo el premio que estaba desactualizado conforme a reglas y normativas".

"No pretendíamos en ningún momento ofender a nadie", ha insistido Bazaga, quien ha añadido que a nivel nacional estos premios "no tienen nomenclatura, no se llaman de ninguna manera", al tiempo que ha asegurado que los galardones que va a convocar el Ejecutivo de María Guardiola "mantiene todos los valores e incluso mejora los que estaban anteriormente definidos".

Estos premios, en su última convocatoria, tenían como finalidad "reconocer, destacar y dar visibilidad a la trayectoria de aquellos centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos, que se han distinguido por sus buenas prácticas y por el esfuerzo compartido de la comunidad educativa en la búsqueda de la mejora de la educación, y que, habiendo innovado y experimentado nuevos enfoques, puedan orientar e inspirar a otras comunidades educativas en su deseo de mejorar sus actuaciones".