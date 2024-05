IJEx facilita creación espacios diálogo para ganar participación juvenil en zonas rurales

Medio centenar de personas, entre los que se encuentran representantes de entidades y jóvenes procedentes de Bulgaria, Grecia, Italia y España, participan esta semana en Almendralejo en el encuentro 'Eurocamp', organizado en el marco del proyecto europeo 'Place Out!', cuyo objetivo es crear espacios de diálogo que aumenten el protagonismo juvenil en áreas no urbanas.

En concreto, la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), Raquel Martín, ha visitado este jueves a los participantes en este evento que cuenta con diferentes actividades a lo largo de toda la semana.

Así pues, la responsable ha explicado que el IJEx aporta recursos humanos, la promoción y difusión de todas las actividades que se han desarrollado en la región y ejerce "como nexo de unión entre las instituciones extremeñas y entidades como Wazo, que ponen en marcha proyectos europeos".

En esta línea, la responsable de Juventud del Gobierno extremeño ha indicado que desde el IJEx se está haciendo un "esfuerzo importante" por dar a conocer estas acciones y programas que ofrece la Unión Europea por todos los beneficios y oportunidades que ofrecen para la población joven en Extremadura, según indica la Junta en una nota de prensa.

A su vez, Raquel Martín se ha mostrado convencida de que es posible "trasladar a políticas reales las propuestas de jóvenes" obtenidas de proyectos como este, a partir del cual se elaborará un documento con recomendaciones realizadas que se trasladarán a la Comisión Europea de cara a la elaboración de futuras estrategias de regeneración urbana.

El proyecto 'Place Out!', en el que participan diez socios de seis países europeos, se basa en tres objetivos principales, como son diseñar políticas específicas para áreas rurales no urbanas; recopilar ideas para regenerar espacios abandonados, no utilizados u olvidados en esas zonas y, por último, reimaginar esos espacios para que puedan ofrecer nuevas actividades a los jóvenes.

Durante la mañana de este jueves los participantes han conocido un caso real de colaboración ciudadana e institucional, como es el diseño del proyecto de reforma de la Plaza de Santiago en Cáceres, de la mano del representante del Colegio de Arquitectos de Extremadura, Javier Merino.

Posteriormente, se ha realizado una visita al antiguo almacén de la estación de tren de Almendralejo, que ha sido considerado uno de los espacios susceptibles de ser objeto de una rehabilitación por parte de alguna asociación juvenil de la zona.

El proyecto 'Place Out!' se enmarca en el programa Erasmus + y las actividades se centran en la población joven de cuatro territorios europeos: Mugello (Italia); Chalkidiki (Grecia); Gabrovo (Bulgaria) y Extremadura (España), con la coordinación de otras tantas entidades locales de esas zonas: la extremeña Wazo Coop de Extremadura; Aciton Aid Hellas de Grecia; Beecom de Italia y Ecosystem Europe de Bulgaria.

Estas entidades son acompañadas en sus actividades por instituciones locales como el IJEX en Extremadura, pero también la Unione Montana dei Comuni del Mugello ¿ UCNC de Italia y el Municipio de Gabrovo de Bulgaria.

Además, forman parte del proyecto las organizaciones transnacionales Lama Impresa Sociale de Italia, entidad coordinadora del proyecto, Impact Hub International de Suecia y Democratic Society de Bélgica.

Finalmente, el encuentro de Almendralejo culmina una serie de actividades que vienen desarrollándose desde 2023 y que incluyen jornadas formativas sobre aspectos como la participación, la comunicación, la colaboración entre instituciones y población joven o la localización de espacios abandonados en zonas rurales que pueden tener un nuevo uso gracias a la implicación de la población joven de la zona.