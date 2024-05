El rector de la UEx destaca los beneficios de publicar en revistas de alto impacto

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández Salguero, ha destacado los beneficios de publicar en revistas de alto impacto tanto para los académicos como para las instituciones educativas.

En concreto, Fernández Salguero ha realizado estas declaraciones durante la sesión de bienvenida de la II International Conference High-Impact Research in Economics and Business 2024, que se desarrolla de manera online.

Así pues, durante su intervención, también ha felicitado a los organizadores de la conferencia por ofrecer una "valiosa oportunidad "a estudiantes de posgrado y doctorado, así como a investigadores junior y senior, para mejorar sus habilidades de investigación, establecer colaboraciones y aprender del trabajo de otros colegas.

"Esta conferencia en línea sirve como una plataforma para el debate y la reflexión sobre el proceso de publicación en revistas de alto impacto en los campos de la economía y los negocios", ha señalado el rector de la UEx.

Igualmente, Fernández Salguero ha remarcado los beneficios que las universidades obtienen de los miembros de la facultad que publican en revistas de alto impacto, incluyendo el aumento de la reputación y clasificación de las instituciones, la atracción de estudiantes destacados, y la mejora en oportunidades de financiamiento.

Al mismo tiempo, ha subrayado la importancia de las colaboraciones internacionales, la transferencia tecnológica y la generación de patentes que resultan de las publicaciones en revistas de alto impacto. Esto, a su vez, fomenta el desarrollo económico regional y mejora la visibilidad y reconocimiento de los investigadores, según ha informado la UEx en una nota de prensa.

Igualmente, durante el plenario de la sesión de la II International Conference High-Impact Research in Economics and Business 2024, el doctor en Ciencias Empresariales y Sociología y profesor de la Universidad de Extremadura Rafael Robina Ramírez ha incidido en la importancia de las oportunidades que brinda la publicación en revistas de alto impacto para jóvenes investigadores.

Así, ha destacado el trabajo del comité organizador, encabezado por la Universidad Rey Juan Carlos, así como la participación de diversas instituciones y revistas de prestigio en el campo de la economía y los negocios. Robina Ramírez subrayó la necesidad de estrategias específicas para lograr publicaciones exitosas, y agradeció a los asistentes por su interés en aprender y colaborar en la conferencia.

Robina Ramírez ha reconocido el trabajo arduo del comité organizador, liderado por la Universidad Rey Juan Carlos, para llevar a cabo la conferencia y ofrecer un espacio de aprendizaje a doctorandos de diversas universidades de España, Sudáfrica, Portugal y otros países.

También ha agradecido a las instituciones asociadas, incluyendo la Universidad de Extremadura, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares y la Academia Española de Management por su colaboración.

"Estamos aquí para ofrecer a jóvenes investigadores la oportunidad de aprender de prestigiosos autores sobre cómo escribir un artículo en una revista de alto impacto, así como a conocer diferentes revistas dispuestas a estar con nosotros y presentar distintos temas", ha señalado Robina Ramírez.

Igualmente, el profesor de la UEx ha destacado las dificultades que conlleva publicar en revistas de alto impacto, subrayando la necesidad de contar con "una estrategia específica, una revisión bibliográfica precisa, una metodología clara para la recopilación de datos y una escritura cuidadosa de las discusiones y conclusiones".

Durante su intervención, Robina Ramírez ha elogiado a diversas revistas como el South African Journal of Business Management, el International Journal of Management Review, y el UCJC Business and Society Review, por su contribución a los campos de la economía y los negocios, así como su orientación hacia investigaciones teóricas, empíricas e interdisciplinarias.

"Estas revistas brindan a jóvenes investigadores y asistentes de la conferencia una valiosa oportunidad para enviar sus trabajos y recibir consejos y orientación sobre cómo publicar en revistas de alto impacto", ha concluido Robina Ramírez.

La II International Conference High-Impact Research in Economics and Business 2024 continúa con un extenso programa de conferencias sobre investigación en economía y negocios.

En esta edición, se presentan trabajos de autores con una "sólida trayectoria" en la publicación de investigaciones de alto impacto. Además, se ha invitado a editores de revistas especializadas para que compartan su experiencia y conocimientos sobre el proceso de publicación.

Finalmente, se ha incluido una sesión especial con investigadores en etapa inicial de su carrera, quienes compartirán sus experiencias en el proceso de publicación en un formato de mesa redonda.