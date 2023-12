Vaquera lamenta que Educación no acepte aplazar las cotizaciones de alumnos en prácticas

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya aceptado la propuesta de Extremadura y otras trece comunidades autónomas de aplazar la implantación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos de formación en prácticas en empresas, que deben comenzar a formalizarse a partir del día 1 de enero de 2024.

Así lo ha expresado en la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada este pasado miércoles en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, donde ha señalado que todo el trabajo realizado en los mostrado su "preocupación" por que lo que se ha avanzado en los últimos años para mejorar las enseñanzas de la Formación Profesional "se pueda ir por la borda".

En este sentido, la titular extremeña de Educación ha explicado que Extremadura no se opone a la implantación de esta medida, pero sí a la precipitación impuesta desde el Ministerio. Si bien la parte económica está solventada con la bonificación del 95 por ciento para el primer año, el problema principal radica en la gestión de las altas y las bajas a la Seguridad Social, dado que todavía no se ha regulado cómo hacerse. Esta burocracia recaería en las empresas o en la Administración y "sobre eso no hay desarrollado nada y solo quedan nueve días", indica el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La consejera ha enumerado los "inconvenientes" de aplicar esa medida, pues "los centros no saben cómo se va a llevar a cabo, en la Seguridad Social no lo saben, se habla de un aplicativo que no se conoce, como qué ocurre con las bajas. Esta precipitación no nos beneficia a nadie".

Además, ha señalado que su preocupación principal es por las empresas en las que se realizan prácticas, ya que "en Extremadura la mayoría son pymes, micropymes o empresas con uno o dos trabajadores".

"Estábamos teniendo éxito con la incorporación de la Dual y hay muchos convenios que están a expensas de renovarlos porque están pendientes de cómo se va a realizar. Las empresas no tienen tiempo ni personal para esta carga burocrática", ha dicho.

Por ello, Vaquera se ha mostrado "decepcionada" por la actitud de la ministra, Pilar Alegría, y del Ejecutivo que representa, que además se "ausentó de la reunión para anunciar las conclusiones a los medios de comunicación cuando aún faltaba más la mitad de los representantes de comunidades autónomas por intervenir".

A su vez, considera que anunciar la propuesta ministerial de la prohibición del uso de móviles en las aulas, en opinión de la consejera, "no era más que una cortina de humo" para eclipsar la cuestión que preocupaba a catorce comunidades autónomas y que era la cuestión de la cotización de los alumnos en prácticas.

Por ello, la consejera ha reivindicado que "la educación es muy sensible y tenemos que hacer lo mejor para nuestra comunidad educativa, y ahí tenemos trabajar todos y ahí nos vamos a encontrar, pero no voy a apoyar algo que creo que implantarlo en diez días es un fracaso".

Para finalizar, la consejera ha destacado que esta reunión finalmente se haya celebrado de forma presencial, como han pedido catorce comunidades autónomas, y no por videoconferencia, como proponía el ministerio, dada la importancia de los temas tratados.