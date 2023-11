Junta destinará 3,43 millones en ayudas para sufragar gastos guardería niños 2 a 3 años

De esta forma, lo ha indicado la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2024, que incluye una dotación de 3,43 millones de euros para la concesión de nuevas ayudas a las familias de la región para pagar parte de lo que les cuesta el servicio de guarderías (públicas y privadas) de niños de 2-3 años de edad.

Según Manzano, se trata de una de las principales medidas de la Consejería de Educación para 2024, y que está destinada a "cubrir el coste que soportan las familias en la enseñanza y en la conciliación, en las tareas de cuidado de los menores de 2 a 3 años".

La consejera ha indicado que "son 3,43 millones para que podamos conciliar mejor, para que el pago de la guardería no cueste tanto a las familias, para que la contratación de esos servicios no sea tan gravoso para las familias, para que las mujeres puedan seguir trabajando y no tengan que sopesar si cuidan o se incorporan al mercado laboral porque los servicios se llevan gran parte del sueldo".

Además, ha matizado que es una medida que está siendo desarrollada por parte de la Consejería de Educación y "la idea es ir avanzando de manera progresiva para cubrir el ciclo de 0 a 3 años" y, se plantea como "una ayuda directa a las familias para que cubran lo que les cuesta, tienen que pagar, ese servicio".

Manzano ha aclarado que "si ya hay familias que por renta tienen acceso gratuito a ese servicio porque están en una guardería pública no van a recibir la ayuda... La ayuda es para cubrir un coste de guardería, de acceso a esos servicios de cuidado".

La consejera ha señalado que "la dotación presupuestaria se ha hecho calculando intentando llegar al mayor número de familias. La consejera (de Educación) ha evaluado el número de niños en esa ratio de edad y por ello lo hemos limitado a 2 y 3 años, para cubrir prácticamente la totalidad de familias en esta franja".

Junto con ello, ha recalcado que la Junta va a contar con los centros privados, con las guarderías, de tal modo que se creará un registro autonómico para dar cobertura jurídica a nivel regional a todos esos centros y que, "no haya distinciones injustificadas como se produce en el ámbito de la deducción de IRPF entre guarderías y centros de educación infantil autorizados".