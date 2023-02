Aprobado el Programa de Colaboración Económica Municipal de Escuelas Infantiles con 2,6 M€

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Programa de Colaboración Económica Municipal de Escuelas Infantiles, con una dotación de 2.696.000 euros para el ejercicio de 2023.

En concreto, la finalidad de este programa es financiar, total o parcialmente, los costes de funcionamiento de las escuelas infantiles (0-3 años) inscritas en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de las que sean titulares las entidades locales, y que se produzcan desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Dicha financiación tendrá carácter anual y se realizará a través de transferencias corrientes desde la Comunidad Autónoma de Extremadura a las entidades locales.

De este modo, según ha avanzado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, se podrán mantener en funcionamiento un total de 174 escuelas infantiles de titularidad municipal que atienden a 2.785 niños de 0 a 3 años durante el período de vigencia del Programa.

Además, para cada entidad local titular de una escuela infantil se determinará una cuantía que se establece de acuerdo con tres criterios objetivos: el número total alumnos matriculados en el centro (que representa el 50 por ciento de la asignación), cobertura horaria del servicio (pondera un 30 por ciento sobre el total de la cuantía) y calendario de apertura (con un 20 por ciento sobre el total).

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL PARA LUDOTECAS RURALES

Por otro lado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa de Colaboración Económica Municipal de Conciliación y Corresponsabilidad para 2023 (Línea Ludotecas Rurales) con un presupuesto de 7.925.105,76 euros.

En este caso, según González, la finalidad de la Línea Ludotecas Rurales es favorecer la conciliación de las familias con niñas y niños entre 2 y 5 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, así como favorecer la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados mediante la contratación de directores/as de actividades de ocio y tiempo libre y monitores/as de ocio y tiempo libre.

Con este programa la Junta de Extremadura sigue avanzando en el desarrollo de las políticas de conciliación y corresponsabilidad y en la garantía del principio de igualdad, mediante un programa dirigido a los municipios y a entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio (entidades locales menores) para que realicen actividades de ocio y tiempo libre y de educación no formal, en periodos no lectivos o en horas no lectivas, con la finalidad de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, en un ámbito en el que convergen intereses conjuntos o compartidos de ambas administraciones.

Y es que, tal y como se ha demostrado, las actuaciones incluidas en el Programa de Colaboración Económica Municipal de Conciliación y Corresponsabilidad contribuyen a la consecución de avances en este ámbito competencial de la Junta de Extremadura y las Administraciones Locales, paliando el impacto negativo que la crisis global actual proyecta particularmente sobre las mujeres y los jóvenes, unido a la brecha de género, que persiste a pesar de los avances registrados en España.

En este sentido, el Ejecutivo regional ve “preciso” seguir reduciendo las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones, elevar la tasa de ocupación femenina, facilitar el empleo y el emprendimiento de mujeres en áreas urbanas y rurales, mejorar el sistema de cuidados y, a la vez, elevar el potencial educativo.