Servicio Publicaciones de la UEx traduce al español la obra 'Mahoma el Europeo' de Tolan

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura (UEx) ha traducido al español la obra de John Tolan de 2019 'Mahoma el Europeo: Percepciones occidentales del Profeta del Islam desde la Edad Media a nuestros días'.



Narra, desde una visión crítica, las percepciones cambiantes y contradictorias que ha tenido el Islam en Europa. El libro ha sido traducido por Rafael G. Peinado Santaella y Bárbara Boloix Gallardo.



Se ha podido traducir gracias a la concurrencia de una serie de circunstancias favorables, como que el autor mantiene relaciones profesionales y académicas con algunos profesores y departamentos de la Universidad de Extremadura, explica el director del servicio de la UEx, Francisco García Fitz.



Y en segundo lugar porque el Servicio de Publicaciones de la UEx podía contar con la impagable colaboración, en calidad de traductores, de dos investigadores, especialistas en la época medieval y con trayectorias académicas cercanas al tema de la obra. En concreto, Rafael Gerardo Peinado Santaella, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada, y Bárbara Boloix Gallardo, profesora del área de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Estudios Semíticos de esta misma Universidad.



Así, Peinado, especialista en Historia Medieval, fue durante mucho tiempo director de la Editorial de la Universidad de Granada y se ocupó de traducir un buen número de obras publicadas por este servicio.



Mientras, Boloix, especializada en cultura árabe e islámica, ha sido profesora en la Washington de St. Louis (Missouri, Estados Unidos), ha impartido cursos en la University of California, Berkeley y ha publicado en editoriales anglosajonas como Oxford University Press o Brill. Los currículums profesionales de ambos profesores avalan su idoneidad para la traducción de esta obra, según explica en una nota de prensa la UEx.



JOHN TOLAN



En cuanto a John Tolan, es profesor de Historia de la Universidad de Nantes (Francia), y es considerado uno de los mayores expertos de la historia del Islam en Europa.



Ha sido investigador principal de un importante proyecto de investigación financiado por el European Research Council sobre el estatus legal de las minorías religiosas en el mundo euromediterráneo.



Actualmente es uno de los cuatro investigadores principales del proyecto de investigación, también financiado por el European Research Council, titulado The European Qur'an. Islamic Scripture in European Culture and Religion 1150-1850 (EuQu), cuyo objetivo es el estudio de las formas en las que el libro sagrado de los musulmanes ha influido en la historia intelectual, religiosa y cultural de la Europa medieval y moderna. Además, es codirector del Institute for Religious Pluralism and Atheism.



Su amplísima obra le acredita como el mejor conocedor de la historia de las percepciones del Islam en Europa y de las polémicas antimusulmanas que se han desarrollado en la cultura occidental a lo largo de los siglos.



En su larga trayectoria investigadora destacan títulos como Les Relations entre les pays d'Islam et le monde latin du milieu du Xème siècle au milieu du XIIIème siècle (Paris, Bréal, 2000); Sons of Ishmael: Muslims through European Eyes in the Middle Ages (Gainesville, University Press of Florida, 2008); Europe and Islamic world: A history (Oxford, Oxford Princeton University Press the, 2013); o la reciente Nouvelle histoire de l'islam : VIIe - XXIe siècle (Paris, Tallandier, 2022).



A pesar del "extraordinario" interés cultural e histórico de las temáticas que aborda en sus obras y del éxito académico y de público en general, que cada edición se traduce en distintos idiomas, en español sólo se ha traducido 'Sarracenos. El Islam en la imaginación medieval europea', publicada por los servicios editoriales de las Universidades de Valencia y Granada, lamenta Francisco García Fitz.



El libro que ha editado el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura aspira a contribuir al conocimiento de las investigaciones de John Tolan entre los lectores hispanos.



OBRA 'MAHOMA EL EUROPEO'



Así, la obra traducida por la UEx, titulada 'Mahoma el Europeo: Percepciones occidentales del Profeta del Islam desde la Edad Media a nuestros días', amplía el foco investigador de John Tolan en un doble sentido.



Por un lado, desde el punto de vista cronológico, porque realiza un seguimiento de las percepciones del Profeta del Islam desde la Edad Media hasta comienzos del siglo XXI, que permiten observar la evolución que ha experimentado en la historia europea.



Por otro lado, junto al análisis de las percepciones negativas y denigrantes de Mahoma en la cultura europea, Tolan profundiza en otro tipo de apreciaciones positivas, "como su consideración de portador de un orden social justo como debelador de la superstición o, en el pensamiento del propio Napoleón, como un modelo de gobernante", explica el director del Servicio de Publicaciones de la UEx.



También contempla cómo los europeos han utilizado la figura del Profeta como arma arrojadiza en sus propios conflictos internos.



"Tal vez sea esta la conclusión más novedosa de la obra: la cultura europea se ha acercado a Mahoma, no con el objetivo de conocerlo en su dimensión histórica o religiosa, sino como expresión de sus particulares preocupaciones y conflictos, de sus miedos y complejos, de sus sueños y esperanzas, de sus fobias presentes y de sus proyectos de futuro", sentencia García Fitz.