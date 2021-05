La Asociación de Custodia Compartida pide mejorar y difundir las orientaciones

Ep.

El presidente de la Asociación de Custodia Compartida de Extremadura, José Carlos Hernández Moreno, ha pedido mejorar y difundir las orientaciones para la actuación de los centros docentes en caso de alumnos con padres separados.

En esta línea, ha reconocido que Extremadura cuenta desde 2018 con unas orientaciones, a las que, en su opinión, se debería dar "mayor difusión" entre los docentes, ya que "no basta" con unas "orientaciones o semiprotocolo" si este recurso no es difundido y conocido.

Así, ha explicado que en la guía de actuación se habla de que para las actividades escolares se necesita el consentimiento de ambos padres, pero no se establece cómo se regula, a lo que ha añadido que, normalmente, cuando unos padres se separan no se llevan bien y no es fácil cumplir con ese compromiso de información entre progenitores.

El presidente de la Asociación de Custodia Compartida de Extremadura ha realizado estas declaraciones durante su intervención este viernes en la Comisión de Educación y Empleo de la Asamblea a petición del Grupo Parlamentario Popular.

También ha recalcado que se deberían establecer una serie de normas para que evitar que cuando hay un juicio para determinar la custodia un progenitor abandone el lugar de residencia y escolarice al menos en otra población.

Ya que, cuando el otro progenitor "quiere reaccionar" y recurre a los juzgados han pasado ya varios meses y se pudiera establecer que el menor está ya "habituado" a esa realidad, lamentando que se estén creando a "niños huérfanos de padres vivos gratuitamente".

Asimismo, otro aspecto a mejorar, ha dicho, es el relativo a que cuando hay problemas se atiende a la solicitud del padre custodio, avalando de esta forma ese progenitor, que es el que "tiene toda la potestad", pueda seguir "manejando a su antojo la situación", además de "desproteger" al no custodio.

Respecto a la información al progenitor que no ostenta la custodia, la asociación ha planteado que, fuera de las plataformas online de comunicación con los centros escolares, frecuentemente estos se comunican con las familias a través de circulares y papel, por lo que, de esta forma, uno de los progenitores se pierde parte de la información que deben conocer de sus hijos.

Hernández también ha apuntado que, cuando hay conflictos entre padres, a la salida del colegio el menor es entregado al custodio, por lo que ha criticado que se favorezca a quien "tiene todo el poder" y se perjudique "al más desvalido".

Así, ha mostrado su desacuerdo ante este aspecto, ya que, si un juzgado establece que el menor tiene derecho a estar con los dos progenitores en los días de estancia con el no custodio deberían ser entregados a éste, un aspecto al que se debería dar cumplimiento en los centros escolares, ha dicho.

ÁMBITO EDUCATIVO ES UNO DE LOS "GRANDES HÁNDICAPS"

En su intervención, Hernández ha destacado que el ámbito educativo es uno de los "grandes handicaps" que tiene la población que ha sufrido una separación, así como sus hijos, además de aseverar que los temas de los menores son apolíticos, ya que se está hablando de lo "más sensible de la sociedad".

La Asociación de Custodia Compartida de Extremadura nació en el año 2015, cuando un grupo de diez personas empezó a trabajar en la problemática de los hijos de padres separados que, años después, se han convertido en más 3.000 socios repartidos por la geografía extremeña.

El objetivo de esta asociación es mejorar la vida de los niños con padres separados, denunciando todas las "injusticias" hacia ellos e intentando propiciar, en la medida de lo posible, que respete más a los niños en los procesos de divorcio.

Así, ha apuntado que cuando empezó la asociación en Extremadura, Cáceres y Badajoz eran las provincias con menos índice de custodia compartida de España, un porcentaje que ha ido en aumento.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno del PSOE, la diputada Piedad Álvarez ha recalcado que ella es optimista y prefiere quedarse con las cuestiones positivas, entre las que ha incluido que de más de 1.700 custodias compartidas, solo un 9 por ciento son las que generan algún tipo de conflicto.

Así, ha dicho que todos los protocolos y orientaciones son mejorables, pero ha valorado que al menos existen, y ha remarcado que se está hablando de cuestiones judiciales y no educativas. Además, ha incidido en que en las orientaciones queda claro que es necesaria la firma de los dos progenitores para proceder al cambio de centro educativo y de localidad.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Pilar Pérez ha invitado a trabajar para solventar las "disfunciones", ya que detrás de ellas hay menores y familias enteras con una situación que puede influir en el rendimiento académico.

Así, la 'popular' ha indicado que quiere romper una lanza en favor de la labor de los profesores y ha abogado por que la Consejería de Educación dé a conocer las orientaciones existentes entre los docentes, pero que éstas sean más que unas orientaciones y den mayor seguridad jurídica.

También ha apuntado que Educación debería dar un "paso más", con la implantación de otras figuras que complementen la labor de los profesores, así como no recortar las plantillas, ya que al subir las ratios se tendrá más dificultad para atender al contexto que rodea al alumno.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada ha defendido que los menores tienen derecho a un padre y a una madre y ha recordado que su partido es "promotor" y apoya la custodia compartida, además de insistir en que les gustaría que se concedieran más.

También ha considerado que los profesores deben contar con más formación y e información por parte de la Consejería de Educación para tratar e intervenir con padres separados y menores y ha abogado por que este departamento dé "un pasito más" a la hora de cumplir las demandas de ambos padres y el menor, que será el más perjudicado si hay conflicto entre progenitores.

En esta línea, ha considerado que tras la aprobación de la Ley del Menor es un "buen momento" para que Extremadura dé un salto en este sentido. Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que el tema de los menores con padres separados es una cuestión "muy compleja" y en la que es "difícil generalizar", además de considerar que es cierto que puede haber cuestiones que haya que mejorar en la legislación y sobre todo en los protocolos educativos.

En este sentido, ha apuntado que debería haber propuestas concretas para la mejora de los protocolos en educación pero ha indicado que, en ocasiones, ciertos aspectos superan las competencias de los docentes, que suelen actuar de buena fe y están "muy comprometidos y preocupados" por el bienestar de los alumnos.

Por ello, ha considerado vital que los docentes estén bien formados y tengan claras sus competencias a la hora de actuar en caso de alumnos con padres separados.