400.000 euros en ayudas transporte y residencia para alumnos enseñanzas postobligatorias

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que la Consejería de Educación y Empleo convoca ayudas por importe total de 400.000 euros destinadas a sufragar los gastos derivados de transporte diario y fin de semana del alumnado que curse enseñanzas postobligatorias no universitarias, y de residencia para alumnado que curse Formación Profesional Básica, matriculado en centros públicos de la comunidad.



Y es que la situación geográfica y la diseminación de la población en Extremadura constituye un "serio obstáculo" para que el alumnado tenga las mismas oportunidades de acceso a los estudios de enseñanzas postobligatorias, por lo que la Junta ha considerado "necesario" adoptar medidas compensatorias que faciliten el acceso a las mismas, fundamentalmente para el alumnado que reside en zonas rurales.



Así pues, las personas beneficiarias serán los alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas postobligatorias no universitarias en centros públicos cuya solicitud sea seleccionada por la Consejería de Educación y Empleo.



LÍNEAS DE AYUDAS



En concreto, las líneas de ayudas convocadas son tres, una para residencia, otra para transporte de fin de semana y otra para transporte diario, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



De este modo, la Línea A (Residencia), incluye las ayudas para sufragar los gastos derivados de residencia del alumnado matriculado en Formación Profesional Básica, fuera del domicilio familiar, por no existir en el centro asignado en la Red de Centros Públicos los estudios que desea cursar, o no disponer de plaza en el mismo.



La ayuda tendrá por objeto financiar la ocupación de una plaza en residencia pública de enseñanza postobligatoria de Extremadura en una localidad distinta del domicilio familiar, siempre que exista este recurso y se disponga de plazas vacantes.



Si cumpliendo los requisitos de acceso no ha obtenido plaza de residencia pública de enseñanza postobligatoria -por no haberlas disponibles-, se le abonará el coste de residencia particular



Por su parte, la Línea B (Transporte fin de semana) es la referente a las ayudas para sufragar los gastos derivados del traslado del alumnado los fines de semana, desde su domicilio familiar a la localidad en que se ubica la residencia pública de enseñanza postobligatoria, o en su caso residencia particular, del alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias no universitarias de Extremadura.



Finalmente, la Línea C (Transporte diario) comprende las ayudas para subvencionar los gastos derivados de la utilización del transporte diario por razón de la distancia entre el domicilio familiar del alumno y la localidad en la que se ubica el centro educativo en que está matriculado o, en su caso, el centro de trabajo en que realicen las prácticas del ciclo formativo correspondiente, cuando no sea posible la ocupación gratuita de una plaza en las rutas de transporte contratadas por la Consejería de Educación y Empleo.



Cabe destacar que el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del 19 de enero, es decir, hasta el próximo día 8 de febrero.