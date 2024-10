El nuevo mamógrafo pondrá a Extremadura "en la vanguardia" del cribado del cáncer

Ep./Rd.

El nuevo mamógrafo para el Hospital Universitario de Cáceres que ha licitado el Servicio Extremeño de Salud (SES) por 320.000 euros situará a la comunidad autónoma "en la vanguardia" del cribado de cáncer de mama, evitando en algunos casos entrar en quirófano para la realización de biopsias.



Así lo ha avanzado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en su intervención este viernes en el acto institucional del Día Internacional del Cáncer de Mama, en la Asamblea de Extremadura, donde ha remarcado que este nuevo equipamiento, que llegará a Cáceres a finales de año y del que dispondrán las extremeñas a comienzos de 2025, permite realizar mamografía en 3D, mamografía con contraste y biopsia en 3D.



Esto se traduce, ha abundado, en que "mujeres que antes, sí o sí, tenían que ir a quirófano porque la biopsia estaba en una zona muy difícil", ahora eviten la intervención, lo que hará el trámite "mucho más llevadero para las mujeres".



"Nos colocará en la vanguardia del cribado del cáncer de mama en la región", ha subrayado la consejera, quien ha recogido las palabras de algunas de las intervinientes en el acto, que han contado en primera persona su experiencia con la enfermedad, para remarcar que "los tratamientos de esta comunidad no están en todas las comunidades".



LÍDER EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS



"Aquí sí lideramos el ranking en prestación de servicios", ha señalado la consejera, que se ha referido a algunos de los que las pacientes extremeñas tienen a su disposición, como los expansores, que permiten que la mama, una vez retirado el tumor, pueda expandir la piel para permitir una prótesis cuando los cirujanos lo estimen oportuno.



También se ha referido a las últimas prótesis que las asociaciones de pacientes han solicitado, como las prótesis de poliuretano, que permiten radiar y no necesitan recambio, que están en la cartera de servicios del SES "cuando los profesionales lo estimen oportuno"; o la lipotransferencia, que permite transmitir grasa de glúteos, de abdomen, a la mama; y las últimas semillas de NFC, que son magnéticas, y que permite marcar el tumor en el caso de que no sea palpable.



"Todo lo que podamos crecer de la mano del Servicio Extremeño de Salud a favor de los pacientes, siempre que tengamos un servicio sostenible, cuenten con ello y con el compromiso de esta consejería", ha expuesto la responsable de la sanidad pública regional.



García Espada también se ha referido a la medida tomada por su departamento, que fue anunciada en este mismo acto de hace un año, de adelantar la edad para el cribado de cáncer de mama en mujeres sin antecedentes, que ha pasado de los 50 a los 49 años. Así, este mes de octubre, ha dicho, 8.520 mujeres han sido citadas para el screening en la región.



CASI 800 CASOS AL AÑO EN EXTREMADURA



El acto, organizado por la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), ha vuelto a celebrarse, como es habitual, en el Parlamento extremeño, que abre sus puertas para visibilizar esta enfermedad, de la cual se diagnosticaron 789 casos en la región, que a día de hoy tiene una tasa de supervivencia a los 5 años de más del 80 por ciento.



La presidenta de AOEx, Isabel Rolán Merino, ha subrayado que este acto pretende dar visibilidad y mostrar su apoyo a todas las mujeres y hombres que han pasado, están pasando o no han podido superar esta enfermedad.



En su objetivo por acompañar a los pacientes y su familia, y que estos no se encuentren solos, la asociación cuenta con 22 delegaciones en las que ofrecen servicios de apoyo psicológico, apoyo social, fisioterapia, talleres, préstamo de material autoprotésico, charlas, conferencias sobre hábitos de vida saludable, sobre prevención, entre otras muchas actividades.



También cuentan con el apoyo de los psicólogos en los hospitales de las ocho áreas sanitarias, y en seis de ellas también en cuidados paliativos, además de actuar en oncología infantil y cuidados paliativos pediátricos, además de muchos otros servicios.



Unos servicios que para poder mantenerlos y ampliarlos se necesita "la colaboración de todos" y el apoyo de la Consejería de Salud, porque "cada año los gastos van aumentando y es fundamental que las ayudas que recibimos crezcan en la misma medida", ha solicitado.



MAMOGRAFÍAS CADA DOS AÑOS



Entre los intervinientes, el cirujano de mama del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz David García Espada ha incidido en que la clave está en la prevención y en la detención temprana. En este punto, ha señalado que realizarse una mamografía cada dos años reduce la mortalidad de cáncer de mama entre un 20% y un 30%. "No hay nada más rentable y efectivo que hacerte la mamografía cada dos años", ha abundado.



Además se recomienda a todas las mujeres que se realicen la autoexploración mensual, ya que, de media, permite a las mujeres que lo hacen advertir un nódulo mamario entre 8 y 12 meses antes que la que no se explora.



Alma, una paciente de cáncer de mama, ha contado su experiencia durante todo el proceso vivido desde que hace dos años y medio acudió a su médico de cabecera tras notarse unos bultos en la axila. Así, ha reconocido que al recibir el diagnóstico se "derrumbó", para posteriormente alabar el trabajo que realizan todos los profesionales por cuyas manos ha pasado durante este tiempo.



También el personal de la AOEx, que le ha "devuelto vida", que junto a los profesionales con los que ha contado le han hecho llegar a una conclusión que pueden sonar rara, ha reconocido: "si volviera hacia atrás volvería a tener esta enfermedad, porque he conseguido tener una persona que yo no conocía".



Una persona "más interiormente llena, a una persona con ganas de vivir, con ganas de disfrutar diariamente". "Disfruto absolutamente de todo. Y eso lo he conseguido gracias a todas las personas que he tenido a mi alrededor", ha subrayado.



INVESTIGACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA



Yolanda, otra superviviente de cáncer, ha sido la encargada de leer el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama, en el que se reitera la necesidad de incorporar medicamentos innovadores a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud cuando son aprobados por la Agencia Europea, rechazando en este sentido los retrasos por razones económicas.



También reclama con urgencia disponer de terapias innovadoras, avanzar en la investigación así como reducir el cribado del cáncer de mama en todas las comunidades autónomas a las mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años.

MARTÍN DESTACA EL VALOR DE LA SANIDAD PÚBLICA



Finalmente, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, que ha dedicado sus primeras palabras a la exdiputada del PP Gema Cortés, que está en "fase de recuperación y está pasando su tratamiento", ha destacado el valor de la sanidad pública para luchar contra el cáncer de mama y ha defendido “un sistema público que garantice la igualdad de acceso a los servicios esenciales, como el sanitario”.

Un sistema, según sus palabras, que “es preciso cuidar y dotar de fondos suficientes para que pueda tratar, prevenir e investigar”. “Y eso, amigos y amigas, se hace desde la generosidad y solidaridad de todos y de todas”, ha incidido.

La presidenta de la Cámara regional ha resaltado además “tres aspectos clave en la lucha contra el cáncer de mama: la visibilización de la enfermedad y la humanización de sus historias; la urgencia de prevenir y garantizar medios adecuados para el diagnóstico precoz y la vital importancia de la investigación”.

“Todo ello requiere un elemento común: financiación. Sin recursos no podremos avanzar”, ha insistido Martín, quien ha recordado que el Barómetro Sanitario de 2024 “revela que la mitad de la población española ignora que la Sanidad Pública se financia a través de impuestos”, lo que ha relacionado con el caso de la conocida actriz estadounidense Shannen Doherty, quien falleció este verano por un cáncer de mama cuyos tratamientos habían acabado con todos el patrimonio logrado tras una exitosa carrera profesional.

De esta forma, la máxima responsable del Legislativo extremeño ha afirmado que “es fundamental que entendamos que la atención sanitaria que recibimos es un esfuerzo colectivo, que nos beneficia a todos”, según detalla el Parlamento en una nota de prensa.

Asimismo, la presidenta de la Asamblea ha declarado que, según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, “en 2023 se diagnosticaron 35.312 nuevos casos de cáncer de mama en España”. “Un número que pone de relieve la necesidad de un sistema de salud robusto y bien financiado”, ha aseverado.

Por último, Blanca Martín ha planteado reflexionar “sobre lo que hubiera significado para estas personas si hubieran estado en otro país, donde el acceso a la atención médica no está garantizado”. “Por eso, es crucial cuidar y dotar de recursos a nuestro sistema de salud, un pilar que asegura igualdad de acceso a todos”, ha sentenciado.

Por último, el acto se ha clausurado desplegando un lazo rosa en la fachada de la Asamblea de Extremadura para colaborar en la campaña de concienciación que están llevando a cabo estos días distintas organizaciones extremeñas, así como para solidarizarse con las mujeres afectadas por esta enfermedad y sus familiares.