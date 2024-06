La Junta mantiene la Igualdad como "prioridad absoluta" con medidas "palpables"

Ep.



El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha remarcado que la Igualdad para el Gobierno de María Guardiola es una "prioridad absoluta" evidenciada con "acciones concretas, con medidas palpables y soluciones" como las que ya está aplicando.



"Estamos trabajando de manera ordenada, profesional, eficiente y con absoluta responsabilidad y moderación, y todo esto se está traduciendo en resultados incontestables", ha defendido Bautista, quien ha invitado a la oposición a sumarse a las políticas en materia de Igualdad que está practicando la Junta "sin divisiones y sin confrontaciones".



De este modo se ha pronunciado el consejero durante una comparecencia sustanciada este jueves en el pleno de la Asamblea, a petición del PSOE, para informar sobre el desarrollo de las políticas de igualdad de la Junta de Extremadura.



"La igualdad es una materia transversal a todo el gobierno que ha de aplicarse a cada competencia, a cada área y que se aplica", ha subrayado Bautista, quien ha defendido en todo caso que "la igualdad es cosa de todos".



Como medidas "palpables" de la Junta, y teniendo en cuenta que "la apuesta por la igualdad se muestra también con una financiación adecuada", Bautista ha recordado que el Gobierno de María Guardiola ha incrementado en más de cinco millones de euros el presupuesto destinado a políticas de Igualdad.



También ha avanzado que "en cuestión de breve espacio de tiempo" saldrá la licitación del contrato para la elaboración del I Plan de Igualdad y Protocolo de Protección frente al Acoso para los más de 50.000 empleados públicos de la Junta, el cual debería haber sido elaborado "hace más de una década".



De igual modo, ha incidido en que la Junta también ha dotado a las oficinas de igualdad de la región de nuevas competencias y funciones, así como ha aumentado su financiación con 900.000 euros más para la compra de material y la realización de mejoras.



"Dichas oficinas no sólo no desaparecerán, sino que verán sus competencias reforzadas y se mejorarán las condiciones laborales del personal técnico, cuyo sueldo se encuentra congelado desde 2017", ha destacado.



DECLARACIÓN DESDE LAS OFICINAS DE IGUALDAD



Asimismo, Abel Bautista ha apuntado que, tal y como ya anunció la secretaria general de Igualdad, las víctimas de violencia de género en Extremadura podrán declarar judicialmente desde las oficinas de igualdad de la Junta como "un paso más" en su protección.



Además, ha subrayado que Extremadura va a contar cuatro centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, dos más de los exigidos por Europa, que se ubicarán en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, y que permitirán que "ninguna mujer víctima de violencia sexual se quede sin la atención pública que requiera en materia psicológica, jurídica o social".



"Ya están licitadas las obras para que puedan ser adjudicadas y se inicien los trabajos de acondicionamiento", ha avanzado.



Ha destacado, igualmente, que el decreto de subvenciones para fomentar el empleo estable y compensar los costes laborales de las empresas que ha puesto en marcha la Junta sitúa a las mujeres como colectivo prioritario, e incrementa las cuantías cuando se contrate a una mujer víctima de violencia de género o cuando la empresa contratante disponga de planes de igualdad género.



Por otra parte, Bautista ha recordado que dentro del Plan Concilia se han reformulado las bases para dar cabida a una mayor población potencial.



Asimismo, ha destacado las ayudas puestas en marcha por la Junta para fomentar la contratación de personas para el cuidado a domicilio, dotadas con 1.172.000 euros, y de las que espera que puedan beneficiarse alrededor de 400 familias.



Bautista también ha remarcado que la Junta de Extremadura "no va a permitir que ninguna persona por su orientación sexual o su identidad sufra en sus carnes el odio" y mantendrá "tolerancia cero a cualquier delito de ocio en la comunidad autónoma".



PSOE



Por su parte, en la justificación de la petición de comparecencia de Abel Bautista, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha resaltado que "no hay causa más noble y más justa que la que defiende el feminismo", tras lo que ha planteado al Gobierno de la Junta de Extremadura "qué es el feminismo" para ellos.



Soraya Vega ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "nunca esté presente" en los debates sobre igualdad, tras lo que asegurado que el gobierno de la Junta de Extremadura "no es feminista, simple y llanamente porque gobiernan con Vox", un partido "negacionismo" y que supone "el machismo hecho grupo parlamentario".



Por eso la diputada socialista ha preguntado si los miembros del PP están "orgullosos" de gobernar con Vox, tras lo que ha criticado que Guardiola "no se atreve a subir" al estrado de la Asamblea de Extremadura para hablar de igualdad, y le ha instado a nombrar a una consejera de Igualdad.



Vega ha recordado la presidenta extremeña "se tragó sus palabras" sobre que no gobernaría con Vox, por lo que las mujeres extremeñas ahora "están pagando las consecuencias", ya que eliminó la Consejería de Igualdad, tras lo que se ha preguntado "¿dónde queda la corresponsabilidad?"



Por eso ha considerado Soraya Vega que en el PP son "cómplices" de los que negaban hace un año, ha señalado Vega en alusión a Vox y sus "discursos machistas", por lo que ha preguntado al consejero de Presidencia "cuál es su hoja de ruta" en esta materia y "qué tienen pensado hacer con las políticas de igualdad".



PP



Mientras, la diputada del PP Teresa Tortonda ha destacado el "sentido común" que prevalece en las políticas de Igualdad que practica la Junta, y ha incidido en que esta materia "tiene que ser motivo de colaboración y de unidad" y "nunca de división" ni de "politización" como a su juicio hace el PSOE.



"Queremos una sociedad en la que mujer y hombre avance de forma conjunta hacia la erradicación de las desigualdades", ha espetado la 'popular', quien ha rechazado las "políticas sectarias y antiguas" que ejercen, ha dicho, los socialistas "a costa de las mujeres".



En esta línea, Tortonda ha abogado por que a las mujeres se les valore "no por su sexo" sino "por su valía". "Yo no quiero ser una cuota en este Parlamento", ha afirmado.



También ha criticado la "inacción, falta de compromiso y dejadez" del anterior Gobierno regional del PSOE en materia de igualdad.



VOX



Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha defendido que para "proteger a las mujeres" hay que derogar a juicio de su partido "toda la legislación de género que permite el borrado de las mujeres con la autodeterminación de género".



En este sentido, ha rechazado que en España "se excluyen a personas capacitadas por su sexo" con la ley orgánica del Gobierno central que establece "cuotas" para que las mujeres puedan alcanzar puestos de responsabilidad.



También ha indicado que Vox quiere promover, además, la reforma del artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE "para acabar con la desigualdad jurídica que existe entre hombres y mujeres".



UNIDAS POR EXTREMADURA



De su lado, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha considerado que el actual Gobierno regional "fracasa en la implementación de políticas de igualdad".



En este punto, ha afirmado que la 'popular' María Guardiola "no es feminista" porque "no se puede ser feminista cuando se pacta con la extrema derecha". "El feminismo no es una opción, es una necesidad y es imposible tenerlo con este gobierno, que nos sigue tratando a las mujeres como si fuéramos niñas pequeñas", ha dicho.



Asimismo, ha advertido de que en Extremadura "hay una exclusión sanitaria a las mujeres" en materia de atención al aborto; y ha reclamado "voluntad política" para no aplicar el cierre de las oficinas de igualdad en la comunidad.