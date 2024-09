Vox pide que Junta le dé PGEx "partida a partida", con lo de ahora "no se puede" negociar

Ep

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha pedido a la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que le facilite a su formación "no un avance" de los Presupuestos de la región (PGEx) para 2025.



Así, a preguntas de los medios sobre si Vox acudirá el próximo lunes a la segunda ronda de negociaciones de los PGEx entre la Junta y los grupos políticos, Gordillo ha dicho que su partido escucha "siempre", aunque "otra cosa es que la paciencia es limitada".



Tras ello, ha añadido que a una reunión no se puede acudir "a ciegas", y ha reclamado a la Administración autonómica los PGEx 2025 "partida a partida" para poder "estudiarlos" y, entonces, acudir "ya" a una siguiente reunión que entiende que "debería ser con la presidenta (María Guardiola)" con una "opinión formada".



Asimismo, ha matizado que "no podemos ir a una reunión a ciegas... Escucharemos... Si nos da el pendrive con los Presupuestos estaremos encantados de estudiarlos, escucharlos, y entonces sí, hacer nuestras observaciones, nuestras aportaciones o nuestra oposición a las partidas que ahí aparezcan".



Sobre si el próximo lunes Vox acudirá "a ciegas" a la reunión con Elena Manzano, el presidente de Vox en la Asamblea ha incidido en que lo que dispone su partido hasta el momento es de "unas líneas muy generales de los presupuestos" sobre las que "no se puede entablar una negociación".



Asimismo, añade que "no, tanto como a ciegas no... A nosotros se nos compartió en la anterior reunión, aparte de una conversación que tuvimos con la consejera que no fue muy extensa, un documento con unas líneas muy generales de los presupuestos, muy generales... Pero sobre eso no se puede entablar una negociación, una negociación tiene que ir más pormenorizada, sobre todo en determinadas partidas que a nadie se le oculta que nosotros podemos cuestionar e incluso mejorar".

Según el diputado de VOX, "cuando digo mejorar es porque a lo mejor eliminándolas se mejora la vida de los extremeños, que es para lo que estamos aquí, no para agradar a ningún grupo".

Gordillo también ha señalado de cara a la negociación de los PGEx 2025 que, a su juicio, la consejera de Hacienda y la presidenta de la Junta "tienen una visión equivocada de cómo debe funcionar esto".

Y, ha matizado que "los presupuestos son del gobierno, el gobierno presenta unos presupuestos y los grupos de la oposición hacemos nuestras observaciones, objeciones o aportaciones al Presupuesto, pero no al revés", porque entonces se corre "el peligro de que el Gobierno tome de aquí, tome de allá, de las propuestas que hacemos los grupos de la oposición y haga un refrito con ellas".

NO APOYARÁ "NADA QUE VENGA DEL PSOE"



Por otra parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea ha reiterado el planteamiento que su formación viene manteniendo relativo a que no apoyará de cara a la negociación de los PGEx 2025 "nada que venga del PSOE".



Según Gordillo, "no voy a apoyar nada que venga del PSOE, y cuando digo nada es nada... O sea, absolutamente nada. Extremadura no va a volver de la mano de Vox a las políticas socialistas, porque es a lo que me comprometí en la campaña electoral, y yo no engaño a mis votantes ni a los extremeños, por supuesto que no".

Asimismo, ha afirmado que "no voy a decir hoy una cosa, que me presento a unas elecciones para erradicar el socialismo del poder en Extremadura para luego pactar con ellos unos presupuestos... Eso no está en nuestro modo de actuar, desde luego".