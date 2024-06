Vox pide dimisión de Gallardo tras apertura diligencias contra él y el hermano de Sánchez

Ep.



El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox Óscar Fernández ha pedido la dimisión del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, después de que un juzgado haya abierto diligencias de investigación contra él y el hermano de Pedro Sánchez, director de un programa musical en la institución provincial.



Una petición que realiza con el fin de "preservar la honorabilidad de la institución" que preside Miguel Ángel Gallardo, que es también el secretario general del PSOE de Extremadura, para que "pueda centrarse y prepararse en la defensa ante los jueces".



Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.



El dirigente de Vox se ha pronunciado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura para preparar el Pleno de este próximo jueves, donde asimismo han ofrecido su opinión el resto de fuerzas políticas.



Así, Óscar Fernández ha sido el más tajante al respecto al reclamar la dimisión de Gallardo por estos "presuntos delitos muy graves" que "en conjunto elevan esa gravedad a un nivel pocas veces visto".



Al respecto espera que la Mesa de la Asamblea acepte la comparecencia en la Comisión de Cultura del propio David Sánchez Pérez-Castejón, y también de la diputada de Cultura cuando se le contrató en 2017, además del actual delegado de este departamento, para que informen del programa que está realizando el hermano de Pedro Sánchez al frente de Ópera Joven.



"ALGO HUELE MAL"



Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido a los socialistas que dejen de "tirar balones fuera" sobre esta cuestión y "aclaren" qué está pasando en la Diputación de Badajoz en torno al hermano de Pedro Sánchez.



En este punto, y tras señalar que respetará las decisiones judiciales, ha recordado que ha sido el PP el que, en aras de la transparencia, ha solicitado una comisión de investigación en la propia institución provincial porque "es que algo huele mal en la Diputación de Badajoz".



Mientras tanto, el PSOE "no hace más que estar en un baile de la yenka permanente" respecto a este asunto, porque "primero dijeron que no había nada", luego que "era ético que el hermano del presidente del Gobierno tributase en Portugal", en referencia a unas palabras del delegado del Gobierno en Extremadura quien fue quien "confirmó" este extremo, y posteriormente Gallardo dijo que "eso a él no le incumbía", luego que "todo es mentira" y ahora, que "actúe la Justicia".



A su vez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha mostrado su "respeto absoluto" por las decisiones judiciales, en este caso sobre un asunto que viene de 2017 y que "a alguien ahora le interesa sacarlo pues probablemente para causar un daño colateral", en este caso a Miguel Ángel Gallardo tras ser elegido líder de los socialistas extremeños.



"Respeto absoluto a las decisiones judiciales, por supuesto, y a que se sigan tramitando las diligencias previas en este y en cuantos asuntos estime la justicia", ha insistido Álvarez, quien ha rechazado la petición de dimisión de Gallardo de Vox, al igual que ha señalado que la Asamblea no es el sitio para que comparezca el hermano de Pedro Sánchez teniendo en cuenta que ya se ha creado una comisión de investigación en la propia Diputación de Badajoz.



En cualquier caso, ha defendido la continuidad de Gallardo al frente de la diputación donde "lleva desarrollando en estos últimos nueve años una gran labor para la provincia más grande de España".



Sobre qué opinión le merece que David Sánchez resida en Portugal, ha dicho que no tiene conocimiento de ello ni cree que sea "objeto de investigación", al tiempo que ha subrayado que se trata de "una persona que el único mal que tiene es ser hermano de Pedro Sánchez".



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recordado que este asunto del nombramiento del hermano de Pedro Sánchez lo "denunció" Podemos hace siete años, entonces conocido como el "caso Batuta", por considerar que fue un nombramiento "a dedo".



En este sentido, ha considerado "raro y extraño" que una jueza haya admitido a trámite "en plenas elecciones europeas" una denuncia de "un pseudosindicato ultraconservador", y que lo considera asimismo "otro caso más de 'lawfare'.



Al respecto, ha remarcado que el PP "no hizo caso" hace siete años a esta cuestión "y ahora lo sacan simplemente porque saben que puede hacer daño en este momento".



De Miguel ha subrayado que el hecho de que el hermano del presidente tribute en Portugal "puede ser legal, pero no es nada ético, no es absolutamente ético", por lo que considera que "tiene que dar explicaciones, tanto él como quien le ha puesto en ese puesto".