Quintana: La reforma laboral tiene "mucho que ver" con los datos de paro en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que la reforma laboral "tiene mucho que ver" con lo que "han significado" los datos de paro que registra la comunidad extremeña, así como en la generación de riqueza y de economía en la región.

En este mismo sentido, ha precisado que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, en la región se han firmado 308.847 contratos indefinidos.

De esta forma, ha valorado que cree que "es un éxito del Gobierno de España los datos de paro y la situación económica", aunque "no sea mucha noticia" y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, - respecto al que ha anunciado su presencia el viernes en Extremadura - no se le pregunte "mucho" o la oposición "no quiera saber mucho de él".

Así lo ha señalado a tenor de los datos de paro conocidos este martes, en relación a los cuales ha querido hacer una "especial incidencia" porque "cuesta un poco de trabajo" y "cuando las cosas van bien en economía no parece que sean noticia".

De este modo, ha recalcado que cree que en este caso sí hay que "reflejarlo" y ha considerado que en España se esté "ahora mismo" en un momento en el que supera de manera sostenible 21.300.000 trabajadores "que no los hubo nunca" es "importante".

Además, el que se hayan afiliado a la Seguridad Social 220.000 trabajadores en el mes de mayo cree que es "un dato muy importante", a la par que ha puntualizado que el paro bajó en España en 58.650 personas.

También se ha referido al dato de extranjeros que vienen al país conocido este martes, 24 millones en los primeros cuatro meses y ante lo que ha puesto el acento en que España es el país del mundo al que "más" quieren venir los extranjeros y que lo eligen "en primer lugar".

Sobre los datos en Extremadura, el delegado ha hecho hincapié en que, como en los nacionales, ha registrado una bajada de 2.300 desempleados, que suponen un 3,10 por ciento de disminución, y presenta un dato anual de desempleo de 4.410 personas.

Quintana, que ha destacado la importancia de la cantidad de contratos indefinidos que se realizan, ha considerado que en "gran medida" estos datos "dependen" de la aprobación de la Reforma Laboral, que "tiene mucho que ver con lo que ha significado los datos de paro para Extremadura en la generación de riqueza y de economía para Extremadura".

ESPAÑA-ANDORRA

De esta manera se ha pronunciado José Luis Quintana en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en la que ha presentado el dispositivo para las elecciones al Parlamento Europeo, y en la que, por otro lado, ha sido preguntado por el dispositivo de seguridad de cara al partido amistoso entre las selecciones nacionales de España y Andorra que se jugará este miércoles a las 21,30 horas en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz.

En este sentido, Quintana ha recordado que recientemente se ha celebrado en el Ayuntamiento de Badajoz una Junta Local de Seguridad con motivo de dicho partido, en aras de establecer los dispositivos oportunos que garanticen la seguridad de las personas y la llegada de ambas selecciones a la ciudad, así como que cuenta con la coordinación de la Policía Nacional principalmente, así como de la Guardia Civil y la Policía Local.

Al mismo tiempo, se ha mostrado "seguro" de que va a ser "un auténtico éxito" y que los aficionados del fútbol disfrutarán, como también se podrá ver en Extremadura a la Selección Española en un partido de preparación para la Eurocopa.