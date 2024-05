Las pernoctaciones extrahoteleras cayeron en abril un 22,72% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se situó en abril en 117.140, un 22,73% menos que en 2023 (a nivel nacional 17,22% menos), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en el cuarto mes del año, se alojaron en ellos 52.262 viajeros un 20,39% menos que en el mismo mes del año anterior (en España un -20,25%).

Así pues, el turismo rural se reduce interanualmente en viajeros un 26,83% y en pernoctaciones un 32,92% en este mes. Mientras, la estancia media se sitúa en 2,19 días, produciéndose una tasa interanual del -8,33%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura baja respecto al mismo mes de 2023 un 37,34% y las pernoctaciones un 31,37%. La estancia media alcanza 2,65 días, un 9,53% más que en abril de 2023.

A su vez, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 0,76% y las pernoctaciones un 0,16%. La estancia media baja un 0,6% en este mes.

Finalmente, se alojaron en albergues 1.009 personas y se produjeron 1.730 pernoctaciones. La estancia media se sitúa en 1,78 días.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) subieron un 1,9% en el bimestre de marzo y abril en relación al mismo periodo de 2023, impulsadas por las pernoctaciones de los extranjeros, que aumentaron un 9%, frente a un descenso de las efectuadas por los españoles del 7,1%.



El INE ha publicado este viernes los datos de alojamientos turísticos extrahoteleros de abril, en los que incorpora un análisis conjunto del bimestre de marzo y abril por los distintos meses en los que se celebró la Semana Santa en 2023 (abril) y 2024 (marzo).



Atendiendo sólo a los datos del mes de abril de este año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extraholeteros superaron los 9 millones, con un descenso del 17,2% respecto al mismo mes del año pasado.



Las pernoctaciones de residentes bajaron en el cuarto mes del año un 38,5%, en tanto que las de no residentes subieron un 4,2%.



Según Estadística, la estancia media en abril se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.



El pasado mes de abril, las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España disminuyeron un 10,7%, las de campings descendieron un 25,5%, las de albergues bajaron un 0,5%, y las registradadas en alojamientos de turismo rural fueron un 29,7% inferiores a las del mismo mes de 2023.



CAEN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS.



El pasado mes de abril las pernoctaciones en apartamentos turísticos españoles descendieron un 10,7%. Las de residentes bajaron un 35,8%, mientras que las de no residentes crecieron un 2,2%, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros de abril.



La estancia media aumentó un 4,7%, hasta 4,7 pernoctaciones por viajero. En abril se ocuparon el 31,7% de las plazas ofertadas, un 4,7% menos que en 2023. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 35,5%, un 6,3% menos que en 2023.



El 75,5% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes siendo Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 34,7% del total, según datos del instituto estadístico.



Canarias fue el destino preferido para alojarse apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y un descenso del 2% respecto a abril de 2023. La Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 79% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido, con más de 701.000 pernoctaciones. Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación por apartamentos, del 86,3% y los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Arona, San Bartolomé de Tirajana y Tías.



CAEN UN 43% LAS PERNOCTACIONES DE RESIDENTES EN CAMPINGS.



Al igual que sucede en los apartamentos las pernoctaciones en campings descendieron un 25,5% en abril respecto al mismo mes de 2023. Las de residentes se redujeron un 43,1%, mientras que las de no residentes crecieron un 6,2%.



Durante abril se ocuparon el 36,3% de las parcelas ofertadas, un 8,0% menos que en 2023. El grado de ocupación en fin de semana fue del 37,9%, con una bajada del 10,9% siendo el 49% de las pernoctaciones por parte de viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 25,9% del total.



Cataluña fue el destino preferido para alojarse en campings, con más de 1,1 millones de pernoctaciones, y un descenso del 26,8% en tasa anual. Comunitat Valenciana alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 58,6% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca (Alicante) fue el destino preferido, con más de 399.000 pernoctaciones. Esta zona presentó también el mayor grado de ocupación, con un 72%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona.



BALEARES, FAVORITA PARA ALOJAMIENTO RURAL.



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural descendieron un 29,7% en abril. Las de residentes bajaron un 42,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 10,3%.



Se ocuparon el 15,9% de las plazas, un 30,2% menos que en abril de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 30,3%, un 20% menos, según datos del INE.



Las Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 139.000 pernoctaciones, un 9,6% más que en abril de 2023. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 46,4%.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 115 mil pernoctaciones. Esta zona también alcanzó la mayor ocupación, con el 47,3% de las plazas ofertadas.



Finalmente en lo refiero a los albergues las pernoctaciones en albergues registraron un descenso anual del 0,5% en abril. Las de residentes disminuyeron un 11,3%, mientras que las de no residentes aumentaron un 10%.