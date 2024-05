La Junta dice que la solvencia de la empresa de la mina La Parrilla está "acreditada"

Ep./Rd.



La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha asegurado que la Junta de Extremadura actuará conforme a la ley y que la solvencia de la empresa de la mina La Parrilla está "acreditada".



Morán ha realizado estas declaraciones este jueves durante su comparecencia, a petición propia, en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación del permiso de explotación de dicha mina.



En ella, la responsable autonómica ha realizado un repaso de sus vicisitudes con "total transparencia" desde que en 2015 la empresa Iberian Resources Spain (IRS) presentó la solicitud de un proyecto piloto de planta de trituración y molienda.



"Como ven, es un proyecto que viene de atrás y en el que se han dado diversas circunstancias, como la falta de abono del impuesto correspondiente al ayuntamiento o falta de permisos que desembocaron en que la empresa promotora se declaró insolvente. Esta situación llegó a la justicia y el juez declaró la insolvencia de la empresa, así como una quita de la deuda del 95 por ciento", ha recordado.



Así, en la actualidad ha dicho que se ha vuelto a presentar el proyecto para la reapertura de esta mina que se ubica en los términos municipales de Almoharín (Cáceres) y de Santa Amalia (Badajoz) cuyo objetivo es la extracción de recursos minerales de wolframio y estaño y ocupa unas 245 hectáreas.



Las pretensiones son extraer unas 1.380 toneladas/año de concentrado de wolframio y 198 toneladas/año de estaño. Además, el proyecto contempla tres instalaciones para la gestión de residuos y para el almacenamiento de aguas.



"La solvencia de la empresa para acometer este proyecto está ahora acreditada. Acreditada por un plan de reestructuración que fue homologado judicialmente a través de un auto del juzgado de primera instancia número 1 de Cáceres en mayo de 2023", ha indicado Morán.



En esta línea, ha incidido la consejera en que el fondo BlackRock es el accionista mayoritario de IRS y de ahí viene la "solvencia acreditada", ya que, de lo contrario, si dicha solvencia no estuviera acreditada, no se podría asumir las autorizaciones ni la continuidad del procedimiento.



"Si se acredita esa solvencia, la obligación es seguir con los trámites pertinentes, porque en caso contrario estaríamos incurriendo en prevaricación. Y este gobierno no lo va a hacer porque nosotros actuamos en este proyecto y en todos conformes a la legalidad, a una escrupulosa legalidad", ha remarcado.



Ahora, ha señalado, habrá ver los dictámenes de los técnicos, que son quienes tienen que determinar si ese proyecto puede seguir adelante o no. "Son sus informes los que respaldarán las autorizaciones necesarias para poder llevar a cabo dicho proyecto", ha aseverado.



Por ello, ha remarcado que la situación actual de la mina La Parrilla es que la empresa está presentando documentación para la subsanación de los informes sectoriales, "paso siguiente" para la aprobación del permiso de explotación, y ha añadido que aún pendiente el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.



"Este gobierno se ha encontrado con una situación totalmente sobrevenida y nuestro deber es cumplir escrupulosamente con la legalidad. Es lo que hacemos con todos los proyectos que llegan a nuestras manos, porque nuestra máxima es dar seguridad jurídica para que los empresarios y los promotores sepan que llegan a una tierra con un gobierno serio que actúa con el máximo rigor y dando las máximas garantías", ha aseverado.



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PP Bibiano Serrano ha acusado al PSOE y a Unidas por Extremadura de hacer "demagogia" con el caso de La Parrilla y, en referencia a los socialistas, ha considerado que son los responsables "de todo esto".



En esta línea, Serrano ha hecho un repaso de los pormenores del proyecto y ha asegurado que "para bien o para mal" el PSOE es el responsable de "todo lo que ocurre".



De este modo, ha señalado que el gobierno presidido por María Guardiola está "cumpliendo escrupulosamente" con la ley en relación a un problema que el PSOE "ha creado" y que no ha sido capaz de "resolver".



"Hay que ver la cara que tenemos, como el cemento armado. Señor Bertrán, se lo digo sinceramente, subirse aquí y hacer lo que usted ha hecho. Hay que tener valor. Yo, desde luego, se lo digo sinceramente, no sería capaz", ha incidido.



El diputado socialista Alfonso Beltrán Muñoz ha solicitado el apoyo de la Asamblea hacia los empresarios a los que IRS adeuda dinero mientras que gestiona la renovación de la concesión de la explotación.



Así, ha pedido "empatizar un poco" porque estos empresarios son "nuestra gente" y ha insistido en que se debe clarificar la solvencia de la empresa, además de advertir de que se corre el riesgo de que sea un proyecto de "especulación".



Del mismo modo, ha criticado la opacidad del Ejecutivo regional y se ha preguntado si "tanta fuerza tienen los fondos de inversión o los fondos buitres" para que le "dé la espalda" a los extremeños, algo que ha considerado una "auténtica vergüenza".



"Por favor, reciban, escuchen a estas empresas. Se lo están jugando todo. Son pequeños empresarios que lo único que quieren es que les escuchemos y, si puede ser, que les ayudemos", ha señalado.



El diputado de Vox Juan José García ha agradecido a Mercedes Morán sus explicaciones y ha dicho que a su grupo le ha quedado "suficientemente claro" cómo va todo el proceso relativo a la mina La Parrilla.



No obstante, ha indicado que es "curioso" que IRS, que es una empresa filial de BlackRock, se haya declarado insolvente cuando al fondo se le conoce como "dueño del IBEX-35", al tener participación en una veintena de empresas.



"Es curioso el hecho, pero puede pasar. Pero lo que realmente nos resulta muy curioso es que, mientras debe 4,7 millones de euros a 57 empresas extremeñas que dan trabajo alrededor de 250 trabajadores extremeños se declare insolvente y solamente plantee abonar un 5 por ciento y que, a la vez, según tenemos entendido nosotros, presente un expediente en la Junta de Extremadura para iniciar otra vez la actividad económica", se ha planteado.



También, y sobre el plan de reestructuración para los acreedores extremeños, García ha recalcado que es un proceso judicializado y será la justicia la que decida qué es lo que deben cobrar los empresarios afectados.



UNIDAS EXIGE LA PARALIZACIÓN DE LA REAPERTURA

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de "indignante" la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible sobre la mina La Parrilla.

Así pues, ha pedido que el gobierno de PP y Vox recapaciten y paralicen la autorización de la reapertura de esta mina hasta que la empresa que hasta ahora la explotaba, Iberian Resources Spain, y que ha solicitado la reapertura después de que la Administración regional la sancionase, pague los más de 4 millones de euros que debe a 57 empresas extremeñas.

"Una administración que realmente mime y cuide al tejido empresarial debería paralizar la autorización de reapertura porque Iberian es una empresa pirata, que, al mismo tiempo que debe dinero a los empresarios extremeños, está mostrando solvencia a la Junta de Extremadura para continuar haciéndose de oro con nuestros recursos", ha dicho De Miguel, quien también ha insistido en que no se puede permitir que "vengan empresas así a expoliar y saquear nuestros recursos".

De la misma forma, la portavoz de Unidas por Extremadura ha añadido que el Partido Popular, "que tanto se jacta de defender a los empresarios pero cuando realmente tienen que demostrarlo con hechos, lo que hace es despreciarlos y ningunearlos".

"Hoy, la señora Morán ha demostrado que se ponen del lado del fondo buitre Blackrock, que está detrás de esta empresa pirata, en vez del lado de los empresarios extremeños que lo que están haciendo es luchar por sus jubilaciones y por sus ahorros", ha lamentado, según informa la formación morada en una nota de prensa.

A su vez, De Miguel ha dicho que para que existan empresas "piratas" tiene que haber "una administración cómplice". "Y hoy el PP ha demostrado que son cómplices de este fondo que solo viene a Extremadura a hacerse de oro a muy bajo coste, dejando en la más absoluta ruina a nuestros empresarios".

PORTAVOZ DE LOS EMPRESARIOS AFECTADOS POR IMPAGOS

Por su parte, Francisco Gómez, portavoz de los empresarios afectados por los impagos en la mina La Parrilla, ha explicado que hay algunas empresas que se encuentran en situación de insolvencia ante la falta de pago.

"Nosotros solo nos hemos limitado a poner nuestros medios y trabajo, y ahora carecemos de cualquier tipo de recurso para seguir manteniendo la actividad", ha dicho.

Al mismo tiempo, Gómez también ha pedido la paralización de la autorización y ha asegurado que las empresas extremeñas se encuentran en una postura de "indefensión" ante el fondo buitre Blackrock, "que realmente lo que quiere es coger estas autorizaciones mineras para ponerles un lacito y venderlas".

Finalmente, el portavoz empresarial también ha aprovechado la ocasión para celebrar que finalmente el gobierno de PP y Vox hayan accedido a recibirlos, ya que llevan más de un año solicitando que tanto la presidenta Guardiola como la consejera Morán "nos escuchen".