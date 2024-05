Constituida en la Asamblea la Comisión de Estudio sobre Financiación Autonómica

Ep.

La Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica ha quedado constituida este miércoles, día 22, en la Asamblea de Extremadura, y se ha marcado un plazo de 12 meses para terminar sus trabajos.



La comisión está presidida por el 'popular' José Manuel García Ballestero y tendrá al socialista José María Vergeles como vicepresidente y al diputado de Vox Óscar García Calle como secretario.



Tras la elección de los miembros de la mesa de la comisión, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tomado la palabra para que constase en acta que la misma no es paritaria, al estar integrada en su totalidad por hombres.



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO



Los miembros de la comisión son, por parte del Grupo Socialista, los diputados Jorge Amado Borrella, Juan Ramón Ferreira Alonso, Isabel Gil Rosiña, María de la Cruz Rodríguez Vegazo y José María Vergeles Blanca.



Asimismo, por parte del Grupo Parlamentario Popular, los diputados que forman parte son María Isabel Babiano Serrano, José Manuel García Ballestero, María Pilar Gómez de Tejada Díaz, Hipólito Pacheco Delgado y Susana Rodríguez Sánchez.



Finalmente, los diputados de Vox miembros son Javier Bravo Arrobas y Óscar Fernández Calle y, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la diputada miembro es Irene de Miguel Pérez.



VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA



Al no haber habido una propuesta conjunta para elegir a los miembros de la mesa de la comisión no permanente de estudio, cada grupo ha procedido a proponer sus candidatos, que han sido votados por llamamiento y de forma secreta.



Así, para presidente, el PP y Vox han propuesto a José Manuel García Ballestero y el PSOE y Unidas por Extremadura a José María Vergeles Blanca, resultado finalmente designado García Ballestero al obtener siete votos, frente a Vergeles, que ha obtenido seis y, por lo tanto, ha sido designado vicepresidente.



En cuanto al cargo de secretario, se ha procedido de la misma forma. De esta forma, el PSOE ha propuesto a su diputada María de la Cruz Rodríguez Vegazo y el PP y Vox a Óscar Fernández Calle, mientras que Unidas por Extremadura, en esta ocasión, no ha propuesto a ningún parlamentario.



Tras el recuento, Óscar Fernández Calle, ha obtenido siete votos, frente a los seis de la socialista Rodríguez Vegazo, por lo que el secretario de la Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica será Fernández Calle.



COMISIÓN IMPULSADA POR EL PSOE



La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, que ha tomado la palabra al inicio ha recordado que la constitución de esta comisión de estudio ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista.



Además, ha insistido en que la comisión está integrada por 13 miembros, en la misma proporcionalidad de representantes por grupo parlamentario que el resto de comisiones de la cámara.



De este modo, cinco son los representantes del Grupo Parlamentario Popular, cinco los del Grupo Parlamentario Socialista, dos los de Vox y un representante por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura.



Cabe destacar que podrá formar parte de la comisión con voz y sin voto un representante designado por la Junta de Extremadura que, en esta ocasión, será la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos Cotrina.



Podrán comparecer en esta comisión representantes de instituciones y cuantos expertos sean propuestos con el fin de ilustrar a los miembros sobre la materia objeto de estudio. La comisión finalizará sus trabajos en un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de su constitución.