AFAL celebró su Asamblea General Ordinaria 2023 en Mérida

El centro cultural Alcazaba de Mérida acogió la Asamblea General Ordinaria de socios de la Asociación de Ayuda a las Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias (AFAL), correspondiente a 2023, con la asistencia del Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana y, la Vicepresidenta de la Diputación de Badajoz y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yañez.

En el acto, Quintana ha señalado que "hay que ser consciente" de que la Administración sería "incapaz" de llevar a cabo las actuaciones que desarrolla AFAL y, por ende, ha instado a las instituciones públicas a ayudarla "no solamente en la parte económica sino también en la administrativa", para hacer más ágil la "inmejorable e impagable" labor de la asociación.

Tras recordar que este programa fue "pionero" en España, el Delegado del Gobierno ha reivindicado como "indispensable" el trabajo de AFAL en la medida en que tas patologías "no solo afectan a la salud física de quienes las padecen, sino también a la estabilidad emocional y económica de sus familias".

Mientras, Carmen Yáñez ha instado a "seguir reclamando que las administraciones apoyen todo lo que sea necesario", resaltando que "no todas las administraciones tienen las mismas competencias" y que, por ello, es importante "tener claro quién tiene que ayudar y en qué tiene que ayudar".

RETRASO PAGO AYUDAS

La presidenta de la Asociación Extremeña AFAL, Francisca Chaves, ha lamentado la "asfixia" que sufren por el retraso en la recepción de los 352.000 euros de subvención de la Junta que esperaban tener desde el pasado enero, expresando su deseo de mantener una reunión con la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, para hacerle llegar sus peticiones.

Para Chavez, esta demora ha supuesto que AFAL haya "agotado" el dinero del que dispone para 2024 destinado a los alojamientos en hoteles, tras haber tenido que "recurrir a fondos propios".

Según la responsable de AFAL, "cuando una familia te llama, te pide alojamiento y le dices 'es que no tenemos dinero', la gente no lo comprende, pero es que los dineros se acaban y mucho más si no han llegado todavía".

DATOS

Un total de 4.074 pacientes con sus acompañantes han sido atendidos desde la creación del Programa Compañía, gestionado por la Asociación de Ayuda a las Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias (AFAL), y financiado por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El Programa Compañía nació en 2004 con el con el propósito de dar servicio y atención a los pacientes y familias que tuvieran que recibir tratamiento fuera de su ciudad de residencia.

Actualmente, AFAL dispone de cinco viviendas en Madrid, una en Barcelona, una en Salamanca y otra en Toledo, además de la vivienda en Badajoz, todas ellas cercanas a los hospitales y totalmente amuebladas y acondicionadas.

Además del alojamiento, a las familias se les proporciona desde AFAL ayuda psicológica, tanto al paciente como a los familiares, así como el desplazamiento en taxi desde la vivienda al hospital.

En concreto, durante el pasado año, 436 familias, de 148 localidades de la región, se han acogido a este programa de alojamiento y atención en viviendas compartidas para pacientes canalizados por el Servicio Extremeño de Salud a hospitales fuera y dentro de Extremadura.

De hecho, a lo largo de los pasados doce meses, más de 3.400 personas fueron trasladadas en los 1.700 traslados que se realizaron en 2023. Un año en el que se gestionaron más de 11.000 camas y se atendieron un total de 605 consultas psicológicas.

Finalmente, cabe recordar que AFAL, entidad social de ámbito regional, fue fundada en 1995 apoyada por la Junta de Extremadura, con el objetivo de paliar las deficiencias económicas y logísticas que habían de soportar las familias de estos enfermos de larga duración, entre ellos los desplazamientos y hospedajes de los pacientes y sus acompañantes, e incluso en algunos casos los donantes.