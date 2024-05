Román pide a Guardiola convocar a CSIF a todos los foros de diálogo social de la CCAA

Ep.

El presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha pedido a la jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, que convoque al sindicato a partir de ahora a todos los foros de diálogo social de la comunidad, a tenor de la representatividad que éste ya alcanza.



Ha argumentado esta petición con que CSIF se ha convertido en "la primera organización en el ámbito de gestión, que incluye Educación, Sanidad y Administración General", con un 46,22 por ciento de representatividad; así como con que es además en el ámbito privado "el primer sindicato en la Administración General del Estado, en el sector de Justicia, en la Agencia Tributaria y en ayuntamientos como los de Cáceres y Badajoz".



De igual modo, ha incidido Román en que CSIF es igualmente "el primer sindicato" en la empresa "más relevante" de la provincia de Badajoz (Siderúrgica Balboa) y en la de Cáceres (La Casa de las Carcasas).



Con ello, la de CSIF --ha remarcado-- "es una representatividad donde la Junta de Extremadura ya tiene que replantearse los distintos foros de diálogo social de la comunidad".



"Ya no se le puede decir no a CSIF con esa representatividad. No se le puede decir no al primer sindicato en la Función Pública, al primer sindicato en la empresa más importante de Badajoz, y al primer sindicato en la empresa más importante de Cáceres... Con lo cual esperamos que a partir de estos cuatro años la Junta de Extremadura crea a bien convocar a CSIF en todos y cada uno de los foros de diálogo social de la comunidad", ha apuntado.



De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios durante la celebración este martes en Mérida del IX Congreso Autonómico de CSIF Extremadura, en el que 181 compromisarios eligen al presidente del sindicato en la región para los próximos cuatro años, que será el propio Román como único candidato presentado.



LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA



Por otra parte, Benito Román ha avanzado que en la clausura del congreso a la presidenta de la Junta, María Guardiola, le va a recordar que los empleados públicos llevan acumulada una pérdida de poder adquisitivo de un 20 por ciento desde 2010, así como le va a pedir que "cuanto antes la deuda de los 11 meses del 2 por ciento de 2020 se tiene que saldar".



También reclamará la actualización del kilometraje por desplazamiento a 0,26 euros por kilómetro; así como que "de una vez por todas" la Junta "se ponga a negociar ya" la Ley de Función Pública que "lleva ocho años en un cajón" para que haya promociones internas a través de concurso, para que se pueda mejorar las carreras y desarrollos profesionales, y para que en los ámbitos donde no se tenga se comience a negociarla "cuanto antes".



También reclama a la Junta poder llegar a "acuerdos" a través de los planes de empleo "para que el paro estructural tan elevado que hay en la comunidad se pueda rebajar", y para potenciar la industria y la empresa y los autónomos en la región, toda vez que "cuanto mejor le vaya a ella (las empresas) mejor acuerdos y convenios se podrán conseguir para todos y cada uno de los trabajadores".



"Son muchas las reivindicaciones, mucho lo que queda por conseguir y ahí estará CSIF para apoyar, para mejorar las condiciones de aquellos a los que representamos, que son los trabajadores", ha incidido.



DATOS "HISTÓRICOS"



Sobre el cónclave, Román ha destacado que el informe de gestión presentado durante el congreso evidencia unos datos "históricos" para CSIF Extremadura que "reflejan el grandísimo trabajo que se ha hecho durante los últimos cuatro años, un trabajo de día a día, de visitar a los compañeros para solucionar problemas".



"CSIF con su línea, con su idiosincrasia profesional, de servicio, y con una independencia tanto política como económica ha conseguido los mejores resultados de la historia en la región", ha destacado Román, quien ha subrayado que el sindicato ha incrementado en un 20 por ciento su afiliación en los últimos cuatro años, hasta alcanzar ya los 12.700 afiliados. "Nunca antes habíamos tenido una cifra como ella", ha señalado.



ÚNICO CANDIDATO



Por otra parte, preguntado sobre el hecho de que él es el único candidato a presidir CSIF Extremadura, ha considerado que "es fruto del trabajo, de la unidad y buen ambiente de la organización sindical".



"Es decir, que solamente haya una sola candidatura es como consecuencia de que los compañeros están en la línea del proyecto que ahora mismo es CSIF aquí en Extremadura y también a nivel nacional", ha incidido.



"El crecimiento (del sindicato) está siendo espectacular" en la región y también a nivel nacional, ha reiterado.