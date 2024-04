Cuatro de cada diez personas que sufren migraña no están diagnosticadas

En Extremadura cerca del 14% de la población padece migraña, una enfermedad que es la principal causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Además, dentro de ese alto porcentaje de población que sufre este tipo de cefalea primaria, cuatro de cada diez personas no tienen ningún tipo de diagnóstico, lo que aumenta notablemente la posibilidad de que esta patología se cronifique y sea más difícil de tratar en el futuro.

Así pues, Alberto González Plata, neurólogo en el Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz, señala que la migraña es "la condición neurológica de consulta más frecuente y el dolor de cabeza más estudiado" pero que, aún así, se trata de una enfermedad infradiagnosticada.

En este sentido, la SEN apunta a que esta falta de diagnóstico se debe principalmente a dos factores: quienes sufren migraña asocian los síntomas a otros tipos de dolor de cabeza y muchas personas creen que es una enfermedad que no tiene solución.

De hecho, según informa Quirónsalud Clideba en una nota de prensa, la consecuencia más directa de esta situación es que la mayoría esos pacientes no están recibiendo un tratamiento adecuado, lo cual puede cronificar la enfermedad, con el riesgo de generar una discapacidad de mayor grado que la que se sufre cuando son episodios aislados.

Por ello, los expertos recomiendan consultar un especialista cuando el dolor de cabeza comience a ser frecuente y a afectar a la calidad de vida del paciente, con el fin de que puedan obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado.

TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS Y PREVENTIVOS

En este sentido, el especialista de Clideba aclara que los tratamientos contra la migraña se dividen en dos grupos: sintomáticos y preventivos. El tratamiento sintomático es aquel destinado a utilizar en el momento en el que se tiene una crisis, con el objetivo de paliar el dolor en el menor tiempo posible.

"Para ello, recomendamos fundamentalmente los fármacos antinflamatorios y los triptanes, que son unos analgésicos especialmente diseñados para la migraña", explica.

Por otra parte, están los tratamientos preventivos, donde cada vez encontramos un mayor número de opciones. Estos tratamientos se aplican a base de fármacos que, tomados con una pauta regular, "pretenden reducir el número de días de dolor es un mes, así como la intensidad de cada una de estas crisis".

NUEVO FÁRMACO

De entre todas las opciones para el tratamiento de la migraña, desde hace unas semanas está disponible en el mercado un nuevo fármaco que ha revolucionado la manera de afrontar esta enfermedad.

La principal novedad es que se trata de un fármaco eficaz tanto para cuando se sufre una crisis aislada como para usar de forma preventiva, aunque no está recomendado para todo tipo de pacientes.

A este respecto, el doctor González Plata recuerda que este fármaco está indicado para aquellos pacientes "que presentan entre cuatro y catorce días de migrañas en un mes y que, además, hayan probado otros tratamientos preventivos más clásicos, habiendo tenido ineficacia o mala respuesta a estos".

Si bien es cierto que un alto porcentaje de paciente no responde de la manera deseada a otras terapias, ya sea por ineficacia o mala tolerancia, el neurólogo insiste en destacar que el novedoso fármaco "de inicio no va a estar disponible para cualquier situación clínica y su uso, por el momento, no será de primera opción en la modalidad preventiva".

No obstante, el especialista de Quirónsalud destaca los avances de este nuevo tratamiento, que supondrá una importante mejora en la calidad de vida de muchos pacientes que hasta ahora no tenían una opción así a su alcance.

"La diferencia de este fármaco con los que ya había en el mercado es que te permite tomarlo por vía oral y que carece de efectos adversos importantes, según los ensayos clínicos", afirma.

QUIRÓNSALUD

Cabe recordar que Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud también está presente en Latinoamérica.

En conjunto, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, ??Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

Al mismo tiempo, el Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizados en este ámbito una puntera laboral, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.