La Junta reconoce "alguna que otra dificultad" en el regadío de Las Fraguas

El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ha reconocido que existe "alguna que otra dificultad" en el proyecto de regadío de la Comunidad de Regantes y Presa de las Fraguas, pero ha asegurado que se está "estudiando la fórmula de arreglo".

En este sentido, Sánchez Cordero ha recordado que este proyecto, que comprende los términos municipales de Rosalejo, Talayuela y Navalmoral de la Mata, tiene "alguna que otra dificultad" porque los fondos elegibles para la modernización que aporta la Junta son elegibles "con un arreglo a criterio Feader".

Así, como ha explicado, no se permiten la expansión de nuevo regadío si antes no se cuenta con concesión de la confederación. En este caso, ha abundado el director general, hay algunas parcelas que no tienen concesión y se está estudiando la "fórmula de arreglarlo".

Sánchez Cordero, ha realizado estas declaraciones este jueves en su respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural sobre las actuaciones previstas para la mejora y modernización de regadíos en colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) formulada por el PSOE.

"Como usted sabe, hay pendientes ayudas en la Comunidad de Regantes de Valdastillas, San Jorge, Piornal, Tornavacas, Jerte y Barrado. No quiero acusarles a ustedes de nada, pero los trámites medioambientales que se siguieron hasta la fecha no eran los más adecuados", ha criticado.

De esta forma, ha incidido el director general en que Seiasa exige que los trámites medioambientales los lleve a cabo la administración autonómica y había un "atasco monumental" en la anterior dirección general competente.

"Ese trámite medioambiental tiene que ser superado antes de poder acometer las obras. Estamos trabajando duramente con ello, en colaboración con Germán Puebla, que es el director general de Sostenibilidad, para que esas inversiones se puedan llevar a cabo con la financiación de Seiasa", ha dicho, además de incidir en que los regadíos de montaña son "esenciales" para la supervivencia de los valles del norte de Cáceres.

LA AYUDA DE SEIASA ES "ESENCIAL Y BÁSICA"

En su intervención, el director general ha recalcado que la administración autonómica colabora con Seiasa, toda vez que la ayuda financiera que presta a la modernización del regadío extremeño es "esencial y básica", ya que la administración regional, con los fondos Feader, que se van a ver recortados con el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), ha dicho, no tendría acceso a obras de esa "magnitud".

Así, y sobre la modernización que lleva a cabo la Comunidad de Regantes de Badajoz-Canal de Montijo, en relación a la fase primera, ha dado a conocer que se ha terminado la tramitación que estaba pendiente.

También, y aunque la Junta no participa, Sánchez Cordero ha informado de que están en marcha las obras que financia Seiasa tanto en la comunidad de regantes del Zújar, del Guadiana y en el Canal de la Comunidad de Regantes de Orellana. "Nosotros vamos a seguir colaborando con Seiasa", ha aseverado.

EL PSOE CRITICA QUE HA HECHO UNA "MEZCLA DE TODO"

Por su parte, el diputado del PSOE Valerio Marcial Rodríguez Casero ha criticado que el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia ha hecho una "mezcla de todo" durante su intervención.

De esta forma, ha explicado que hay dos tipos de actuaciones distintas, por un lado las actuaciones vinculadas al Plan de Transformación y Resiliencia, que son una docena por un montante total de 106 millones de euros y que corresponden a algunas de las que ha mencionado Sánchez Cordero, como aquellas de regadío de montaña.

"Aquí hay poco que decir, la Junta de Extremadura aquí tiene poco que decir porque la financiación es del ministerio y de las comunidades de regantes. Hay un trabajo previo, muy importante, eso sí, pero ya está, ahí no hay más que hablar", ha dicho. Mientras, las otras actuaciones son las recogidas, según ha sostenido el diputado del PSOE, en el convenio suscrito con Seiasa y que "nada tienen que ver estas actuaciones con las anteriores que le acabo de decir, que son las que usted ha mezclado".

Dichas actuaciones están financiadas a tres partes por la Junta, el ministerio y las comunidades de regantes, quienes firmaron en 2022 un convenio a través del cual cada parte debía aportar unos fondos y que estaba vinculado al PDR 14-20, que está "todavía en vigor".

TRES ACTUACIONES POR 61 MILLONES

En esta línea, Rodríguez Casero ha explicado que en las actuaciones en Las Fraguas, en Badajoz-Canal de Montijo y en Orellana la Junta debería aportar 18 millones de euros de los 61 millones totales.

De estos tres proyectos, el de Las Fraguas está pendiente de estudio de impacto ambiental; la Comunidad del Regantes de Canal de Montijo ha presentado el proyecto ya, mientras que Orellana no ha presentado el proyecto por el aún lo está haciendo, según el diputado.

"Dos de estas actuaciones se pueden realizar en breve, se podrían realizar en el mes de mayo o abril, cuando acaben los trámites esos que le estoy diciendo, pero en cambio no se van a poder iniciar. ¿Y sabe usted por qué? No porque el convenio del ministerio no esté firmado, como usted lo ha dicho, el convenio del ministerio está firmado, con arreglo a la PEPAC. No se pueden ejecutar porque no existe presupuesto, en su presupuesto no existen partidas para esto", ha aseverado.

En esta línea, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado que puso esta cuestión en conocimiento de la Junta en el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2024, que fueron rechazadas en su totalidad.

"Ni siquiera tienen las partidas presupuestarias creadas. No digan que hay que esperar al convenio, el convenio está firmado ya y el convenio está vinculado, como le he dicho, a la PEPAC", ha afeado.

Así, ha considerado que la Junta no ha planificado bien el presupuesto porque se ha "confundido" y se ha "hecho un lío", ya que existen dos tipos de actuaciones en las cuales "no pensaba que la Junta tuviera que poner dinero".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo extremeño que informe "bien" a los regantes, quienes deben conocer que "el convenio ya está firmado, que no hace falta firmar otro". "No engañen a las comunidades de regantes y cuéntenles la verdad, díganles que se han confundido en esas actuaciones de Seiasa, que, como consecuencia de ello, ustedes no tienen partida en los presupuestos para estas obras", ha dicho, a lo que ha añadido que deben explicar a los regantes que, "al menos en este año, en el mejor de los casos", no podrán realizar las obras.

SÁNCHEZ CORDERO ASEGURA QUE "EXISTE PARTIDA PRESUPUESTARIA"

En su último turno de intervención, el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ha asegurado que "sí que existe tal partida presupuestaria, está contemplada".

Así, ha garantizado que "está" la parte de la financiación que corresponde a la Junta de las obras en el regadío de la Comunidad de Regantes Badajoz-Canal de Montijo y, por su parte, ha asegurado que "también" tendrá la financiación Las Fraguas, a salvo de los "defectos procedimentales que hay que solventar y medidas ambientales que hay que solventar".

"Ante lo que usted dispone de que no hay partida presupuestaria, yo le garantizo que sí la hay. De hecho, el convenio concreto con Seiasa y la Comunidad de Regantes Badajoz-Canal de Montijo, como cumple todo, se va a poder formalizar, que es otro convenio distinto al que usted se refiere", ha señalado.

"En cualquier caso, creo que es un debate de opiniones y yo, como siempre digo, los hechos serán los que den y quiten razones", ha concluido.