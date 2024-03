El SES pone en marcha este jueves la cita previa de Enfermería en Atención Primaria

Ep.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) pondrá en marcha a partir de este jueves, 14 de marzo, la cita previa de Enfermería en Atención Primaria para los ciudadanos, que podrá hacerse a través de la APP, la página web o por teléfono.



De esta forma, los extremeños, "al igual que solicitan cita para acudir a su médico de Atención Primaria, tengan cita directa con su enfermero de Atención Primaria", lo que suponía "una demanda que lleva años sin ser escuchada".



Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en una entrevista en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha valorado que por fin "mañana va a ser posible"



La consejera ha explicado que cuando llegó se encontró "una brecha muy importante entre las competencias de cada uno, de médico y enfermero", tras lo que ha valorado que a partir de este jueves los extremeños tendrán a su disposición esta cita previa de Enfermería, "una demanda que por parte de Enfermería lleva años sin ser escuchada, pero lleva años encima de la mesa".



García Espada ha relatado que en la Atención Primaria "los enfermeros tienen sus competencias, los médicos la suya, pero la ciudadanía tiene que ver al enfermero de Atención Primaria como un referente, tiene que tener acceso a él", pero ha lamentado que "hasta hoy no era posible".



Sin embargo, a partir de este jueves "todos los extremeños podrán solicitar cita con su enfermero referente de Atención Primaria, ya sea a través del mostrador del propio centro de salud o de la aplicación por la que solicitan cita con su médico", ha explicado.



En concreto, los extremeños podrán pedir una cita previa para ser atendido en Enfermería en su centro de salud a través de la APP Centro de Salud Online, de la página web saludextremadura; a través del teléfono gratuito 900.100.737 en horario de lunes a viernes de 7,00 a 22,00 horas, y los sábados y domingos de 9,00 a 22,00 horas. También se podrá ser esta cita a través del centro de salud.



BOTÓN DEL PÁNICO EMPEZARÁ EN NAVALMORAL



Por otra parte, García Espada ha anunciado que el área de Salud de Navalmoral de la Mata será la primera en la que se implante el llamado "botón del pánico" para sanitarios, ya que "es un punto rojo en Extremadura", donde "existe un número de agresiones muy elevado para la población que tiene", ha señalado.



"Si es una solución o no, lo veremos cuando lo implementemos y podamos ver cuál es el alcance y el impacto" de este botón del pánico, y ya que según ha reafirmado García Espada, "los sanitarios, en el ejercicio de su profesión, necesitan una protección y a ello vamos a hacerlo realidad", ha dicho.



De hecho, ha avanzado que desde febrero ya está el programa piloto sobre 'el botón del pánico' funcionando en un centro de salud de Mérida, y la previsión es que en junio sea "una realidad en todo el Servicio Extremeño de Salud".



En ese sentido, la titular extremeña de Salud ha admitido que le "preocupan" las agresiones a sanitario que se producen, ante las que ha mostrado su "más absoluta repulsa", por lo que "desde la administración van a tener respuesta", ya que según ha recordado, cuando llegaron al gobierno de la Junta de Extremadura, "el botón del pánico no existía, el observatorio no existía y no se había avanzado absolutamente nada",



PROTESTAS DE AMBUVITAL



Finalmente, y respecto a la concentración de trabajadores de Ambuvital este pasado martes frente a la Asamblea de Extremadura para reclamar la firma de un nuevo convenio laboral, la consejera extremeña de Salud ha recordado que el Servicio de Transporte Sanitario Terrestre "está externalizado" por el anterior gobierno socialista, por lo que al llegar se encuentran con que "le abona un importe a la empresa adjudicataria".



Por tanto, "nosotros aquí no tendríamos por qué entrar", ha apuntado Sara García, quien ha reafirmado que la "sensibilidad" de la Junta de Extremadura con este sector "es clara y manifiesta", y de hecho se han reunido con los comités de empresa y con la empresa para trasladarles que están "preocupados con la situación", ha dicho.



"Nosotros no nos conformamos con el pliego que heredamos del Gobierno anterior, porque además el pliego tiene un convenio que no se actualizado desde el 2017", por lo que ha avanzado la "intención" de la Consejería de Sanidad de "no prorrogarlo el próximo noviembre" por lo que ya están "trabajando desde ya para mejorarlo".



En ese sentido, García Espada ha admitido que "no es una situación fácil", y ha resaltado que les "preocupa desde el primer momento que llegaron al Gobierno".