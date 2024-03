PSOE: Desde que gobierna Guardiola, se han perdido 14000 empleos y Extremadura no converge

Ep

Según Ferreira, "el resultado del mes de febrero de empleo viene por la parálisis del Gobierno de María Guardiola... Esa es la realidad, un mes malo de empleo por la divergencia que se produce con respecto a España, con respecto al paro femenino y con respecto al paro juvenil".



En este sentido, el portavoz socialista ha pedido que el Gobierno de María Guardiola "salga de la parálisis que tiene en materia de empleo", porque "son 14.000 empleos los que se han perdido ya desde que gobierna María Guardiola en Extremadura y si no se ponen a trabajar difícilmente vamos a poder converger con España".



Además, ha añadido que "llamamos a la acción del Gobierno de María Guardiola, porque si no va a ser muy difícil revertir esta situación", constatando que febrero es un mes que "no se puede tachar de negativo" ni en el paro ni en la afiliación a la Seguridad Social, pero "sí de un mes insuficientemente positivo", porque "la tendencia sigue siendo que en los meses buenos no estamos teniendo meses tan buenos como se vienen teniendo históricamente y en los meses malos tenemos meses peores que los que se vienen teniendo históricamente".



DIVERGENCIAS



De esta forma, ha ahondado en que "lo cierto es que este mes de febrero ha supuesto que en Extremadura se produzcan tres divergencias".

Para Ferreira, "mientras en España baja el paro casi el doble y la afiliación crece casi el doble que en Extremadura, luego el comportamiento es que Extremadura se separa de España, diverge de las política de empleo en España".

También ha apuntado que "la otra divergencia es con el paro femenino, porque todo el empleo que se ha creado en Extremadura en este mes es exclusivamente masculino", recalcando que, "en un mes, donde el paro ha bajado ligeramente, el paro femenino ha crecido".



Al mismo tiempo, como tercer "divergencia" ha citado el paro juvenil, que "también diverge, porque mientras hay un comportamiento positivo del empleo en febrero el paro juvenil ha crecido con respecto a otros meses".



En este punto, Ferreira ha pedido que la Junta explique por qué desde que gobierna María Guardiola "lo único" que hace la comunidad es distanciarse, ha dicho, con España.

Asegurando que "cuando tenemos meses malos el paro crece más que la media de España y la afiliación cae más que la media de España, y cuando hay meses buenos la afiliación sube menos que la media de España y el paro se disminuye menos que la media de España".

El portavoz del PSOE ha insistido en que, "desde que gobierna María Guardiola, cada vez vemos más lejos la media nacional, nos distanciamos" y, la "alternativa" que está ofreciendo la Junta respecto a lo que estaba practicando el anterior Ejecutivo regional del PSOE es "la parálisis" donde "no están implementando absolutamente ninguna política activa de empleo".



Ferreira indica que "todos los programas de políticas activas de empleo que vienen caducando del Gobierno de María Guardiola se están quedando en el saco... No están sacando nuevos programas de políticas activas de empleo".

En este sentido, ha citado que el Ejecutivo regional "no ha vuelto a activar" las ayudas para la contratación indefinida, ni para el fomento de la contratación estable, ni el programa 1+1 de autónomos, ni el programa de ayudas para nuevos autónomos.



Asimismo, ha reconocido que, en el PSOE, están "sorprendidos" porque hoy se ha conocido "por boca" del portavoz del PP que "no van a sacar el programa de ayudas para nuevos autónomos, que para eso ya han hecho la tarifa cero de autónomos", lo que supone un "recorte".

Ferreira ha lamentado que "lo que antes eran ayudas para nuevos autónomos de hasta 10.000 van a pasar a ser 1.920 euros para nuevos autónomos con la tarifa cero que ha planteado el Gobierno de Guardiola".

Y, ha concluido que "ante ésto, no nos vamos a callar, porque veníamos sospechando que esto podía ocurrir, que el silencio del Gobierno de María Guardiola sobre las ayudas a nuevos autónomos iba a desembocar en esto que hoy nos han querido explicar... Y vamos a pedir explicaciones al Gobierno de María Guardiola, van a tener que explicarnos si realmente va a ocurrir esto como ha dicho su portavoz hoy públicamente o van a rectificar y van a cambiar de opinión" y, ésto "explica precisamente que los autónomos no dejen de caer desde que gobierna María Guardiola".



Con ello, ha advertido de que en Extremadura hay "parálisis sin programas" de la Junta y "ninguna política anti-cíclica que haga que la región pueda converger con España", asegurando que, "mientrastenemos un Gobierno de España que gracias a sus políticas está haciendo que se genere empleo de calidad, no puede ser que el Gobierno de María Guardiola no complemente con ayudas para conseguir que converjamos".