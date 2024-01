Presidente Consejo Extremeño de Médicos marca reto canalizar plazas de "difícil" cobertura

Ep

Así, lo ha señalado el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, que ha tomado posesión como presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, con motivo de lo cual ha situado entre sus retos para los dos próximos años de mandato que se lleguen a canalizar o cubrir las denominadas plazas de "difícil" cobertura en la región.

"Extremadura tiene que tener claro una cosa, en su enorme extensión y con su gran dispersión, tenemos que llegar a canalizar, como han hecho otras regiones como las Islas Baleares, lo que llamamos plaza de difícil cobertura, porque la e de equidad y la c de cohesión de nuestro Sistema Nacional de Salud nos dice que tiene el mismo derecho el de poblaciones que el de ciudad".

Y es que, como ha apuntillado, "somos ciudadanos extremeños todos", de ahí que la apuesta con la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que preside este acto de la toma de posesión sea que no haya médicos sin titulación porque "no todo vale".

Además, ha defendido que "la titulación para que, con la profesión médica, en este caso Medicina familiar y comunitaria, podamos extendernos a la gran Extremadura".

En este mismo sentido y en relación a cómo se puede atraer a los médicos a esas plazas, Pedro Hidalgo ha expuesto que hay quien piensa que las plazas de "difícil" cobertura van "solo" con un incremento económico, "que también diría el político", pero que al mismo tiempo se tiene que tener en cuenta que no se de un "aislamiento".

"No te puedo dejar a 300 kilómetros y ya veremos, o a 200 y ya veremos, formación continua y continuada", ha abogado Hidalgo, que ha sumado también algo que han hecho otras regiones, como que el año en un sitio de permanencia pueda puntuar para luego acceder de una forma "más favorable" a otro sitio.

En este sentido, ha añadido que "tenemos que encandilar, tenemos que ser hábiles, tenemos que ser listos para tener plazas, que aquellas de difícil cobertura no solamente estén cubiertas, sino que estén fidelizadas y asentadas".

Así lo ha explicado Pedro Hidalgo en declaraciones a los medios antes de esta toma de posesión como presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, fundado en 2006, cuya presidencia bianual se alterna entre los colegios de Cáceres y de Badajoz, y que engloba a los 7.000 médicos que están en la región, "profesión nunca, por así decirlo, más unida que ahora y nunca más necesaria que ahora".

INTRUSISMO, COLEGIACIÓN O VACUNACIÓN

Sobre los médicos colegiados y titulados, ha remarcado que "al fin y al cabo es una forma de dar tranquilidad" a los extremeños, ante lo que ha apuntillado que se tiene que tener "claro" que quien ejerza dicha profesión "no puede estar infringiendo el intrusismo" y que, al mismo tiempo y en Extremadura, como le piden a la consejera, deben ser fidelizados y mimados para que puedan "arraigarse".

"Estamos formando médicos que nos dicen adiós, estamos formando médicos y ofertando plazas que ya veremos si llenamos esas plazas después de ofertarlas. Por eso tenemos que decir 'algo no estaremos haciendo del todo bien o podremos hacerlo mejor'", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en la importancia de la unión, del trabajo y de la colaboración y que deben ser "los consejeros de la consejera".

Sobre su presidencia del Consejo en el que será su cuarto mandato, Pedro Hidalgo ha señalado que esta ocasión es "muy importante" tras la pandemia, de la que se debería haber aprendido al no haber llegado, ha ejemplificado en relación a la vacunación contra la gripe y la Covid, a unas tasas de vacunación "bajas".

"Hemos sido incapaces o han sido incapaces de transmitir esa necesidad, o es que ha habido hartazgo vacunal, es que 'ya no me vacuno'", ha ahondado.

Al mismo tiempo, ha recordado la recomendación de vacunar por la tarde, pero que "no" se ha tenido "esa respuesta", y ha insistido en la importancia de la colaboración, mientras que en relación a la falta de médicos en Extremadura y las plazas MIR ha subrayado que el haber aumentado estas últimas ha "demostrado" que algunas han quedado desiertas o no cubiertas, "porque no han sido atractivas".

A este respecto, ha planteado que, una vez que se ha terminado la residencia, se tiene que "fidelizar" con la estabilidad en el empleo, "buscando ese contrato, no cada uno una plaza, pero sí en esa estabilidad para favorecerte" y en el caso de las de "difícil" cobertura tratar de "mimar" al médico "para que esa puntuación te favorezca", dado que cuando alguien se siente arraigado con su plaza hace expectativas de futuro, y creen y quieren que este sea en la región.

PLAN DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha profundizado en los objetivos de la sanidad y la medicina al señalar que las plazas de Medicina familiar y comunitaria "son un reto" en aras de que se cubran todas, además de retener a los profesionales una vez acaban su formación, algo en lo que están trabajando desde el gobierno regional que lleva seis meses de andadura y uno de sus principales objetivos es un plan de atracción y retención de profesionales.

"Sabemos que no es fácil, sabemos que los médicos faltan en toda España, pero nosotros tenemos que hacer que nuestra comunidad sea atractiva para que ellos se queden, y para atraerlos inicialmente como residentes", ha incidido García Espada, quien ante las citadas plazas de "difícil" cobertura citadas por Hidalgo ha aseverado que, además de hacerlas "atractivas" aunque los recursos "son finitos" y las demandas "infinitas", lo incentivarán "en la medida de lo posible".

Además, ha continuado, hay muchos incentivos a nivel de "meritocracia" o de méritos que el residente adquiere durante su etapa en formación, que no contabilizan para su currículum profesional una vez es adjunto.

"Ahí también está nuestro caballo de batalla; nunca entendimos por qué había sido así y en eso también vamos a incidir, ellos deben de ser reconocidos, sus méritos, durante su etapa de adjunto, durante su etapa de residente, para poder consolidarlos", ha dicho, junto con que las "plazas de difícil cobertura también son un caballo de batalla" en la comunidad, están trabajando en este sentido, es otro de los objetivos de la Consejería y quieren lograrlo.

Por otro lado y preguntada por el examen MIR celebrado este pasado sábado, ha explicado que todavía queda tiempo para saber quiénes lo harán finalmente en Extremadura y que las que oferta la región, cerca de 300 en esta ocasión, se cubren "prácticamente todas", aunque el año pasado quedaron algunas vacantes.

La consejera ha concluido que este año hay alguna plaza que no se ha ofertado, se trata de una oferta del gobierno anterior que se encontraron hecha y su objetivo para el próximo año es sacar todas o "prácticamente todas" las plazas que pueden, concluyendo que "tenemos que ir a eso, no podemos perder ningún profesional".