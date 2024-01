El Gobierno "tiene que atender y entender las necesidades" de región en infraestructuras

Ep.



La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga Gazapo, ha reiterado la "indignación" que mantiene el Ejecutivo regional por no haber sido invitado a participar en una reciente reunión de la Diputación de Cáceres con Portugal sobre infraestructuras, y ha insistido en que el Gobierno central "tiene que atender y entender" las "necesidades" que en esta materia tiene la comunidad.



De este modo se ha referido Bazaga a la situación del puente de Cedillo (Cáceres), sobre el que ha dicho que la Junta seguirá reivindicando, luchando y actuando en "cualquier cosa" que pueda hacer, aunque ha recordado que hay "parte" de las competencias" en este asunto concreto que no pertenecen a la comunidad.



"Cualquier cosa que podamos hacer nosotros... Hay parte de las competencias que no son nuestras, pero estamos reivindicando como está haciendo el Gobierno de María Guardiola todas estas infraestructuras que nos corresponden, que son nuestras, y por las que tenemos que luchar", ha espetado a preguntas de los medios este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta ofrecida en Mérida.



En esta línea, ha añadido la portavoz del Ejecutivo extremeño que los pasos que seguirá dando la Junta --en este caso del puente de Cedillo y otros-- es "seguir llamando a la puerta" del ministro competente y que, según ha incidido, "tiene que atender y entender cuáles son las necesidades" de Extremadura.