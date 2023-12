Ibarra ve "peligrosísimo" el argumento de conceder la amnistía para "pacificar" Cataluña

Ep.

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha considerado "peligrosísimo" el argumento de conceder la amnistía para "pacificar" Cataluña. "O sea, que en España para pacificar a una región hay que montarla y prenderle fuego", ha aseverado.

Ibarra ha realizado estas declaraciones durante su intervención este martes en el 'Encuentro por la Constitución' organizado por el Diario HOY en Mérida y que ha clausurado con un discurso la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Junto a Rodríguez Ibarra han participado en el encuentro, moderado por la directora del Diario HOY, Mar Domínguez, la magistrada y jueza decana de Mérida, Carmen Romero Cervero; el profesor de Derecho Constitucional de la UEx Gabriel Moreno, y el economista y abogado Javier Bardají.

DEFIENDE QUE LA AMNISTÍA "NO DEBERÍA PRODUCIRSE"

En su intervención, Ibarra ha asegurado que no mintió en la pasada campaña electoral de julio cuando dijo que "no iba a haber amnistía". "Y a algunos les convencí de que votarán al PSOE, porque no iba a haber amnistía. Sigo pensando que la amnistía no debería producirse", ha dicho.

"Son muchos los argumentos que se están dando a favor de la amnistía. Desde mi punto de vista, todo es mentira, todo es mentira", ha recalcado, además de considerar que le parece "peligrosísimo" el argumento de que para "pacificar" Cataluña se debe concede la amnistía.

Respecto a la figura de los mediadores, Ibarra ha dicho que lo que está pasando le recuerda a la "magia", ya que los magos te enseñan una mano, ha dicho, y con la otra "te están haciendo el truco".

"A mí no me preocupa el mediador, me parece un disparate. A mí lo que me preocupa es qué es lo que se está negociando. Y lo que se está negociando seguramente es lo que dice el convenio, el acuerdo firmado entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana y Puigdemont", ha aseverado.

En este sentido, se ha referido a que si le condonan el 20 por ciento de la deuda a Cataluña el convenio no dice "qué es el 100". "Todos hemos dicho del FLA, pero, a lo mejor no es del FLA porque es la deuda completa. Entonces el 20 por ciento de la deuda completa es más del 20 por ciento del FLA de Extremadura", ha dicho, además de considerar que habría que hacer desde Extremadura "algún tipo de presión" para que eso no ocurra.

CONSIDERA "INTOLERABLE" QUE PSOE Y PP NO DISCUTAN UN PROYECTO DE PAÍS

El expresidente extremeño, durante su alocución se ha remontado al inicio de la democracia española cuando en 1977 él era un joven diputado por la provincia de Badajoz y vio bajar a Dolores Ibárruri y Rafael Alberti para formar parte de la mesa de edad y se dieron la mano con personas que habían formado parte del régimen franquista.

En ese momento pensó, ha dicho, que "algo grande iba a ocurrir en este país si quienes habían perdido la guerra y quienes la habían ganado eran capaces de darse la mano" en un ambiente que no era "propicio" para el acuerdo, ya que unos meses antes había muerto asesinado el almirante Carrero Blanco, que iba a ser "con toda seguridad" el sucesor de Franco.

"¿Había más afinidad entre la Pasionaria y Carrillo y Suárez? ¿O entre Suárez y Felipe González que la que puede haber hoy entre Feijóo y Sánchez? ¿Había más afinidad entre los que perdieron la guerra y los que la han ganado?", se ha preguntado Ibarra.

De este modo, se ha cuestionado si no son capaces los que están hoy gobernando y en la oposición de intentar hacer un proceso de exigencias y de renuncias para llegar a un acuerdo que permita responder a los desafíos y, "si es posible", a la reforma de la Constitución. "Me parece intolerable que no sean capaces, siquiera, de sentar a intentar discutir un proyecto de país para los años que vienen", ha subrayado.

Asimismo, y sobre los primeros años de la democracia, Rodríguez Ibarra ha destacado la "inteligencia" del Rey Juan Carlos I a la hora de nombrar a Adolfo Suárez que, desde el "propio régimen" hizo una Ley de Reforma Política.

Otro factor que ha destacado el presidente extremeño es la "inteligencia" de los actores políticos de esa época al prescindir los que circulaban por la derecha y por la izquierda de "sus extremos", tras lo que se inició un proceso de negociación en el que ambas partes acordaron un proceso de exigencias y de renuncias.

Finalmente, y a nivel regional, Ibarra ha lamentado que Extremadura haya "perdido su imagen" como consecuencia del estado de su ferrocarril dando la sensación de que está "aislada".

Por ello, ha propuesto a la Junta que haga un decreto ley inmediato para que cada vez que haya una avería que no sea consecuencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios Extremadura reciba una indemnización en concepto de perjuicio en su imagen y que ha cifrado en "25 millones de euros".

AMNISTÍA E INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

La amnistía también ha sido abordada por los otros intervinientes como el profesor de Derecho Constitucional de la UEx Gabriel Moreno, quien ha dicho que la Constitución no prevé "ningún mecanismo expreso" que permita la aprobación de una Ley de la Amnistía.

Así, ha explicado que los argumentos políticos a favor de la misma consisten en que el legislativo tiene un poder discrecional a la hora de poder aprobar normas con rango de ley y que aunque la amnistía no esté expresamente prevista en la Constitución, tampoco está expresamente prohibida.

Por su parte, los argumentos políticos en contra, que son "más numerosos", consisten en que al no estar constitucionalmente prevista la amnistía, el constituyente "cerró la puerta" a esa posibilidad en la medida en que la amnistía es una medida excepcional que afecta directamente a principios esenciales del Estado de Derecho y que afecta incluso a principios esenciales que vertebran el contenido y la esencia de la Constitución, como por ejemplo la igualdad entre todos los ciudadanos.

"Estos son los argumentos políticos a favor, los argumentos políticos en contra, quién tiene que decidir si la amnistía es constitucional o no, es el Tribunal Constitucional", ha señalado Moreno, quien ha añadido que "aunque parezca muy duro decirlo", en parte "da igual" lo que diga el Tribunal Constitucional porque la amnistía agota sus efectos una vez aprobada.

En el turno de la magistrada y jueza decana de Mérida, Carmen Romero Cervero, ha defendido que la "integridad de la Constitución "no está en peligro" desde el momento en el que el primero que jura lealtad a la Constitución es el Rey de España, así como los presidentes del Gobiernos, ministros, diputados en el Congreso, Senadores o magistrados.

"De tal manera que la integridad, con ese juramento, entiendo que está garantizada", ha subrayado, aunque ha planteado que lo que sí estaría "en riesgo" sería el Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo configura la Constitución en el artículo 1, aunque ha reconocido que se está hablando de una ley que hoy por hoy no está publicada pero entiende que, tal y como se ha adelantado, la proposición de ley presentada en el Congreso vulnera "determinados artículos de la Constitución".

Finalmente, el economista y abogado Javier Bardají ha asegurado que "no tiene ninguna duda" de que la imagen que se está dando con la actual situación política acarreará una repercusión económica negativa para España aunque, desde el inicio de todo este proceso, los mercados financieros han tenido una tendencia "positiva".

Así, ha indicado que no hay un efecto inmediato porque, en su opinión, el mercado no se puede creer que vaya a pasar lo que se está "diciendo que va a pasar" y piensa que, finalmente, habrá "ruptura de esos acuerdos" o unas elecciones anticipadas.

También y sobre la renovación del CGPJ los intervinientes han coincidido en la pertinencia de su renovación, ante lo que la magistrada Carmen Romero ha llegado a decir que la situación es la "muerte a pellizcos".