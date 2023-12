Guardiola defiende la Constitución como "una arquitectura excepcional para la convivencia"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este martes la Constitución del 78 en la víspera de la conmemoración de su 45º aniversario como "una arquitectura excepcional para el desarrollo y la convivencia" frente a los "muros".

Así pues, durante su intervención en el 'Encuentro por la Constitución', organizado por el Grupo Vocento a través del Diario HOY, celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida, la jefa del Ejecutivo regional ha defendido que la Carta Magna es un ejemplo de "convivencia, tolerancia, progreso y acuerdos". "Aquello no eran muros, sino puentes", ha asegurado.

Y es que, según sus palabras, "España está en una encrucijada pero estoy convencida de que saldremos de ella. Y saldremos de ella valorando todavía más la Constitución de 1978, un hito en nuestra historia", ha manifestado para después hacer hincapié en que se trata de "un texto que nos protege a todos; garantiza nuestros derechos y otorga poder a nuestras regiones".

Cabe recordar que Guardiola ha sido la encargada de clausurar el encuentro, que ha contado con el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; la jueza decana de Mérida, Carmen Romero Cervero; el socio-director de Bardají y Asociados, Javier Bardají; y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura (UEx) Gabriel Moreno.

Así, según la máxima mandataria extremeña, los "muros" tienen frente a sí una obra que fue voluntad de todos. "Una obra que es músculo democrático. Una obra que dio sentido a una España que reclamaba casi a ciegas sus derechos", ha insistido.

Por ello, a su entender, la ley de amnistía "es la mayor quiebra legislativa que ha vivido nuestro país desde que aprobamos nuestra ley suprema". "La ruptura de España se ensayó el 1 de octubre de 2017, cuando se declaró unilateralmente la independencia de una parte de nuestro país. Acontecimientos por los que hubo que aplicar la ley. Pero no gusta el imperio de la ley a quien piensa que es superior", ha denunciado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

"La solución ante estos graves desafíos no puede ser la amnistía, el olvido y la impunidad ante delitos como el terrorismo o la malversación. Nada hay más preocupante que el intento de sepultura de todo aquello, porque el olvido es justo lo contrario a la justicia. Y sólo la justicia permite estados fuertes y convivencias pacíficas", ha sostenido.

A su vez, según ha explicado, el Gobierno de la Junta de Extremadura no ha recibido ninguna explicación oficial de las consecuencias de los compromisos políticos de investidura cuando "Extremadura es la comunidad autónoma más perjudicada por los acuerdos con los separatistas catalanes".

Por ello, ha recordado, se solicitó la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes el pasado 14 de noviembre. "Extremadura siempre ha sido leal a España, pero el actual gobierno nacional no está siendo leal a Extremadura. Seguimos siendo una isla rodeada de tierra. La falta de grandes proyectos industriales y la falta de inversiones en infraestructuras paralizan nuestro progreso", ha sentenciado.

"Nosotros hemos cumplido. Acabamos de aprobar el presupuesto más cuantioso de Extremadura. Más de 8.127 millones de euros donde las políticas sociales y económicas tienen más peso que nunca. Ahora, toca que cumpla el Gobierno central", ha emplazado.

De la misma forma, según detalla la Junta en una nota de prensa, ha aclarado: "No les hablo del FLA ni de una compensación aislada por lo que se le quiere conceder a Cataluña. Hablo de todo lo que no se ha invertido en autovías o alta velocidad. De lo prometido hace muchos años para contar con conexiones que sí tienen la mayoría de regiones".

"Hablo de cuantificar objetivamente el retraso de la conectividad, que ha supuesto además una importante pérdida de competitividad a las empresas y los sectores", ha incidido.

Por ello, "vamos a exigir que se promueva un crecimiento cohesionado de todos; que haya un Fondo de Compensación Interterritorial que fije una financiación adecuada y una inversión que se centre en los territorios que más la necesitan. Extremadura cuenta".

"Queremos que Extremadura empiece a contar para el Gobierno de la nación. No estamos pidiendo más que nadie, sólo lo que nos corresponde", ha avanzado.

"No olvidemos por qué estamos aquí. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos que el presente no es casual. Es una obra compleja y arraigada en la superación de muchas injusticias. Y esta es una tierra que tiene memoria y talento. Y vamos a ejercerlos. Por justicia. Por un tiempo mejor para todos. Para que nadie nos niegue la convivencia y el futuro", ha defendido.

Finalmente, Guardiola ha garantizado que trabajará desde la Junta de Extremadura sin "muros ni fronteras ideológicas" con el único límite de "nuestro ordenamiento jurídico y sus valores", ha sentenciado.