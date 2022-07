León afirma que es "indigno" que no haya AVE ni un tren que conecte la región con Madrid

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Laureano León, ha manifestado que los 'populares' extremeños consideran "indigno" no sólo el hecho de que en Extremadura no haya AVE, sino que no se cuente con un tren convencional que "nos acerque a Madrid" en circunstancias "óptimas" para que los ciudadanos extremeños puedan utilizar regularmente y con garantías este medio de transporte público.

Así, Laureano León ha subrayado que el Ejecutivo autonómico parece estar ahora borrando aquella frase reivindicativa del "tren digno", cuando en estos momentos y, pese a toda clase de inauguraciones, el tren convencional con el que cuenta Extremadura se sigue averiando: si no es un fallo mecánico, es que no hay aire acondicionado, o se para, o se obliga a los pasajeros a trasladarse a sus destinos por carretera.

León ha adelantado que el PP preguntará a Vara por la reacción que adoptó la Junta cuando conoció los términos de la invitación del Ministerio de Transportes para el viaje inaugural del 18 de julio del nuevo tren.

El portavoz adjunto ha considerado un "insulto a toda razón", y fundamentalmente un insulto a los extremeños y a las instituciones invitadas a ese trayecto, que se hable de AVE cuando es un tren diésel que no supera la media de 110 km/h, y ha pedido seriedad a la Junta porque quedan muchos años para que podamos tener un AVE.

Asimismo, el portavoz adjunto ha mostrado la preocupación del PP por el incendio que está asolando la comarca de Las Hurdes y ha trasladado la solidaridad con los afectados que han tenido que ser desalojados.

León ha aseverado que los 'populares' están a disposición de la sociedad extremeña, del propio gobierno de la Junta y de los municipios para colaborar tanto en la extinción de este incendio como en aportar soluciones a la comarca de Las Hurdes. "Es día para ponerse a disposición y ponerse a colaborar", ha subrayado.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO: SÍMBOLO DE LIBERTAD, PAZ Y UNIDAD

Por otra parte, León ha puesto en valor el acuerdo social unánime en torno a Miguel Ángel Blanco y su legado, algo que sigue teniendo vigencia cuando hay algunos que plantean "blanquear el terrorismo y a sus herederos", y hacen cosas indignantes. Así, ha puesto de ejemplo el planteamiento de una ley de memoria democrática donde se procede, en efecto, a tratar de blanquear algunas cuestiones que suponen una auténtica falta de respeto a las víctimas, y, en general a la inmensa mayoría de los españoles.

León ha anunciado que el jueves habrá en el pleno la Asamblea una declaración institucional "relevante" con motivo del 25 aniversario del asesinato del concejal del PP en Ermua. Una iniciativa impulsada por el Grupo Popular y apoyada por el resto de formaciones del Parlamento extremeño.

Para los 'populares', la figura de Miguel Ángel Blanco supone para la sociedad española un "símbolo de libertad, de paz y de unidad" de todos los demócratas frente a la lacra del terrorismo.

En materia sanitaria, el GPP preguntará por la situación de los servicios en el mundo rural, y es que el SES "está a punto de colapsar" en verano, cuando se destapan las "vergüenzas de una mala previsión y de una mala gestión".

León ha recordado que en estas fechas Extremadura se llena de emigrantes retornados y de turistas. Pero es precisamente en verano cuando se ofrecen los peores servicios sanitarios, haciendo peligrar la presencia de facultativos en muchos pueblos.

El GPP quiere conocer además las actuaciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional para reducir la accidentalidad de los ciclistas en las carreteras extremeñas. Recordemos que han fallecido siete ciclistas y 400 han resultado heridos desde 2016.

"Lo hacemos con tristeza y preocupación, porque esto va de recursos económicos", ha indicado el portavoz adjunto, que ha señalado que no se puede evitar al 100% la accidentalidad, pero sí se puede reducir considerablemente.

INICIATIVAS DE IMPULSO: PLAGA DE LANGOSTAS, TRANSPORTES E I+D+I

En cuanto a las iniciativas de impulso, el GPP defenderá una propuesta instando a la Junta de Extremadura a poner los medios y recursos necesarios para evitar los daños producidos por las plagas de langostas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, y a compensar, económicamente, a los afectados en la comarca de La Serena.

"Aquí ha habido una mala planificación", ha manifestado León, que ha aclarado que en esta ocasión la Junta no publicó la orden de la campaña contra la plagas de langosta hasta el 25 de mayo y en otros años se hacía con más anterioridad.

Con una segunda iniciativa de impulso el GPP instará a la Junta a fomentar la Innovación Abierta aplicando el sistema de colaboración denominado Crowdsourcing al desarrollo de proyectos empresariales de I+D+i.

Para el GPP, se trata de disponer de los recursos necesarios para buscar la igualdad de oportunidades para nuestros pueblos y que Extremadura se coloque a la vanguardia digital para que las empresas busquen ideas innovadoras.

Por último, Laureano León ha anunciado que se debatirá una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a retirar el mapa concesional presentado por el Ministerio de Transportes, procediendo a la elaboración de uno nuevo.

Así, ha explicado que se castiga de nuevo a nuestros pueblos con este mapa del transporte, puesto que se siguen meros criterios de rentabilidad económica y aquí, con 40.000 km2 y cerca de 400 municipios, lo que se hace es penalizar al mundo rural.