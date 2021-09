La Junta reprocha las "malas prácticas" de las eléctricas con los embalses

Ep.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha reprochado a las eléctricas las "malas prácticas" llevadas a cabo durante el verano con respecto al desembalse de los pantanos para generar energía, al tiempo que ha reconocido que no tuvieron conocimiento previo de las "consecuencias" que tendrían, como el desabastecimiento de agua potable o la falta de agua para el riego de cultivos.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha criticado a las eléctricas, especialmente a Iberdrola, por tratar a Extremadura como su "cortijo", y a la consejera de "bajar la cabeza" ante la compañía, provocando así la "humillación" de la comunidad autónoma.

"La imagen de los pantanos secos es indignante y una humillación para Extremadura", ha espetado De Miguel a García, al tiempo que ha rechazado las "excusas" en las que se ha "parapetado" para justificar su "inacción", en alusión a que las competencias sobre la gestión de los pantanos recae en los organismos de cuenca.

Un "saqueo" de los recursos hídricos por parte de las eléctricas que se produce cada año, ha remarcado De Miguel, sin que la Junta haya levantado la voz, ha dicho, a pesar de esta actuación "negligente".

"No ha tenido ni el detalle de acercarse a ver el delito ambiental que está perpetrando Iberdrola en Monfragüe", le ha recriminado a la consejera, a quien ha dicho que "le da igual" el parque nacional, Extremadura, su gentes, y sus ríos que "se han convertido en cloacas".

Por su parte, la consejera ha subrayado que no comparte la gestión que se ha hecho este verano de los pantanos, pero eso no significa, como ha señalado previamente De Miguel, que se haya saltado la ley, puesto que no se han producido daños a la fauna.

Además, ha negado que no se haya pedido explicaciones en reuniones con el ministerio del ramo y las confederaciones hidrográficas, tanto públicamente como en privado, al tiempo que le ha reprochado a la diputada de Unidas por Extremadura que mientras el gobierno trata de resolver los problemas "con rigor", hay quienes apuestan por el "postureo a base de fotos o con declaraciones altisonantes".

Finalmente, ha valorado la modificación de la ley de aguas por parte del Gobierno que permitirá iniciar el próximo mes de octubre un nuevo año hidrológico con la seguridad que aportan los límites mensuales de desembalses y los volúmenes mínimos de reserva.