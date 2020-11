Grupos parlamentarios remarcan papel de instituciones para erradicar la violencia machista

Ep.



Los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura han mostrado su rechazo a la violencia contra la mujer y han remarcado el papel que han de jugar las instituciones para erradicarla y prevenirla.



Lo han hecho este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, una fecha en la que tradicionalmente la Asamblea acoge un acto institucional de repulsa contra esta lacra y de apoyo a las víctimas, que este año no se ha celebrado debido a las medidas de seguridad frente a la pandemia.



Cada grupo, en su turno de intervención en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que se ha organizado el debate de la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2021 presentada por el Grupo Popular, y que se abordará en el pleno de este viernes, han condenado la violencia que se ejerce contra las mujeres.



La portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, ha hecho un llamamiento a "todos y todas las demócratas" para decir que "no se puede soportar" el machismo y que condena "firmemente" la violencia contra las mujeres.



"No podemos tolerar ni el más mínimo gesto machista", ha subrayado la diputada del PSOE, quien asimismo ha señalado que en esta lucha no caben "tibiezas", en alusión a la "extrema derecha", y ha advertido que en esta cuestión "no se puede relativizar, ni dejar de lado algo tan terrible como es la violencia de género, que es el terrorismo que nos acompaña diariamente a las mujeres".



Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha mostrado el "apoyo total" de su formación a las reivindicaciones que se vienen realizando desde las instituciones contra la violencia machista, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la unidad.



"Tenemos que estar todos juntos", ha dicho, y ha resaltado que el PP "siempre" ha mostrado su "talante" y se ha ofrecido al diálogo en esta materia, sobre la que ha recordado que el "histórico" Pacto de Estado contra la Violencia de Género "se consagró gracias" a un gobierno del PP.



Un acuerdo que los 'populares', ha señalado, van a seguir apoyando, si bien ha remarcado que debe contar con "realidades que lo sustenten", si bien ha apuntado que "no ha habido un cambio sustancial en las políticas de la Junta en esta materia".



A su vez, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha señalado que esta reivindicación no debe centrarse en cada 25 de noviembre sino cada día, a la vez que ha destacado el papel de los partidos políticos y de los máximos responsables para que "ninguna mujer pase miedo realizando actividades que un hombre realiza libremente".



Salazar ha apuntado que, a tenor de los datos que deja la violencia machista, "queda mucho por hacer, por lo que ha reclamado "políticas que de verdad faciliten superar este problema", para lo cual además considera "muy importante" que haya recursos económicos.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura en el parlamento regional, Irene de Miguel, ha reclamado un "compromiso de toda la sociedad" y ha subrayado que las instituciones públicas tiene el "deber" de poner en marcha las "herramientas para erradicar y prevenir" la violencia de género.



Así, ha aprovechado esta conmemoración para reclamar un compromiso de la Junta para "blindar las políticas feministas y de igualdad" ante los partidos de extrema derecha que "lo primero que hacen" cuando llegan al poder es "suprimirlas", a pesar de que "estas políticas van de salvar vidas".