Ra: “El Stone y Mérida representan una de las experiencias más bonitas de mi vida”

Armando Raúl Castillo, "Ra", es el VIP Manager del Stone&Music Festival de Mérida, además Relaciones Públicas de dos de los establecimientos más reconocidos de la noche madrileña, el Florida Park y, el LuLa Club y, sobre todo, padrino de la Asociación de Enfermedades Raras de El Ejido "La Esperanza está en tí", https://www.laesperanzaestaenti.com/about-3, labor altruista de la que se siente profundamente orgulloso.

En una conversación con Regiondigital.com, "Ra", como le conoce todo el mundo, nos habla de su labor en el Stone&Music Festival, siempre "sonriente&disfrutón", tal y como reza en su cuenta de Instagram @armandoraul, con casi 55.000 seguidores.

Para "Ra", su trabajo en el Stone es maravilloso y único porque se siente muy bien tratado y valorado por el equipo del Festival y, por la gente de Mérida, de la que reconoce recibe un gran cariño y, éso es algo muy especial.

Para empezar,.... cuéntanos un poquito sobre ti…

Soy madrileño y tengo 49 años, soy colega tuyo -aunque no ejerzo- porque estudié Periodismo con una paisana vuestra -con Marta Sánchez, Martita, que es gran amiga mía-.

Soy Relaciones Públicas, desde el 2018, llevo ejerciendo felizmente esta profesión. Actualmente, trabajo en dos discotecas de Madrid -Lula Club y Florida Park- y VIP Manager del ‘Stone’, padrino de la asociación ‘La esperanza está en ti’, primera asociación de niños con enfermedades raras en El Ejido (Almería), que también me hace muy feliz.

Estoy con muchísimos proyectos y, en definitiva, me puedo definir como un hombre muy afortunado.

Explícanos.....¿en qué consiste la figura de VIP Manager?

El VIP manager se encarga justo ese apartado, de la zona VIP o de los invitados VIP… De gestionarlos, de contar con ellos, de explicarles…

En este caso, soy yo el que les informa…les invitamos a vivir una experiencia ‘Stone’, para que vengan, se alojen en este hotel maravilloso como es el ‘Mérida Palace’ y vivan un gran espectáculo en un enclave único como es Teatro Romano de Mérida.

Yo soy el encargado de contactarlos, explicarles cualquier duda, pasarles toda la información, les invito a venir aquí y estoy totalmente pendiente de ellos, desde que llegan hasta que se van, para que regresen a Madrid o a sus ciudades con una sonrisa.

¿Crees que un Festival como el ‘Stone’ necesita de esa figura para proyectarse?

Sí, porque todos los festivales tienen esta figura. Es importante. Ten en cuenta que, gracias a mi trabajo y, consecuentemente con los invitados que traemos al ‘Stone’, conseguimos dar al evento una visibilidad enorme.

Los invitados tienen miles de seguidores en las redes, por tanto, hablamos de una llegada a millones de personas, obviamente de todo el mundo.

Puede parecer exagerado pero no lo es, uno de nuestros invitados puede tener 200.000 o 300.000 seguidores y, el impacto de la llegada de sus publicaciones es a millones de personas.

Innegablemente esa es la realidad, a través de las redes sociales, se logra una proyección que no podría alcanzarse de otra forma y, con ello, facilitamos que el Stone pueda ser conocido en cualquier rincón del planeta.

¿Consideras que la gente entiende lo que significa éso y tu función al traer a los VIPs aquí?

Habrá gente que no lo entienda y lo respeto profundamente pero, insisto, al final esa es mi misión… conseguir darle mayor difusión al ‘Stone’, en este caso, a través de los VIPs que invitamos.

Si juntamos los seguidores de todos los invitados que llevamos en dos años al festival, hablamos de millones y millones de proyección, a los que les llega la información de que están en el Stone…

Y no sólo eso, de que también están en Mérida…Ten en cuenta de que Mérida es la pequeña Roma, entonces das un paseo, empiezas a subir fotos y éso es muy atractivo, de repente, una imagen del Teatro Romano, de la Plaza España o, de este hotel, el Mérida Palace,...aparece en un movil de una chica que vive en Buenos Aires o, en Sidney o, en Huesca, no hay distancias.

De hecho, viene mucha gente de otros países a visitarnos, no solo para ver al artista que le gusta, por lo que indudablemente es una función muy importante la de VIP Manager.

En tu trabajo....¿crees que la lealtad y la confianza son “claves”?

Absolutamente, con total modestia. La gran mayoría son amigos o conocidos y que siempre me dicen ‘Ra, donde tú vayas, vamos detrás de ti; si tú nos dices que esto es una maravilla, lo es’. Mis invitados me conocen -en mayor o menor medida-, yo soy un tío legal, honesto, leal y muy agradecido.

En este festival y, en cualquier ámbito de la vida, personal y profesional, la lealtad es muy importante y, sobre todo, hay que ser uno mismo.

En la sociedad actual, parece que todo el mundo quiere ser famoso y la imagen se convierte en lo más importante. Tú que te mueves en ese mundo,...¿piensas que se debe tener muy en cuenta que no todos son luces, de que también hay sombras en la fama?

Claro, pero ten en cuenta que ese es un problema de los demás, porque los famosos ante todo son personas y les duele la cabeza, van a urgencias, se enamoran, tiene problemas… No dejan de ser personas, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que a ellos se les conoce y a nosotros no.

Hay de todo pero, como en todos los ámbitos de la vida. Tienes que saber un poquito vivir y manejar esa situación, porque al final son personas absolutamente normales, lo que pasa es que, desde fuera, se da otra visión, es más culpa de cómo los vemos los demás a cómo son ellos.

Además, el ser famoso es algo que hay que saber gestionar, se puede ser famoso por hacer algo o por un determinado momento pero, lo difícil es mantenerse, éso es lo complicado y, para lograrlo, hay que trabajar, prepararse y, seguir haciendo cosas, ésa es la clave para seguir estando.

Tampoco podemos olvidar que la fama puede ser muy dura, como decía antes, parece que dejas de ser una persona normal que tiene derecho a enfadarse, a estar mala, a tener un mal día,..... estar expuestos constantemente es duro, por tanto, tener claro que sí hay luces pero, también hay sombras.

¿Una de esas sombras puede ser que, cuando un famoso un día está en la cima y, al día siguiente, literal, ha desaparecido?

La vida son etapas, hay famosos que pegan un pelotazo, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

Pero, aquellos que están bien preparados o que persiguen una meta, que se preparan concienzudamente hacia ella, continúan, eso es lo más importante.

Obviamente, suceden también casos como en el sentido de ‘muñecos rotos’, que te conviertes en alguien muy famoso por un programa o por una canción o algo y luego caer en el olvido.

Eso es muy peligroso, porque al final la fama es muy atractiva, que la gente te reconozca, que te quiera, que la gente te piropee.....al final..... tienes que tener siempre a tu lado a amigos y familia que te digan las cosas como son y te mantengan con los pies en la tierra.

Volviendo al ahora,...¿qué crees que le falta al Stone&Music por lograr?

Para mí, el Stone ha conseguido ya muchas cosas, en las últimas ediciones, se ha convertido en cita musical nacional e internacional, con un escenario mágico y único como el Teatro Romano pero, hay que reconocer que septiembre es una fecha complicada, si se pudiera cambiar por lo menos un par de semanitas, a principios de verano, sería maravilloso.

En lo que respecta a mi trabajo, septiembre no deja de ser un mes dificil porque, es ‘la vuelta al cole’ en todos los sentidos, para todo en la vida…, no sólo por los colegios, sino también para el trabajo, sobre todo, en la parte que yo me muevo con los VIPs, en las cadenas, es inicio de temporada, en los deportes, comienzan as ligas, etc. porque aquí viene gente famosa de diferentes ámbitos… Entonces, si la fecha se pudiera cambiar, sería maravilloso.

Y luego, otra cosa, son las comunicaciones. Pero, esto ya no depende del ‘Stone’, depende de que el Gobierno mejore las comunicaciones en Extremadura, que seguro que también influiría muchísimo, muchísimo, muchísimo, para la proyección no solo del ‘Stone’, sino también de la ciudad y de la tierra, de Extremadura.

Para ti, a nivel profesional y personal, después de dos años como VIP Manager... ¿qué representa el Stone&Music Festival?

Para mí, el Stone y Mérida es una de las experiencias más bonitas de mi vida, tengo que reconocerlo así y, como tal, me cuesta separar lo profesional de lo personal, porque en Mérida no sólo he encontrado un trabajo, sino una familia, desde Carlos Lobo y Jorge Lozano, los máximos responsables, pasando por mi compañera Coro, que me facilita, me ayuda, me gestiona, es una crack en todos los sentido, hasta todos y cada uno de los miembros del equipo, que me han acogido y, hacen que todo sea muy, muy fácil.

Yo llevo dos años pero, mi deseo -ojala se cumpla- es seguir ayudando a lograr que el Stone siga creciendo, porque estoy convencido de que llegará un momento en que sea tan reconocido y valorada la experiencia de disfrutar de un concierto en este Festival que, sea casi imposible conseguir una entrada.

Creo, entre toda la familia de Stone, estamos en ese camino pero, somos todos los que tenemos que colaborar en vendernos mejor, porque ese es el gran problema de este país, que nos vendemos muy mal y, debe cambiar, ser ambiciosos, si esto fuera Roma, ya te digo yo no no cabría la gente.

Yo esto convencido de que se logrará, poco a poco, lo importante es seguir trabajando y luchando cada uno aportando nuestro mejor granito de arena.

Para finalizar.....¿cuál es tu asignatura pendiente en el ‘Stone’?, ¿qué te planteas como reto?

Traer a personas que todavía no han podido venir, pero que he hablado con ellas y hay personas, invitados súper potentes que tienen muchísimas ganas de vivir la experiencia en las noches del ‘Stone’ tan famosas y tan conocidas.

Ese es mi reto, cada año mejorarme, cada año traer a gente más importante… que Carlos y Jorge, los responsables del festival, estén orgullosos y satisfechos con mi trabajo, como creo que hasta ahora está siendo, y cada año superarme tanto en invitados, como en trato, como en la experiencia en general.

Y, a tí, como "Ra", como espectador del Stone&Music Festival...¿a quién te gustaría ver en ese escenario?

Ufff.....sin lugar a dudas, Julio Iglesias, es a quien más me gustaría poder disfrutar en Mérida.