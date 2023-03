Cortés: "Solo llegaremos a la igualdad real si hombres y mujeres luchan de forma conjunta"

“En este 8M tenemos que ser conscientes del camino que aún queda por recorrer en aras de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra sociedad”. Así lo admite la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Gema Cortés Luna, ante la celebración este miércoles del Día Internacional de la Mujer.

Esta extremeña criada en Jerez de los Caballeros, pero nacida en Badajoz en 1985, ha hablado con Regiondigital.com con motivo de esta efemérides destacando que “en nuestra región la diferencia entre el salario de hombres y mujeres se ha vuelto a situar en los tiempos de prepandemia”.

Según sus palabras, a día de hoy “sigue existiendo una gran brecha salarial” y ese es “uno de los grandes retos que habría que afrontar y erradicar a la mayor brevedad”, sin olvidar que “Extremadura tiene rostro de mujer”, a tenor de los últimos datos de desempleo correspondientes a febrero.

En relación a la polémica suscitada en torno a la Ley del Solo ‘sí es sí’, Cortés ha lamentado que “por primera vez en décadas, en vez de dar pasos adelante para proteger a las mujeres, hemos dado un enorme paso atrás”.

Un año más nos encontramos ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como portavoz de Igualdad de su grupo parlamentario y teniendo en cuenta que estamos finalizando la X legislatura y que aún desconoce cuál será su cargo a partir del próximo 28 de mayo... ¿qué supone para usted participar en el acto institucional que celebra la Asamblea?

G.C.: Como cada 8 de marzo, el Partido Popular se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer, un día para felicitarnos por los avances conseguidos y para agradecer los esfuerzos y sacrificios para haberlos logrado, pero también para ser conscientes del camino que aún queda por recorrer en aras de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra sociedad.

Los avances por lograr la igualdad de derechos y de oportunidades de las mujeres han ofrecido éxitos notables, pero también retrocesos alarmantes en estos más de cien años.

Sin duda, la llegada de la democracia a España trajo el período de mayores avances en materia de igualdad de nuestra historia, pero lamentablemente este último año tenemos poco que celebrar porque, tras más de 40 años de pasos adelante, la entrada en vigor de la denominada Ley del Solo ‘sí es sí’, impulsada y aprobada por el Gobierno de PSOE y Podemos, ha supuesto el mayor retroceso en los derechos y la protección de las mujeres en décadas.

Para hacer balance, hay que mirar más a los hechos que a las palabras, más a la realidad que a la propaganda. Y la realidad es que delincuentes sexuales han visto rebajadas sus penas y medio centenar de ellos han sido puestos en libertad.

No aceptaremos lecciones en materia de igualdad y de feminismo de aquellos que han impulsado, aprobado y defendido una ley que ha beneficiado a cientos de delincuentes sexuales.

Y no podemos olvidar que solo llegaremos a la igualdad real si hombres y mujeres trabajan y luchan de manera conjunta por conseguirlo.

Ya entrado el año 2023 y parafraseando la letra del himno de nuestra Comunidad Autónoma, ¿por qué razones tiene que alzar la voz la mujer extremeña?

G.C.: Hay que alzar la voz por la igualdad real, porque, aunque se hayan dado grandes pasos para mejorar el bienestar de las extremeñas, la igualdad al 100% aún no está.

En Extremadura el paro tiene rostro de mujer, hay que recordar que los últimos datos son más que preocupantes. Las extremeñas están siendo las grandes damnificadas de las nefastas políticas de Guillermo Fernández Vara y su gobierno, abocándose junto a los jóvenes, a ser mes tras mes, los protagonistas para mal de los datos del paro. En febrero en nuestra región, 10 de cada 10 parados fueron mujeres.

Hay que seguir trabajando por terminar con la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, que puede rondar entre los 2.800 euros y los 3.300 euros anuales de diferencia entre ambos.

El acoso laboral es otro de los problemas a los que se enfrentan las extremeñas cuando se insertan en el mundo laboral, y pasa más de lo que nos creemos, aunque pocas veces se denuncia por miedo.

Las mujeres seguimos teniendo menos oportunidades laborales en muchos sectores por culpa de los estereotipos que durante años se han dado en nuestra sociedad. Hay que romper con el techo de cristal, que son las barreras invisibles para ascender laboralmente.

Tenemos que seguir alzando la voz por la conciliación familiar, porque, aunque se hayan puesto encima de la mesa medidas que ayudan, siguen haciendo falta muchas más.

Como bien decía anteriormente, el desempleo en Extremadura sigue teniendo rostro de mujer. De hecho, según los últimos datos de desempleo que se conocen, correspondientes al mes de febrero, de los 85.034 desempleados que hay en la región, el 64% son mujeres. A su entender, ¿qué medidas hay que activar para revertir esta cifra?

G.C.: Los datos de paro registrado de febrero constatan el fracaso de las políticas de empleo para las mujeres. En 2023 en Extremadura, en materia de paro no podemos hablar de parados, solo tenemos que hablar de paradas, especialmente en febrero, porque de cada 10 trabajadoras que se fueron al paro, las 10 eran mujeres. Es decir, en Extremadura se destruye el empleo de las mujeres y los gobiernos de Guillermo Fernández Vara y Pedro Sánchez no pueden sacar pecho por ello.

Nos preocupa mucho que las jóvenes extremeñas sigan saliendo mal paradas, ya que en marzo también ha subido el paro en los menores de 25 años, con un incremento de 475 paradas más respecto a enero (+8,13%). Es decir, si tenemos que poner cara al paro en Extremadura es una mujer menor de 25 años.

Por eso, hay que destacar políticas y propuestas como las que ha dado a conocer María Guardiola y que va a poner en marcha a partir del próximo mes de mayo cuando sea presidenta de la Junta de Extremadura, como la "cuota cero" para mujeres que quieran emprender un negocio. Además, esta bonificación se ampliará, cuando se trate de municipios especialmente despoblados.

No podemos permitirnos los ataques continuos que el PSOE hace contra los autónomos y las autónomas de nuestro país, porque en Extremadura ya se han perdido 5.500 de ellos, y para incentivar la contratación de mujeres es necesario que en nuestra región haya una política fiscal responsable, que devuelva todo el esfuerzo que han hecho durante años.

Y es que una sociedad no se puede mantener solo del empleo público, es necesario e indispensable la generación de empleo privado, algo que no le gusta al PSOE ni a sus socios.

UGT Extremadura presentó hace unos días un informe sobre la brecha salarial en la región con datos correspondientes a 2020, donde puso de manifiesto que las mujeres extremeñas cobran 3.280,73 euros menos que los hombres, situándose la brecha salarial en el 14,86%, un 2,6% menos que el año anterior. ¿Por qué hay que apostar para equilibrar de una vez por todas estos datos?

G.C.: En nuestra región la diferencia entre el salario de hombres y mujeres se ha vuelto a situar en los tiempos de prepandemia. Sigue existiendo una gran brecha salarial y es uno de los grandes retos que habría que afrontar y erradicar a la mayor brevedad.

Es incomprensible que todavía se pague más a un hombre que a una mujer por realizar el mismo trabajo, pero pasa. Lo vemos cada día en las empresas, en el deporte, en la sociedad en general.

A una persona no se la puede valorar por su género, debe hacerse por sus estudios, por su valía, por su preparación, por su experiencia, por su capacidad, etc. No por si es hombre o mujer. En Extremadura tenemos los salarios más bajos y las cargas fiscales más altas de nuestro país.

Es inevitable preguntarle sobre la polémica suscitada a nivel nacional por la Ley del Solo 'sí es sí'. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué cree que debería hacer el Gobierno ante la misma?

G.C.: La Ley del Solo ‘sí es sí’ es una ley que nació de manera unilateral, donde no se escuchó a quienes advertían durante meses, como fue el PP y expertos, de lo que iba a ocurrir, y por desgracia, está ocurriendo. Son ya cerca de 800 los agresores sexuales de los que 13 pertenecen a Extremadura, los que se han beneficiado de esta norma y han visto reducidas sus condenas.

Una ley que no protege a la mujer, sino que va en contra de ella, favoreciendo a quienes en su día abusaron de una mujer en su contra. Y lo peor de todo, es ver la soberbia de Pedro Sánchez y de sus socios, que antes de reconocer un error y rectificar en un tema tan serio y sensible como es este, siguen en sus trece sin pensar en las víctimas ni en sus familias, ni un solo segundo.

El PSOE y sus socios conocían las consecuencias y, a pesar de todo, decidieron aprobar esta ley. Los días siguen pasando, los delincuentes se siguen beneficiando y el Gobierno no reacciona porque antepone la defensa de sus ideales políticos a las víctimas.

Comprendemos la preocupación de las familias y el miedo que pueden sentir las mujeres ante esta desprotección. Por primera vez en décadas, en vez de dar pasos adelante para proteger a las mujeres, hemos dado un enorme paso atrás.

Y nos preocupa que Guillermo Fernández Vara haya antepuesto los intereses de su ‘jefe’ Sánchez al de las extremeñas que han sido víctimas, y decimos esto, porque el PP presentó hace poco en la Asamblea una Propuesta de Pronunciamiento para instar al Gobierno de España a modificar esta ley, y Vara y todos sus diputados socialistas votaron en contra.

Y, para finalizar, ¿qué logro –o a qué mujer- ensalzaría –desde el punto de vista de las políticas de igualdad o que crea usted que ha sido satisfactorio en este ámbito- que se haya producido a lo largo de este último año?

G.C.: Si tengo que quedarme con una mujer referente para mí en este último año esa es María Guardiola. Una mujer hecha a sí misma y que tiene un gran compromiso con Extremadura y con todos los extremeños.

Admiro a las mujeres que se entregan a su familia, a su tierra, a su trabajo. Admiro a las mujeres que luchan cada día por dar lo mejor de ellas. Admiro a las mujeres honestas, con sentido común, que no se callan ante una injusticia y que dan la batalla por lo que creen que es justo. Admiro a las mujeres que no se resignan a que las cosas no se pueden cambiar.

Y todas estas cualidades las tiene María Guardiola, ella es mi referente y, estoy segura, que va a ser el referente de la mayoría de los extremeños a partir del próximo mes de mayo.